Ученым удалось обмануть голосовых ассистентов

Ученые нашли новую уязвимость в голосовых помощниках от ведущих мировых брендов. По мнению специалистов. этим могут воспользоваться мошенники, чтобы открыть входную дверь, вывести денежные средства со счета или купить товары онлайн.

Однако компания Amazon заявила о том, что приняла меры для повышения уровня защиты своего устройства. А Google пояснила, что ее помощник оснащен специальной функцией, которая «глушит» скрытые аудио-команды. В корпорациях отметили, что их ассистенты реагируют исключительно на голос владельца.

Apple также напомнили, что для успешной передачи голосовой команды злоумышленнику придется сначала разблокировать iPhone или iPad.

Как сообщает «Газета.ру», ученым удалось отправить ассистентам различные команды таким образом, чтобы о них не узнал хозяин устройства.

Согласно исследованию компании Ovum, к 2021 году количество голосовых ассистентов, установленных на смарт-устройствах, достигнет 7,5 миллиарда, что превысит население Земли.

Ранее сообщалось, что в голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone.

Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране, и требует использовать для разблокировки Touch ID или Face ID. Однако это не помогает скрыть информацию, если попросить Siri зачитать уведомления вслух. Siri успешно читает сообщения из приложений WhatsApp, Telegram, Skype, Signal и других.