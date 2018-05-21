Раздаем платный софт бесплатно, внутри бомбический бонус

Раздаем платный софт бесплатно, внутри бомбический бонусОткрываем неделю временно бесплатных приложений из App Store подборкой крутых программ и игр. Предложение ограничено временем, поэтому поспеши.

В подборку попали GTA в мире животных, глубочайший террор, гонки в лабиринте, необычный мир магии. Бомбический бонус, который я тебе обещал — абсолютно другой Сапер.

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Get ‘Em — GTA в мире животных

Первая в мире игра, которая берет классический опыт GTA и переносит его в животный мир. Это песочница, и в ней ты будешь управлять бойцовским псом на службе у полиции.

Сначала ты выберешь животное, которое тебе по душе. Они отличаются некоторыми особенностями, но на игровой процесс в итоге это не влияет.

В ходе сюжета похищают беспомощного йорка по имени Лейла. Главная цель найти ее, разобраться со злоумышленниками и навести порядок в городе. Но для начала придется познакомиться с управлением персонажа и пройти базовый курс кинологической подготовки.

Чем ближе ты к финальной цели, тем больше в твоем арсенале дополнительных собак, шире арсенал вооружения.

Get ‘Em — это уникальная игра, которая и похожа на другие песочницы, и не похожа ни на что такое. Рекомендую тебе попробовать ее.

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Deep Terror — глубочайший террор

20 августа 1890 года родился уникальный американский автор и журналист Говард Лавкрафт. Он писал в жанрах ужасов, мистики, фэнтези, научной фантастики и не только. Именно он придумал мир Ктулху, который пользуется популярностью даже сегодня.

Мне больше всего нравятся короткие рассказы Лавкрафта. Несколько лет назад я понял, что времени на чтение полноценных больших художественных произведений у меня просто нет, поэтому такое творчество автора пришлось мне по вкусу.

Deep Terror создана по рассказам Говарда. Это книга призыва мистических существ, во время знакомства с которыми ты изучишь сюжетную линию игры.

Каждая такая встреча даст тебе необычные знания, которые пригодятся для того, чтобы разобраться с ключевыми боссами этого приключения.

Скачать в App Store (149 руб. > бесплатно)

Tile Rider — гонки в лабиринте

Автомобильный хит. Ты седлаешь гоночный болид и мчишься через лабиринт, безуспешно ищешь выход.

Твое корыто обвешивают огнестрельным оружием и магнитными прибамбасами, но это тебе не помогает. Похоже, останешься здесь навсегда.

В игре 35 запутанных уровней, наполненных головоломками, тонна непредвиденных обстоятельств и умный ИИ. Tile Rider — находка. Без покупок, без интернета, без проблем. Гоняю, когда скучно в общественном транспорте.

Скачать в App Store (299 руб. > бесплатно)

Magic Wand’s Journey — необычный мир магии

Классная аркада с мощным волшебником. В его роли ты будешь создавать бревна для переправы с одного островка на другой. Чем дальше заберешься, тем больше очков получишь.

Если создашь слишком длинное или очень короткое бревно, оно упадет в пропасть, и ты не сможешь двигаться дальше. Поэтому тебе нужно использовать свой глазомер на 100%. Пробуй!

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👍 Бомбический бонус: Minesweeper Genius — абсолютно другой Сапер

Одной из моих самых любимых игр на ПК был Сапер. Нет, серьезно. Мне очень нравилось искать мины на поле логическим путем, и у меня неплохо получалось.

Но классический пазл из стандартной поставки Windows давно устарел и безнадежно надоел. Поэтому я не хотел бы проходить его на iPhone еще раз. Но Minesweeper Genius — это абсолютно другой Сапер, который стоит попробовать.

Игра новая, и скидок на нее нет, в этой статье она как бонус. Себе я ее уже купил.

По краям поля расставлены цифры, они указывают направление и количество мин, которые находятся в нем. Такие же знаки могут находиться и прямо посреди игрового поля, это сильнее усложняет ход игрового процесса.

Когда расставишь все флажки, можешь попробовать провести по игровому полю главного персонажа приключения — славного гения Аристотеля, который пытается скрыться от жителей других миров.

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