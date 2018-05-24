Минобороны запретило гаджеты на режимных объектах и отказалось от «флешек»

Министерство обороны России запретило сотрудникам ведомства проносить практически все электронные устройства, в том числе кнопочные телефоны, в отдельные войсковые части и на объекты, где работают с документами, содержащими государственную тайну. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ограничения коснулись смартфонов, телефонов с камерами, под запрет также попали смарт-часы, фитнес-браслеты и вся техника, оснащенная Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами.

Газета отмечает, что USB-порты на служебных компьютерах на особо важных объектах теперь работают только с сертифицированными устройствами, а для переноса информации начали вновь использовать компакт-диски.