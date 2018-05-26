В Сибири создана первая в мире инвалидная коляска с мысленным управлением

Инженер Иван Невзоров из Новосибирска создал инвалидную коляску, которая управляется электрическими сигналами мозга через шапочку с электродами. При этом гусеницы позволяют устройству преодолевать крутые ступеньки и бордюры. Как отмечается на сайте Новосибирского государственного технического университета, выпускником которого является автор новшества, это первая подобная система в мире.

"Три года назад к нам обратился мужчина, ему Фонд социального страхования выдал коляску, а он не может ей управлять, потому что почти полностью парализован — может двигать только шеей. У него была нянечка, которая его постоянно возила. И вот проблема: она мужчину подвозит к окошку, оставляет, чтоб отойти по своим делам, а солнце выходит и начинает ему лицо печь. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна", — делится Невзоров щемящей сердце историей.

Для этого пациента компания «Катэрвиль», где работает инженер, сделала джойстик, помогающий управлять коляской при помощи движений шеи. Мужчина овладел этим навыком буквально за полчаса. Это событие в дальнейшем натолкнуло инженеров на мысль создать устройство, управляемое при помощи электрических импульсов мозга.

В апреле 2018 года команда Невзорова и специалисты компании «Нейроботикс» провели первые испытания коляски. Тесты показали, что реализованная схема позволяет пациенту управлять движением своего транспортного средства.

С помощью шапочки с электродами мысленные сигналы преобразуются в набор команд: «стоп», «вперёд/назад», «налево/направо», «включить/выключить фары» и «отклонить вперёд/назад кресло».

Предполагается, что после запуска в производство такая коляска будет стоить от 460 до 560 тысяч рублей. Главная задача сейчас — решить вопрос безопасности передвижения.

"Если человек обездвижен, то он элементарно не может нажать кнопку аварийного отключения коляски, если вдруг потеряет контроль над ней", — объясняет Невзоров.

Разработчики прорабатывают идею системы аварийной остановки, включаемой движением век.

Кроме того, уже к июню 2018 года команда планирует перейти к испытаниям роботизированной кровати с мысленным управлением. Этот предмет мебели сможет по команде пациента менять горизонтальное положение на вертикальное и обратно. Кроме того, перемещая отдельные секции кровати, лежащий на ней парализованный человек сможет делать своего рода физические упражнения. Это необходимо, чтобы поддерживать в форме его сердечно-сосудистую и другие жизненно важные системы организма.

Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее писали об управлении инвалидным креслом при помощи пирсинга на языке, а также об экзоскелете, управляемом силой мысли. Не обошли мы вниманием и системы, позволяющие парализованным пациентам частично восстанавливать контроль над руками и ногами, а также общаться.