Школьник из Казани сделал «ультразвуковой глаз» для слепых

Казанский школьник Дмитрий Галимуллин сделал «ультразвуковой глаз», сообщает пресс-служба КФУ.

Девятиклассник занимается в радиокружке при кафедре радиофизики Института физики КФУ. Идею создать такой прибор ему подсказал его преподаватель Павел Корчагин . «Ультразвуковой глаз» помогает слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, сообщая о препятствиях. По словам Дмитрия Галимуллина, прибор крепится к голове наподобие налобного фонаря. В его основе — ультразвуковой дальномер, который посылает импульс в том направлении, куда обращено лицо человека. Если впереди есть препятствие, «глаз» начинает вибрировать. Чем ближе объект, тем импульс сильнее. «Замечать» препятствия прибор может на расстоянии 2 метров. Преимущество «ультразвукового глаза» в том, что он, в отличие от ультразвуковой трости, сигнализирует о предметах, находящихся как сверху, так и снизу.

«Наклоняя и поворачивая голову, человек может полностью обследовать окружающее пространство. Кроме того, наше устройство будет стоить намного дешевле ультразвуковых трости и фонаря. При желании поверх «ультразвукового глаза» можно надеть легкую кепку и или шапку, это не скажется на его работе», — отметил Дмитрий Галимуллин.