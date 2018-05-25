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Школьник из Казани сделал «ультразвуковой глаз» для слепых
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Школьник из Казани сделал «ультразвуковой глаз» для слепых 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанский школьник Дмитрий Галимуллин сделал «ультразвуковой глаз», сообщает пресс-служба КФУ.
Девятиклассник занимается в радиокружке при кафедре радиофизики Института физики КФУ. Идею создать такой прибор ему подсказал его преподаватель Павел Корчагин. «Ультразвуковой глаз» помогает слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, сообщая о препятствиях. По словам Дмитрия Галимуллина, прибор крепится к голове наподобие налобного фонаря. В его основе — ультразвуковой дальномер, который посылает импульс в том направлении, куда обращено лицо человека. Если впереди есть препятствие, «глаз» начинает вибрировать. Чем ближе объект, тем импульс сильнее. «Замечать» препятствия прибор может на расстоянии 2 метров. Преимущество «ультразвукового глаза» в том, что он, в отличие от ультразвуковой трости, сигнализирует о предметах, находящихся как сверху, так и снизу.
«Наклоняя и поворачивая голову, человек может полностью обследовать окружающее пространство. Кроме того, наше устройство будет стоить намного дешевле ультразвуковых трости и фонаря. При желании поверх «ультразвукового глаза» можно надеть легкую кепку и или шапку, это не скажется на его работе», — отметил Дмитрий Галимуллин.
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