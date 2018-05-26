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Знаменитые башенные часы в центре Краснодара показывали неточное время
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Знаменитые башенные часы в центре Краснодара показывали неточное время 

Новая Кубань 26 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 мая — Новая Кубань. Несколько дней назад в ходе планового осмотра башенных часов, расположенных на пересечении улиц Мира и Красной, специалисты установили, что они показывают неточное время. После проверки было установлено, что выгорел часовой механизм. В настоящее время сотрудники «Управления коммунального хозяйства и благоустройства» проводят дополнительное обследование часов, чтобы понять, возможна ли замена сгоревших деталей либо необходимо полностью обновить часовой механизм. Ожидается, что городские часы будут вновь показывать точное время к концу лета, сообщили в пресс-службе мэрии.
История часов на жилом доме на перекрестке улиц Мира и Красной началась в конце сороковых годов прошлого века. На крыше жилого дома появилась башенка, в которой эти часы и установили. В 1965 году краснодарский часовщик В. Дудников отремонтировал хронометр, а потом на протяжении многих лет следил за часами.
Часы на этом перекрестке когда-то были музыкальными: каждые четверть часа они звонили и играли мелодии песен «Краснодарский вальс» Григория Рывкина и «Краснодарская улица Красная» Григория Пономаренко.
Впервые часы остановились в 1986 году, их стрелки застыли на два десятилетия. Летом 2006 года башенные часы попытались отремонтировать, сохранив старый механизм. Однако часы часто сбивались, и показывали неверное время. В 2015 году механизм был полностью заменен на казанском часовом заводе.
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