Глава «Курчатовского института»: нужно «поженить» науку и бизнес

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждались разные темы, в том числе развитие российской науки. О том, как должны развиваться отношения науки и бизнеса и как остановить утечку мозгов, ведущая программы «Дословно» на телеканале «МИР 24» Ярославна Фролова спросила у российского физика, главы НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

— Мы с вами встретились на площадке экономического форума, поэтому вопрос следующий: какими вы видите отношения между наукой и бизнесом, и должен ли бизнес вкладываться в науку? Или она может сама зарабатывать, и это не нужно?

М. К. : Вы знаете, какая штука: наука не должна ничего зарабатывать. У каждого свои функции: бизнес должен зарабатывать деньги, а наука должна делать свое дело. В то же время важно найти пересечение (их интересов — прим. ред.). Академик Дынин сказал очень интересную вещь: «Есть вещи, которые наука создала, а бизнес их не воспринимает». Вот он привел пример сверхзвуковых самолетов и Ту-144, которые были сделаны, летали, а дальше эти проекты оказались закрыты и не востребованы. Почему? Потому что экономика не пересеклась с технологией. Американцы поняли это, они закрыли проект. Сделали Boeing-747 (Jumbo Jet), который летает десятилетия. Дело в том, что нужно создавать площадки, на которых нужно «поженить» бизнес и науку, технологии и экономические потребности. Понимаете, вы можете что-то придумать, но возникает вопрос: а кому это надо? Это очень важная вещь для всего постсоветского пространства. Ведь раньше мы экономически не считали, вот мы разработали широкофюзеляжный самолет и выпускали его Ил-86, президентский борт Ил— 96. Сейчас ведь нет этих самолетов в большом количестве. Почему? А потому что экономически выгодно запускать это производство только если мы выпускаем определенное количество этих самолетов, например 300 штук. А нам надо меньше. Значит, это экономический проект, бессмысленный для реализации с экономической точки зрения, хотя технологически все есть. Вот один пример, я вам таких могу привести десятки.

— Одна из задач, поставленных президентом — это сохранение интеллектуального потенциала России. На ваш взгляд, как эту проблему можно решить?

М. К. : Интеллект — это такая вещь, он развивается. Знаете, как у Шолом-Алейхема: «Талант, как деньги: если есть, то есть, а если нет, то и взять неоткуда». Так и интеллектуальный потенциал нации. Мы всегда были известны, отличались креативностью. Это всегда было и есть. Вы знаете, «гольна выдумки хитра». Мы такими и остаемся, просто сегодня для того, чтобы реализовывать свои творческие способности, нужны более сложные условия. Это дороже стало стоить. Вот государство создает правильные условия, а интеллект бежит туда, где больше возможностей.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ