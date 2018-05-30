Шлем виртуальной реальности превратят в навигатор для слепых

Американские инженеры разработали приложение для шлема виртуальной реальности HoloLens, позволяющее слепым воспринимать окружающий мир через звуковые подсказки. Об этом сообщили разработчики приложения сообщили на сервере биологических препринтов bioRxiv.org.

Планируется, приложение будет вести человека по заданному маршруту, сообщая ему о приближающихся поворотах и всевозможных препятствиях. В частности, очки будут захватывать видео и другие данные, извлекать важные данные об окружающей обстановке и передавать это через слуховую дополненную реальность.

Кроме того, система будет запоминать пройденные маршруты и создавать свою навигационную карту.

Сообщается, что усовершенствованные очки виртуальной реальности позволят слепым преодолевать препятствия, в том числе незнакомый многоэтажный дом, с первой попытки.