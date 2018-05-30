Ещё
Шлем виртуальной реальности превратят в навигатор для слепых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду

Шлем виртуальной реальности превратят в навигатор для слепых 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американские инженеры разработали приложение для шлема виртуальной реальности HoloLens, позволяющее слепым воспринимать окружающий мир через звуковые подсказки. Об этом сообщили разработчики приложения сообщили на сервере биологических препринтов bioRxiv.org.
Планируется, приложение будет вести человека по заданному маршруту, сообщая ему о приближающихся поворотах и всевозможных препятствиях. В частности, очки будут захватывать видео и другие данные, извлекать важные данные об окружающей обстановке и передавать это через слуховую дополненную реальность.
Кроме того, система будет запоминать пройденные маршруты и создавать свою навигационную карту.
Сообщается, что усовершенствованные очки виртуальной реальности позволят слепым преодолевать препятствия, в том числе незнакомый многоэтажный дом, с первой попытки.
Корпорация «Microsoft» представила свой инновационный проект — очки виртуальной реальности HoloLens в 2015 году. Очки оснащены специальным чипом, который способен накладывать голографические изображения на реальные объекты. Также они способны распознавать голос, жесты и направление. Поддержка голографических приложений встроена в новую версию операционной системы Microsoft Windows. Это позволяет компании привлекать к созданию приложений разработчиков, специализирующихся на виртуальной и дополненной реальности.
360tv.ru: последние новости
Механизм выгорел в башенных часах прошлого века в Краснодаре Сыровар Олег Сирота решил экспортировать в Европу сыр «Новичок» Парусный сезон открыли на Пироговском водохранилище
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду4
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье13
Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»
Мрачные тайны Азии11
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо68
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
13:35
Что случится с миром к середине века
Безумный мир
07:14
Мосты, на которые страшно даже смотреть
Места
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение