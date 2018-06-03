В парке «Юность» развернулся детский фестиваль профессий

Там ребята могут попробовать себя в более двадцати востребованных специальностях. Всё в игровой форме захватывающе и интересно. Представили свою площадку под названием «Радиохимик» и балтийские атомщики.

В современном городе профессий не мечтают — действуют. Можно узнать больше о судостроении, или сделать первые шаги на ветеринарном поприще. Для ребят это не просто развлечение. Здесь всё или почти всё по-взрослому.

Что касается атомной отрасли, то возле палатки с надписью радиохимик самый настоящий аншлаг. Огромное количество интереснейших профессий. Вот стенд. Здесь ребята могут подойти, выбрать, взять карточку и, может быть, исполнить когда-нибудь свою мечту.

Инна Морева, начальник отдела общественных связей Дирекции строящейся Балтийской АЭС:

— Ты можешь быть ученым, физиком, химиком, ядерщиком. Ты можешь быть инженером. Инженером-конструктором, ты можешь быть экологом. Это отрасль, которая предоставляет огромный выбор специальностей.

Балтийские атомщики совместно с Информационным центром по атомной энергетике установили в своей палатке макеты, которые дают представление о том, как на самом деле работают с радиоактивным топливом или как обогащают уран в центрифугах.

Екатерина Богдановская, жительница Калининграда:

— Мы пришли сюда для того, чтобы выбрать профессию для своего сына. Я думаю, что атомная отрасль очень перспективная и для будущего мужчины. Будет очень приятно видеть сына в этой профессии.

Здесь же захватывающие химические опыты. Причем, как и на настоящих атомных предприятиях безопасность превыше всего. В программе работы площадки атомщиков на фестивале профессий и серьезные лекции, настоящих ученых о будущем. Ну а для того, чтобы закрепить в игровой форме знание таблицы Менделеева квест. В городе профессий ребята должны найти недостающие химические элементы. Завтра фестиваль продолжится и уже другие школьники смогут узнать много нового о профессиях, в том числе связанных с Мирным атомом.