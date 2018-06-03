Бандиты из уральской глубинки в объективе американского фотографа

Несколько лет назад бесстрашный американский фотограф Брюс Гилден, известный своими съемками «жизни улиц», отправился на Урал. В богом забытом населенном пункте в 70 км от Екатеринбурга он обнаружил некое подобие «средневековья» — так американец характеризует жизнь бандитов из российской глубинки, с которыми ему довелось познакомиться. И это неудивительно, ведь увиденное и запечатленное на камеру Брюса способно вызвать шок не только у американца, но и у среднестатистического россиянина.

Фотограф провел несколько дней бок о бок с уголовниками, наркоманами и прочими «потерянными людьми».

«Русские умны и очень опасны. Многие выглядят так, будто родились в результате инцеста. И они не против, чтобы их фотографировали», — говорит Брюс.

Во время съемок Гилден покупал своим новым «друзьям» водку и мясо, чтобы войти в доверие.

Главными героями серии фотографий Брюса стали бандит Сергей Половцев по прозвищу Кабан и его друзья-подельники.

Брюс назвал свою серию фотографий «Пикник с Сергеем». Кадры, сделанные во время пикника, — его любимые.

По словам Брюса, «Сергей может сломать человека пополам голыми руками, но он хороший парень».

Татуировка кота на ноге Сергея означает «Коренной обитатель тюрьмы» (аббревиатура КОТ).

Последний раз он попал в тюрьму, защищая свою мать. Обидчик получил тяжкие телесные повреждения.

«Я раньше был на 100% бандитом, но теперь нет, — рассказывает Сергей. — Теперь я стал старше, умнее и устал от всего этого, потому что не хочу возвращаться в тюрьму». Теперь Сергей «бизнесмен» — он «крышует» грузовики из Таджикистана, перевозящие наркотики, и «решает вопросы».

Все герои съемки живут в круговороте водки, насилия и преступности, руководствуясь известной поговоркой «Раньше сядешь — раньше выйдешь».

«Я люблю плохих парней, — говорит Брюс. — Мой отец был бандитом. Мне всегда нравились люди с «темной стороной»».

Юрию Потапенко 56 лет, из которых 30 он провел в тюрьме. Сейчас Юрий реабилитировался и работает в общественной организации, помогающей бывшим заключенным, в Екатеринбурге.

«Бандиты меня завораживают. Я их не сужу. Я нахожу их во многом «честнее» законопослушных людей. Они такие, какие они есть на самом деле, и делают то, что делают», — объясняет фотограф.

Василий Новоселов, он же Дед, отсидел за убийство отчима. Брюс не скрывает, что это фото — постановочное. Однако фотограф считает, что оно как нельзя лучше отражает всю безнадежность жизни в российской провинции: «Это вопль не только о том, что они застряли в богом забытом месте, но и о том, что им совершенно некуда идти».

Брюса всегда привлекали маргинальные слои населения. Среди его предыдущих работ — портреты членов мафии якудза в Японии, членов мотогруппировок, нищих и проституток.

«Если я делаю фотографии — они не изящные и элегантные. Они жесткие», — говорит Брюс о своих работах.

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