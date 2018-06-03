Победительница проекта «Ты супер!» выступила на Дне города в Тольятти 

Диана Анкудинова спела для соотечественников на празднике, посвящённом Дню города.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
Сегодня, 3 июня, Тольятти празднует День города. Одним из подарков горожанам стало выступление победительницы масштабного вокального проекта «Ты супер!» Дианы Анкудиновой. Глава региона Дмитрий Азаров поздравил девочку с триумфом и отметил: «Мы все болели за Диану, переживали всей областью, конечно, очень рады результату!» Мама и педагог юной тольяттинской певицы были награждены благодарственными письмами губернатора.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области