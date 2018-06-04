Американка, которую все считали богатой наследницей, оказалась русской мошенницей 

Анна Делви. Еще одна состоятельная жительница Бруклина. Мало ли таких — галеристок, архитекторов, богатых наследниц. О происхождении денег в Нью-Йорке спрашивать не принято. Вот и на вопросы о прошлом Делви отвечала, что просто родом из Кельна.
New York Magazine начинает ее историю в одном из номеров бутик-отеля 11 Howard, куда Анна заселилась, представившись знакомой владельца. В ее стиле было спускаться в лобби в одном халате с бокалом шампанского и оставлять щедрые чаевые. Знакомые Делви вспоминали, что Анна всегда была «там, где надо», окружая себя знаменитостями вроде актера Маколея Калкина. Пропуском в высший свет были туфли Balenciaga: собеседник сразу понимал, кто перед ними стоит. В этом статусе Делви уже было принялась искать соинвестора для открытия собственной галереи — не хватало всего-то 25 млн Проблемы начались позднее, когда позвонили из отеля. Анна так и не предоставила банковскую карту и задолжала 30 тысяч долларов за проживание. В то же время приятели светской дамы начали замечать, что девушка занимает большие суммы денег и будто бы забывает их отдавать. Постепенно стало ясно, что Делви задолжала очень и очень многим.
Началось расследование и выяснилось, что на самом деле Анна Делви — девушка из России Анна Сорокина, которая уехала учиться в Лондон, потом переехала в Париж и оттуда в Нью-Йорк, где взяла кредитов на 200 тысяч долларов. Сегодня ее ожидает суд по обвинению в нескольких крупных кражах и мошенничестве. История Анны Делви — лишь одна из многих, рассказывает глава группы «Коммуникатор» Виктор Майклсон:
Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор» «Я думаю, что таких попыток wannabe-авантюристов огромное количество: они врываются, перепрыгивают заборы, подлезают, нанимаются прислугой только для того, чтобы попасть на голливудские вечеринки у бассейна. И это у них не очень получается. Я с такими людьми общался, и они очень жесткие в принятии каких-то новых людей. Тут действительно какой-то сумасшедший талант в обольщении, плюс какая-то везуха: где-то она вышла на одного, двух, трех человек, которые поверили ей на слово, а дальше уже пошла».
Похожую историю в своем телеграм-канале рассказал дизайнер Артемий Лебедев. Однажды он познакомился с юным путешественником, представившимся обладателем крупного наследства, которое и проматывал путешествиями по миру. Однако в итоге оказалось, что британец Вильям просто наживался на богатых путешественниках, беря у них деньги в счет будущих туров, а затем пропадая. Такова психология закрытых обществ, рассуждает социальный психолог Алексей Рощин:
Алексей Рощин социальный психолог «В любом клубе очень жесткий отбор на вход, но именно за счет этого отбора участники предполагают, что могут доверять любому члену клуба. Человек, который сумел как-то протиснуться, получает весомый кредит доверия, и любому мошеннику такой кредит достаточно легко преобразовать во что угодно. Тут вспоминается Авраам Линкольн, который говорил: вы можете долгое время обманывать узкий круг людей, можете короткое время обманывать широкий круг людей, но вы не можете постоянно обманывать всех».
Иногда вводят в заблуждение о своих богатствах даже вполне известные люди. К примеру, рэпер Канье Уэст, известный роскошной жизнью, после выхода одного из своих альбомов заявил, что он банкрот и задолжал кредиторам 57 млн долларов.