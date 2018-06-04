Американка, которую все считали богатой наследницей, оказалась русской мошенницей

Анна Делви. Еще одна состоятельная жительница Бруклина. Мало ли таких — галеристок, архитекторов, богатых наследниц. О происхождении денег в Нью-Йорке спрашивать не принято. Вот и на вопросы о прошлом Делви отвечала, что просто родом из Кельна.

New York Magazine начинает ее историю в одном из номеров бутик-отеля 11 Howard, куда Анна заселилась, представившись знакомой владельца. В ее стиле было спускаться в лобби в одном халате с бокалом шампанского и оставлять щедрые чаевые. Знакомые Делви вспоминали, что Анна всегда была «там, где надо», окружая себя знаменитостями вроде актера Маколея Калкина. Пропуском в высший свет были туфли Balenciaga: собеседник сразу понимал, кто перед ними стоит. В этом статусе Делви уже было принялась искать соинвестора для открытия собственной галереи — не хватало всего-то 25 млн Проблемы начались позднее, когда позвонили из отеля. Анна так и не предоставила банковскую карту и задолжала 30 тысяч долларов за проживание. В то же время приятели светской дамы начали замечать, что девушка занимает большие суммы денег и будто бы забывает их отдавать. Постепенно стало ясно, что Делви задолжала очень и очень многим.

Началось расследование и выяснилось, что на самом деле Анна Делви — девушка из России Анна Сорокина , которая уехала учиться в Лондон, потом переехала в Париж и оттуда в Нью-Йорк, где взяла кредитов на 200 тысяч долларов. Сегодня ее ожидает суд по обвинению в нескольких крупных кражах и мошенничестве. История Анны Делви — лишь одна из многих, рассказывает глава группы «Коммуникатор» Виктор Майклсон:

Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор» «Я думаю, что таких попыток wannabe-авантюристов огромное количество: они врываются, перепрыгивают заборы, подлезают, нанимаются прислугой только для того, чтобы попасть на голливудские вечеринки у бассейна. И это у них не очень получается. Я с такими людьми общался, и они очень жесткие в принятии каких-то новых людей. Тут действительно какой-то сумасшедший талант в обольщении, плюс какая-то везуха: где-то она вышла на одного, двух, трех человек, которые поверили ей на слово, а дальше уже пошла».

Похожую историю в своем телеграм-канале рассказал дизайнер Артемий Лебедев . Однажды он познакомился с юным путешественником, представившимся обладателем крупного наследства, которое и проматывал путешествиями по миру. Однако в итоге оказалось, что британец Вильям просто наживался на богатых путешественниках, беря у них деньги в счет будущих туров, а затем пропадая. Такова психология закрытых обществ, рассуждает социальный психолог Алексей Рощин

Алексей Рощин социальный психолог «В любом клубе очень жесткий отбор на вход, но именно за счет этого отбора участники предполагают, что могут доверять любому члену клуба. Человек, который сумел как-то протиснуться, получает весомый кредит доверия, и любому мошеннику такой кредит достаточно легко преобразовать во что угодно. Тут вспоминается Авраам Линкольн , который говорил: вы можете долгое время обманывать узкий круг людей, можете короткое время обманывать широкий круг людей, но вы не можете постоянно обманывать всех».

Иногда вводят в заблуждение о своих богатствах даже вполне известные люди. К примеру, рэпер Канье Уэст, известный роскошной жизнью, после выхода одного из своих альбомов заявил, что он банкрот и задолжал кредиторам 57 млн долларов.