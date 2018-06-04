Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис», о секретах ее привлекательности, предпочитаемом виде транспорта, а также последствиях ее вызывающего образа жизни. Внимание: на картинках будут и чулочки, и небоскребы. И, как обычно, чудовища там всякие, трупы, чума.

Глава 17 (современный перевод)

1 Пришел один из семи ангелов — тех, у которых были семь сосудов, и заговорил со мной:

Про семь ангелов с семью чашами Гнева божьего мы говорили в прошлый раз. Здесь эти чаши в виде сосудов изображены.

— Смотри, я покажу тебе, какая кара ждет Великую Шлюху, сидящую у многих рек. В расширеной иконографии Вавилонская блудница сначала показывается «сидящей на водах», а не на звере. Вот этот редкий вариант изображения, причем она по идее не в зеркало смотрится, а чашу держит. Воды, на которых сидит Блудница — образ, взятый из древних пророчеств, обличавших Вавилон (город Междуречья), в следующих строках главы это уже и обозначение народов, говорящих на многих языках, некоего шума, смешения.

2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата.

Однако в некоторых изображениях эта чаша (изображавшаяся, как мы видели в предыд. главах) иногда чисто символически, полумесяцем или кругом, превращается однозначно в зеркало. И это не правильно, потому что вино и чаша — это символы разврата, блудодейства, которыми отличался Вавилон (символ империи), и об этом мы уже говорили ранее. Впрочем, здесь зеркало тоже в тему, потому что оно становится символом суетности этой Блудницы.

3 Затем он привел меня, охваченного Духом, в пустыню.

То, что Иоанн видит Блудницу имено в пустыне — не просто так. Пустыня для иудейской мифологии — вечное место всяких гадостей.

Я увидел женщину, сидевшую на красном звере, покрытом кощунственными именами.

И вот в тексте книги наконец появляется хрестоматийный образ Блудницы, сидящей на звере.

У зверя было семь голов и десять рогов.

Однако с этим зверем возникает у комментаторов некий затык. Дело в том, что непонятно, что это за зверь-то (можете освежить в памяти зоопарк предыдущих глав, глядя на набор карточек). По тексту текущей главы, он багряный (красный), у него 7 голов и 10 рогов, и он целиком покрыт кощунственными именами (титулами цезарей типа «божественный» или «спаситель»).

В предыдущих главах у нас уже было два персонажа с таким же набором числительных: Красный дракон (сатана) и леопардовый Зверь из моря (антихрист), причем у второго имена были только на голове. Одни комментаторы отождествляют нового «Зверя багряного» с драконом, другие со Зверем из моря; единого мнения нету.

4 Женщина была одета в пурпурные и алые одежды, она блистала золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

Блудница обозначает развратный и богатый город Рим (столицу), а зверь (возможно) — Римскую империю.

В руке она держала золотую чашу, полную мерзости и нечистот ее разврата.

Чаша — обязательный атрибут ее изображений. В период Реформации в протестантских странах Вавилонскую блудницу изображали, вспоминая первоначальное значение антиримской агитации, в папской тиаре. То есть уже католическая власть, католический рим становились символом разврата. Здесь ей поклоняются цари.

5 На лбу у нее написано имя, и оно тайна: ВАВИЛОН, ВЕЛИКАЯ СТОЛИЦА, МАТЬ ШЛЮХ И МЕРЗОСТЕЙ ЗЕМЛИ.

Надпись на лбу — возможно, образ из быта: римские проститутки писали свои имена на налобных повязках. Изображений по букве текста я не нашла, только вот такое, где у нее над головой написаны эти слова.

6 Я увидел, что женщина пьяна от крови народа Божьего и крови свидетелей Иисуса

Пьяную Блудницу корежит. Смысл образа в том, что Рим упивается мучениями тех христиан, которых убивал за веру.

Увидев ее, я не мог прийти в себя от удивления.7 Ангел сказал мне:

— Почему ты удивился? Я объясню тебе тайну женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, на котором она едет верхом.

Автор этой иллюстрации считал Зверя багряного Блудницы — Зверем из моря, которого принято рисовать с леопардовой шкуркой. Кстати, далее по тексту ангел дает расшифровку значений голов и рогов Зверя багряного — иногда эти слова используют для объяснения голов Зверя из моря, но, как мы видим, это отождествление не железное.

8 Зверь, которого ты видел, был, а теперь его нет. Но он скоро выйдет из Бездны и придет себе на погибель. Жители земли, имена которых не вписаны в книгу жизни со дня сотворения мира, будут дивиться, когда увидят зверя, потому что он был, его нет и он будет.

Тут он и багряный, и леопардовый одновременно

9 Здесь нужны ум и мудрость. Семь голов — это семь холмов, на которых сидит эта женщина. 10 Они же семь царей: пять уже погибли, один есть, а другой еще не пришел, и, когда придет, ему недолго оставаться. 11 А зверь, который был и которого нет, он восьмой; он из тех же, что и те семеро, и идет к своей погибели.

Пророчество выше я толковать не буду: версий много, его накладывают например, на список цезарей к году написания «Апокалипсиса», на списки королей или советских генсеков, кому интересно, копайтесь сами. Смысл в том, что предсказан срок конца света — сейчас правит шестой, потом придет седьмой (которому править не долго). А восьмой будет как раз Зверь-антихрист.

12 Десять рогов, которые ты видел, это десять царей, которые еще не получили царства, но вместе со зверем получат царскую власть на один час. 13 У них одна цель, и свою силу и власть они отдадут зверю.

10 царей Апокалипсиса, которые еще не получили царства — возможно, речь идет о десяти парфянских сатрапиях, либо же есть версия, что это провинции Рима.

14 Они будут воевать с Ягненком, и Ягненок их победит, потому что Он Господь Господ и Царь Царей, и вместе с Ним будут те, кто Им призван, Им избран, кто Ему верен.

Сначала эти 10 царей восстанут на христианского Бога, но он их победит.

15 Он говорит мне:

— Реки, которые ты видишь, — у них сидит Шлюха — это народы, толпы, племена и наречия.

Про символику вод мы уже говорили выше. На этой картинке много чего совмещено — Зверь багряный изображен как Зверь, выходящий типа из моря. В небесах опустошаются 7 чаш гнева божьего из предыдущей главы. На заднем плане — текущая империя зла, которая уже не Рим, а нечто более знакомое нам.

16 Эти десять рогов, которые ты видел, и зверь возненавидят Шлюху, и разорят ее, и оставят ее в наготе, они будут пожирать ее плоть и жечь ее огнем. 17 Потому что Бог вложил в их сердца желание исполнить Его замысел и в полном согласии между собой отдать царскую власть зверю до тех пор, пока не свершатся Божьи слова.

10 рогов = 10 царей, символ мощного врага, внутреннего или внешнего, который обрушится на Блудницу, т. е. империю, и уничтожат ее.

18 А женщина, которую ты видел, это великая столица, которая царствует над царями земли.

Глава 17 (синодальный перевод)

1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; 2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.

3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; 5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.

6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.

7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. 8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. 9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.

12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.

Вот здесь соединены все сюжеты, разглядывайте.

14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.

А это «Вавилонская блудница» Дюрера, 1498. Тут тоже разобраться в деталях — мозг сломать.

15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.

16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;

Изображение Блудницы в огнях пламени — достаточно популярный сюжет в миниатюрах

17 потому что Бог положил им на сердце — исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.