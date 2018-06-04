Без меня мир был бы скучнее 

Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал ректор Московского городского университета управления правительства Москвы Василий Фивейский.
— Зависть — синоним неумения. Когда отказываешься прилагать усилия, чтобы научиться тому, что умеют другие, ты начинаешь завидовать. Это как закон физики.
— По большому счету я боюсь только себя.
— Я веду дневник, где записываю все свои мысли и переживания. Но я не отношусь к поколению Z, поэтому пишу исключительно на бумаге.
— В Гарварде действительно хорошо учат, и все же этот университет переоценен. И денег за обучение берут гораздо больше, чем следует. Процентов 30 от суммы за обучение платится за запись в дипломе.
— У русских и американцев примерно одинаковый уровень безбашенности.
— В школе я много дрался. Но только ради спортивного интереса и исключительно на уроках физкультуры. Никаких «стрелок». Обычно претензий к одноклассникам у меня не было. Кстати, физруки против драк не возражали.
— Представители самых диких племен Южной Америки по вечерам носят джинсы. Вот она — глобализация.
— Глупо полагать, что балет любят только женщины.
— Я никогда не даю советов, не слушаю чьих-либо советов. И ненавижу их давать.
— Каждый из нас ежедневно меняет мир. Просто мы об этом не задумываемся. Без вас, как и любого человека на Земле, мир был бы совершенно другим. Я верю в это. А вот без меня он определенно был бы скучнее.
— Я много глупостей сделал. И продолжаю делать. Каждый день. Но это нормально. Все мы совершаем глупости. Так что я ни о чем не жалею.
— Неправду я говорю каждый день. Но только для того, чтобы поддержать своих подчиненных. Это часть моей работы.
— В драке с хулиганами не важно, сколько раз ты можешь отжаться.
— Соревнования мне никогда не были интересны. Единственный мой ориентир — это я сам, в тот или иной период жизни.
— Однажды к нам в квартиру ворвался наркоман и напал на жену с ножом. Я был дома и успел выбросить его из квартиры, пока он не натворил ничего страшного. Потом догнал, надавал ему еще и сдал в милицию. Как это случилось? Жена просто решила открыть дверь, вместо того чтобы спросить, кто там.
— Ставить перед собой глобальные цели — все равно что воевать с ветряными мельницами.
ДОСЬЕ
Василий Фивейский родился в 1968 году. В 1991 году окончил факультет прикладной математики Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе, в 1999 году — факультет психологии МГУ. В 2003 году стал кандидатом психологических наук. В 2013 году стажировался в Гарварде (США) по программе «Лидерство в управлении эволюцией мегаполиса». Увлекается спортом и путешествиями.