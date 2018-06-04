Без меня мир был бы скучнее

Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал ректор Московского городского университета управления правительства Москвы Василий Фивейский.

— Зависть — синоним неумения. Когда отказываешься прилагать усилия, чтобы научиться тому, что умеют другие, ты начинаешь завидовать. Это как закон физики.

— По большому счету я боюсь только себя.

— Я веду дневник, где записываю все свои мысли и переживания. Но я не отношусь к поколению Z, поэтому пишу исключительно на бумаге.

— В Гарварде действительно хорошо учат, и все же этот университет переоценен. И денег за обучение берут гораздо больше, чем следует. Процентов 30 от суммы за обучение платится за запись в дипломе.

— У русских и американцев примерно одинаковый уровень безбашенности.

— В школе я много дрался. Но только ради спортивного интереса и исключительно на уроках физкультуры. Никаких «стрелок». Обычно претензий к одноклассникам у меня не было. Кстати, физруки против драк не возражали.

— Представители самых диких племен Южной Америки по вечерам носят джинсы. Вот она — глобализация.

— Глупо полагать, что балет любят только женщины.

— Я никогда не даю советов, не слушаю чьих-либо советов. И ненавижу их давать.

— Каждый из нас ежедневно меняет мир. Просто мы об этом не задумываемся. Без вас, как и любого человека на Земле, мир был бы совершенно другим. Я верю в это. А вот без меня он определенно был бы скучнее.

— Я много глупостей сделал. И продолжаю делать. Каждый день. Но это нормально. Все мы совершаем глупости. Так что я ни о чем не жалею.

— Неправду я говорю каждый день. Но только для того, чтобы поддержать своих подчиненных. Это часть моей работы.

— В драке с хулиганами не важно, сколько раз ты можешь отжаться.

— Соревнования мне никогда не были интересны. Единственный мой ориентир — это я сам, в тот или иной период жизни.

— Однажды к нам в квартиру ворвался наркоман и напал на жену с ножом. Я был дома и успел выбросить его из квартиры, пока он не натворил ничего страшного. Потом догнал, надавал ему еще и сдал в милицию. Как это случилось? Жена просто решила открыть дверь, вместо того чтобы спросить, кто там.

— Ставить перед собой глобальные цели — все равно что воевать с ветряными мельницами.

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