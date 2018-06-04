Парк футбола и отдыха: Хорошие и плохие стороны футбольной зоны, развернувшейся на выходных на площади Победы 

, 1. Уровень лояльности к ЧМ-2018, Чемпионат Мира обязательно наступит. Если вас этот факт чем-то огорчает, что вполне возможно, если вы больше любите лакросс или бенди, — наравне с его плюсами, мы исследовали и его минусы в прошлом месяце. В любом случае, вам либо придётся весь месяц мириться со своим недовольством, либо пройти путь от отрицания к принятию. За настрой со знаком «плюс» и должен был отвечать Парк футбола и отдыха, развернувшийся на выходных в центре. Некоторые его посетители считают, что праздник вполне подходит в качестве шага к положительному восприятию футбольного цунами — вы только взгляните на лица на этих фото., 2. Футбольные знания, Согласитесь, когда ты как бы «в теме», баланс собственного восприятия находится в уязвимом положении. Если вы не так сильны в футбольной тематике, а все вокруг только об этом и говорят, то невольно испытаете на себе чувство неловкости. К тому же, разносторонние знания никому ещё худа не делали. Открывайтесь им: вчера, к примеру, даже те гости Парка, которые традиционно делят команды на поле на «наших» и «синих», узнали, как выглядят в лицо футбольные легенды, и даже, надеемся, запомнили их имена. Наибольшей популярностью, конечно, пользовались двухкратный обладатель кубка мира Кафу и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун., 3. Сувениры на память, Приятный пустячок, да ещё и если бесплатный, всегда способен поселить в вашем сердце частичку тепла, напоминая о славных временах. Многие забрали с собой сувенирную аккредитацию, кто-то — автографы и фотографии с кумирами, а кто-то, поучаствовав в футбольных конкурсах, отправился домой с новеньким телевизором., 4. Атмосфера праздника, Выходные могли пройти, как обычный день типичного калининградца… Часто вы грешите сами, да и слышите со стороны, что у нас ничего не происходит, заняться нечем, и вообще — всё тлен? Те, кто не ограничивается стенами своей раковины, разделил всеобщее настроение праздника, попробовал себя в чём-то новом и наверняка унёс с собой парочку ярких эмоций., 5. Уникальность момента, Взгляните в глаза ребятам на фотографии ниже — сколько в них восторга и радости! Пожать руку легендарным футболистам, которых ранее мог видеть только на экране телевизора, — поистине бесценно. Да и просто увидеть их в деле там, где вероятность этого весьма минимальна, — сам по себе волнующий и запоминающийся момент., Фото: Елена Тишина