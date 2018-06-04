«Попытка заработать на сокращении собственных расходов — путь в никуда». МНЕНИЕ

«Переходя в режим экономии, ты снижаешь уровень требований к себе и своим доходам», — пишет Сергей Васильев . На самом ли деле экономия на личных расходах — это путь к бедности? За и против. Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», на своей странице в Facebook рассказал, почему считает все скидки, акции и дисконтные карты ненужной шелухой, которая портит жизнь и карму современного человека.

— Я никогда не пользуюсь скидками и бонусными картами. На всякое предложение получить такую карту, я отвечаю отказом: «Спасибо. Не надо. Это портит карму». И вообще… попытка «заработать» на сокращении собственных расходов — путь в никуда…

Как только ты начинаешь экономить, задумываясь о скидках, дисконтах, стараясь ужаться, вписаться в более скромный бюджет, ты сразу попадешь на ту необратимую траекторию, из которой трудно выбраться.

В экономической теории есть такое понятие — дефляционная спираль. Это самоподдерживающийся процесс, когда падение экономики вызывает падение цен, т.е. приводит к дефляции. Которая, в свою очередь, вызывает дальнейшее падение экономики, а та — к еще большему падению цен.

Само по себе падение цен, вроде бы, хорошо. Можно дешевле купить товар. Но, удешевляя покупку, вы забираете прибыль у продавца, уменьшая тем самым возможность им самим совершить дополнительные покупки. Тут действует механизм обратной связи между экономикой и ценами. Это и раскручивает спираль дефляции и приводит не к всеобщей экономии, а к падению продаж и производства.

Так и у каждого конкретного человека в отдельности. Переходя в режим личной экономии, в режим поиска скидок и бонусов, ты подсознательно снижаешь уровень требований к себе и своим заработкам. Тебе кажется, что, пытаясь вписаться в более скромный бюджет, ты сможешь совершать те же покупки при меньшем заработке. Тогда-то ты и начинаешь ставить перед собой заниженные цели и самопроизвольно входишь в спираль бесконечного падения собственных доходов.

А это и есть — путь в никуда, тупик.

Пост набрал много комментариев, как поддерживающих Васильева, так и отрицающих саму возможность такого подхода к личному планированию. Высказалась на эту тему и финансовый журналист Саша Краснова. Вот ее, совершенно иное, мнение:

— Я часто сталкиваюсь с таким мнением. И я с ним не согласна. Почему-то при слове экономия некоторые люди думают, что нужно сидеть на гречке и тушенке. Это совершенно не так. Просто нужно понять, на что вы тратите деньги. Сто раз про это писала и, наверное, еще сто напишу, но после первого анализа расходов вы ужаснетесь, на что у вас уходят тысячи рублей. Так было со мной и со всеми моими друзьями, которые проделали эту операцию. Следующим этапом будет понимание, сколько по-хорошему вам нужно тратить в месяц, чтобы не чувствовать себя бомжом, но в тоже время не сливать деньги напрасно. И когда у вас будет лимит на месяц, от покупок ерунды вы станете отказываться по доброй воле. И ваша жизнь ничуть не станет хуже. Моя, например, не стала. Хотя в свое время я снизила траты в месяц процентов на 40%. Наоборот, ощущение, что у меня есть подушка безопасности, делает жизнь спокойней и приятней.

И знаете, что самое интересное? После того, как я стала вести учет расходов, я стала больше зарабатывать. Потому что внутренняя мотивация и умение считать деньги — вещи между собой не связанные.

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