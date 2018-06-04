Она случайно заперлась в морозилке на работе. Но то, что произошло через несколько часов — бесценно!

Женщина работала на мясокомбинате. Однажды, в конце своего рабочего дня она пошла в морозильную камеру, чтобы что-то проверить, но дверь случайно закрылась и она оказалась заперта изнутри. Хотя она кричала и стучала изо всех сил, все было безрезультатно, так как никто не мог ее услышать. Большинство рабочих уже ушли, а снаружи морозилки невозможно услышать, что происходит внутри. Пять часов спустя, в то время как она уже была на грани смерти, охранник завода, в конце концов, открыл дверь. Она чудом спаслась от смерти в тот день. Когда позже она спросила у охранника, почему он решил проверить морозильную камеру в тот день, ведь это не входило в его обязанности.

Он ответил: «Я работаю на этом заводе уже 35 лет, сотни людей приезжают и уезжают каждый день, но ты одна из немногих, кто здоровался со мной по утрам и прощался в конце рабочего дня. Многие относятся ко мне, так будто я невидимый.

Сегодня, когда Вы пришли на работу, то как всегда сказали мне „Привет“. Но в этот вечер после рабочего дня, я с любопытством заметил, что я не услышал ваше „пока, увидимся завтра“ и я не видел, чтобы вы покидали территорию завода. Поэтому я решил проверить вокруг завода. Я так привык к вашему „привет“ и „пока“ каждый день, ведь они напоминают мне, что я кому-то нужен. Не услышав сегодня ваше прощание, я понял, что что-то случилось. Вот почему я везде искал вас».

Будьте смиренными, любите и уважайте тех, кто вокруг вас. Ведь мы никогда не знаем, что будет завтра. Поделитесь этим, если вы согласны.