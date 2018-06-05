В невинной шутке Лазарева увидели пренебрежение к жизни обычных людей

Певец Сергей Лазарев неудачно пошутил под снимком Полины Гагариной на фоне обычной многоэтажки, невольно обидев своих и ее поклонников. Некоторые настолько оскорбились после слов артиста, что решили отписаться от него в соцсетях.

Певица Полина Гагарина не так давно представила новый сингл «Выше головы», который уже успел полюбиться поклонникам ее творчества. На эту драматическую композицию уже снят клип режиссером Аланом Бадоевым. Премьера видео должна состояться со дня на день, и Полина подогревает интерес к этому событию, публикуя фото со съемок. На одном из кадров Полина Гагарина стоит на фоне неприглядной многоэтажки. Под этой фотографией решил отметиться, блеснув остроумием, коллега артистки — певец Сергей Лазарев.

«Хорошее фото. Ты в этом доме живешь?», — написал он. «Да, окно прямо над моей головой! Заходи, Сережа, я тебя всегда жду!», — отшутилась Полина. Однако их невинный диалог показался многим подписчикам Гагариной пренебрежительным и саркастичным. Простых людей, живущих именно в таких домах, задели шутки звезд, и они выразили свои чувства по этому поводу. А некоторые и вовсе написали, что потеряли уважение к знаменитостям и даже отпишутся от них в Инстаграме. «В большинстве в таких неприглядных домах живут люди, которым нравится ваше творчество! И которые на вас подписаны. Будьте скромнее» «Они просто забыли, что когда-то жили сами в скромных домах. Очень жаль»

«В таких домах живет большинство россиян, есть и хуже! Не всем повезло жить на Рублевке. После таких шуток уважение к вам пропадает» «Поменьше сарказма! Очень странно, что наши мнимые звезды живут недосягаемо лучше, чем педагоги и врачи! Помните, что ваше благосостояние зависит и от людей, живущих именно здесь!» Отметим, что у Полины Гагариной есть квартира в Москве, а также большой загородный дом в Подмосковье. У Сергея Лазарева тоже есть квартира в столице и дача за городом. Именно там в апреле вместе с семьей он уже открыл шашлычный сезон, впечатлив подписчиков аппетитными снимками.