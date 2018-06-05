«Быть креативным каждый день — это, все-таки, большой труд»

О том, как из самой фантастической идеи сделать четкое руководство к действию и успешно реализовать. Об отсутствии границ и полете фантазии. О секретах подготовки крупных мероприятий в Приморском крае, отсутствии конкуренции на рынке event и волшебстве рассказал корр. PRIMPRESS генеральный директор рекламного агентства полного цикла Pacific Media Максим Балковский.

— Максим, так ваша профессия все-таки как звучит? Волшебник рекламного агентства полного цикла Pacific Media?

— Можно и так сказать (смеется), ведь каждый день мы находим новые «ингредиенты», тщательно отбираем их всей командой, смешиваем, и на выходе получаем необычное и интересное мероприятие. Знаете, легко быть креативным иногда (когда того требуют обстоятельства или заказчик), а вот быть креативным каждый день — это, все-таки, большой труд. Самая важная задача для нашего агентства — это быть креативными, актуальными, проактивными и пунктуальными. Каждый день. И в этом основная суть волшебства.

— Ваша волшебная команда (рекламное агентство полного цикла Pacific Media) сегодня — это…?

— Прежде всего Pacific Media — это команда настоящих профессионалов, которые эффективно решают любые задачи, связанные с рекламой и маркетингом.

Проекты наших партнеров мы сопровождаем полностью, начинаем с разработки концепции и дизайна, а далее работаем по всем эффективным каналам коммуникации с целевой аудиторией. Для формирования программы продвижения, в зависимости от задач клиента, подключаем event-маркетинг, expo-коммуникации (полное обеспечение выставочной деятельности), медиа-размещение, городские мониторы, наружную рекламу, производство видео и аудиоматериалов, рекламной продукции, оформление торговых точек, разработку и сопровождение сайтов, SMM.

— Но одним из ключевых направлений деятельности все-таки остается организация крупных событий во Владивостоке, Приморском крае и всех регионах ДФО? Предлагаю сегодня поговорить о волшебстве в event-отрасли.

— О мероприятиях я могу разговаривать часами. Это любимое.

— И все-таки интересно, а какие события за 17 лет работы агентства (рекламное агентство полного цикла Pacific Media работает на рынке с 2001 года), вы чаще всего приводите в пример? Знаете, как говорят на собеседовании при приеме на работу: «расскажите о проектах, которыми гордитесь?».

— Мы организуем и проводим около 50 крупных мероприятий в год, так что все и не перечислить. (На самом деле, работаем как «фабрика счастья»). Очень многие городские и краевые праздники проходят при нашем непосредственном участии. Мы трижды организовывали празднование юбилеев города Владивостока — 145, 150 и 155 лет, проводили шествие на День города, шествие Бессмертного полка на 9 мая. Это огромные мероприятия, которые собрали больше 50 тысяч человек. Организовали флешмоб «Я люблю Владивосток» на Золотом мосту, в котором участвовало почти 30 тысяч человек. Регулярно проводим празднование Нового года, концерты на площади, масленичные гулянья, корпоративы для наших партнеров.

— Тяжело, наверное, проводить мероприятия для всех жителей города?

— Да, конечно. Я лично при подготовке крупных событий иногда прохожу до 20 километров в день. А если серьезно, можно провести хорошую аналогию со спортом. Когда мы смотрим со стороны, как легко спортсмены бегут марафон, поднимают штанги, плавают под водой, мы ведь прекрасно понимаем, что за всем этим стоит огромное количество тренировок. Человек упорно занимался, готовился и в итоге стал чемпионом. То же самое и в нашей сфере — когда ты видишь, как легко, красиво все само собой происходит: развивается сценарий, работает свет, звук… (волшебство, настоящее волшебство)… За этим тоже стоит многолетняя подготовка, опыт, наработанный годами, люди, которые провели сотни, тысячи мероприятий. Pacific Media — это крепкая команда профессионалов. Весь этот накопленный опыт позволяет делать мероприятия качественно. Про каждое событие, которое мы сейчас готовим, можно сказать: «К вашему мероприятию мы шли 17 лет». И с учетом всего нашего накопленного опыта оно будет проведено на самом высоком уровне.

— Каждый год проводите по 50 мероприятий. Как удается придумывать что-то новое?

— Наше профессиональное эго не позволяет нам повторяться. Наш подход — каждое мероприятие не должно быть похоже на все остальные, важен индивидуальный подход. Во-первых, это не очень профессионально — брать уже отработанную идею и копировать ее. Это не очень честно по отношению к клиентам и зрителям. Во-вторых, нам самим это просто неинтересно. На рынке event-событий необходимо постоянно развиваться. И именно постоянный творческий процесс заставляет нас все время становиться лучше и соответствовать современным требованиям.

Мы прагматичные мечтатели. То есть мы умеем мечтать и умеем воплощать наши и ваши идеи в реальность. Но способы реализации этих идей и донесения продукта до потребителя постоянно меняются. Осваиваем современные технологии. Как яркий пример — мы повесили в городе эффективные светодиодные экраны. Они заметны, позволяют транслировать видео и их оценили заказчики и другие рекламные агентства. Сейчас наш опыт распространился по всему городу.

— И все-таки, Максим, праздников в нашей жизни не так много, и чаще мы являемся просто зрителями (за исключением торжественных шествий на 1 мая, День Города и Бессмертный полк), а иногда так хочется стать на минутку участником торжества… Волшебник может помочь с этой мечтой? Или я сейчас не по адресу?…

— Как раз по адресу! На сегодняшний день Pacific Media активно внедряет новый формат к проведению мероприятий и праздников. Я точно знаю, что вы не одна мечтаете быть не просто зрителем, а стать частью события, единым целым. Наша мечта (вполне осуществимая, мы же прагматичные романтики, как-никак), чтобы каждый житель стал непосредственным участником городских и краевых мероприятий. Вовлеченность, причастность — я сейчас об этом. Ведь «Я», «ты», «он», «она» — это все Владивосток, это все Приморский край. Наша успешная практика интеграции в концертную программу на корпоративах сотрудников компании говорит о том, что мы сможем реализовать такой подход и для крупных городских и краевых праздников.

— То есть, вместо профессиональных артистов на корпоративах выступают сотрудники? И бухгалтер Мария Федоровна может спеть песню?

— Почти так. Конечно, все номера будут поставлены профессиональным режиссером, будет выдержан стиль и тематика корпоративного праздника, но в общих чертах все верно. Любой желающий может выступить перед коллективом с творческим номером. И почувствовать себя не только «звездой», но и единым целым с компанией, неотъемлемой частью коллектива. Такие праздники формируют и укрепляют команду, приветствуются всеми сотрудниками, а также (что немаловажно для руководства) существенно экономят бюджет. Сплошные плюсы и счастливые сотрудники. Волшебство — это делать людей счастливыми, и у нас получается!

— Иными словами, потребность в звездах первой величины отпадает?

— Я бы так не сказал. Есть мероприятия, заказчик которых хочет именно «звезду». И тогда мы осуществляем функцию концертного агентства в том числе. Находим директоров «звезд», уточняем стоимость и райдер, заключаем договор и привозим. Нет ничего невозможного! Мы даже концерт Gary Moor организовывали во Владивостоке и Хабаровске! Вот это настоящая «звезда» первой величины!

— Существуют какие-то способы облегчить вашу волшебную работу? Или это невозможно?

— Это почти невозможно, но мы нашли решение (как и во всех остальных случаях)! В какой-то момент мы поняли, что компания должна быть автономной и обеспечивать свою работу, опираясь на собственные ресурсы. Чтобы подготовка мероприятий экономила время и вышла на новый качественный уровень, мы завели собственный парк сценических конструкций, звукового, светового оборудования, светодиодных экранов. Сейчас мы практически единственное на всем Дальнем Востоке агентство, которое полностью обеспечивает себя почти всеми ресурсами.

Мы взяли в штат специалистов, пожалуй, всех областей — режиссер, инженерная группа, проектная команда, отдел дизайна… Когда начали заниматься выставочными павильонами, поняли, что нам не хватает инженера-строителя, и теперь мы не просто рекламное агентство, но еще и строительная компания. Команду собирали больше 10 лет. Через Pacific прошло много людей, часть из них выросли и открыли свой бизнес… Все, кто сейчас работает — настоящие профессионалы, которые прошли через мощнейшие проекты.

— В вашей сфере во Владивостоке работают еще несколько крупных рекламных агентств. Конкуренты не мешают работать?

— Мы не боимся конкуренции, даже приветствуем ее. Это не конкуренты, а коллеги и друзья, с которыми мы делаем общее дело. Конечно, мы часто боремся за одни и те же контракты, предлагаем различное видение одних и тех же проектов. (Но ведь это к лучшему, дух соперничество заставляет нас постоянно быть лучше и искать оригинальные решения).

В последнее время фокус внимания Президента РФ и руководства страны обращен на Дальний Восток. Интересных и важных событий становится все больше, безусловно благодаря поддержке полномочного представителя Владимира Путина на Дальнем Востоке, Юрия Трутнева . На сегодняшний день в Приморском крае просто огромный простор для деятельности, работы хватает всем.

Приморье стало очень продвинутым регионом. Каждый новый инвестпроект, любой форум или саммит требует информационного сопровождения, разработки фирменного стиля, изготовления презентационной продукции, проведения события на высшем уровне. Владивосток — один из немногих российских городов, куда каждый год приезжают как минимум четверо президентов и глав государств. А это накладывает огромную ответственность — в том числе на нас, как на организаторов мероприятий.

— В 2012 году во Владивостоке впервые прошел первый форум международного уровня. Именно с тех пор подобные форумы стали регулярными. Что это значит для города и для вашей компании?

— Pacific Media приняло участие в саммите. Мы активно помогали в организации АТЭС: от внутренних застроек внутри кампуса ДВФУ и технического обеспечения площадок саммита до трехдневного музыкального фестиваля «Океан звука». В дальнейшем на ВЭФ мы уже плотно занимались оформлением выставочных павильонов для крупных федеральных компаний, организация выставки и строительством улицы Дальнего Востока. Здесь мы монтировали концертные сцены, обеспечивали их звуковым и световым оборудованием, построили рыбный рынок со всеми торговыми точками, павильоны республики Крым, Сахалинской, Магаданской, Чукотской областей, Камчатского края, площадки для АО «Вертолеты России» . Сегодня мы уже занимаемся подготовкой к четвертому ВЭФ.

Мы надеемся, что фестиваль «Улицы Дальнего Востока» раздвинет временные рамки, чтобы его смогло посетить как можно больше жителей города и края. Это же действительно красивое и интересное мероприятие, которое показывает красоту, экономические, туристические, производственные возможности всех регионов нашего федерального округа — как московская ВДНХ, только на Дальнем Востоке.

Такой высокий уровень заставляет нас постоянно повышать стандарты качества. Это уже привело к тому, что когда люди впервые приезжают к нам из центральной России, они удивляются: ехали в «провинцию у моря за 9 тысяч километров от столицы», а в итоге видят настоящие восточные ворота России с уровнем организации мероприятий, ничем не уступающим тем же Москве и Санкт-Петербургу. И нам не стыдно за этот уровень.

— То есть Приморье уже вышло на международный уровень? Как это сказывается на вашей работе?

Недавно стали работать с японским брендом Dixcel.

А сейчас занимаемся подготовкой стенда Приморского края для CREXPO 2018 (Российско — Китайское ЭКСПО), которая будет проходить в июне этого года в Харбине.

Кроме того, мы работаем и в других регионах. Например, по заказу «Агентства по развитию человеческого капитала» провели масштабные ярмарки вакансий сразу в девяти регионах ДФО.

— Что, на ваш взгляд, форумы правительственного уровня дают Владивостоку?

— Федеральные проекты подняли планку, и люди стали более требовательны. Типовые решения уже не подходят. В каждом случае мы стараемся удивлять. Любой проект –будь то праздник, конгресс, рекламная кампания — мы всегда делаем ярким, запоминающимся и индивидуальным и обязательно эффективным для клиента.

Отчасти благодаря этому мы и вышли на свой нынешний уровень — прежде всего благодаря ответственности. Потому что здесь мы делаем уже не просто для себя или заказчика, мы представляем страну. Потому что мы понимаем, гостей какого уровня мы встречаем.

И, конечно, сформированные стандарты качества мы переносим на проекты всех клиентов, с которыми мы работаем.

— Максим, и все-таки, чем волшебники занимаются в свободное время?

— Мы слишком серьезно относимся к своей работе, чтобы у нас было свободное время. В один прекрасный момент моя супруга Анна, которая также является членом нашей команды Pacific Media, завела себе японскую акита-ину. А через некоторое время открыла в пригороде Владивостока первый на Дальнем Востоке питомник по разведению этой породы Pacific Hills.

Специально изучила все нюансы, мы отстроили вольеры, создали все условия. Теперь Анна занимается еще и питомником, прошла официальные курсы кинологов, увлекалась восточной философией и изучением японского языка. Сейчас у нас в питомнике шесть взрослых собак и в доме всегда есть щенки. То есть даже простым увлечением занялись настолько серьезно, что со временем оно переросло в полноценный дополнительный бизнес.

— Что, по вашему мнению, ждет Приморский край в ближайшие годы?

— Развитие и только развитие. В нашем регионе и так много возможностей, и с каждым годом их становится все больше и больше. Мы рады, что федеральная власть уделяет большое внимание Приморскому краю. Ведь это говорит о том, что Приморский край сегодня — это связующее звено между Россией и странами АТР. Наш регион ждет большое будущее, я в этом уверен!

И Pacific Media готово к таким изменениям. Мы живем во время перемен и все вместе творим историю. А история Pacific Media уже 17 лет просто неразрывно связана с историей Владивостока и Приморского края. Мы чувствуем свою сопричастность к развитию Приморья, становимся лучше сами и делаем лучше тех, с кем мы работаем.

И помните, лучший экспромт — это заготовка. Всем должны заниматься профессионалы. Нам можно доверить свою мечту, ведь мы обязательно поможем воплотить ее в реальность (иначе для чего же еще существуют волшебники). Красивое мероприятие, новый товар или уникальная услуга — мы поможем! Давайте мечтать и творить чудеса вместе!

Если чуда до сих не произошло, значит вы еще не встретили своего волшебника.