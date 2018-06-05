Высокая должность требует жертв: правила жизни Валентины Матвиенко

Бывший посол на Мальте и в Греции, губернатор Санкт-Петербурга и председатель Совета Федерации с сентября 2011 года. В западной прессе Валентину Матвиенко называют самой влиятельной женщиной в России, она находится под санкциями США, Евросоюза и Австралии. Сейчас на повестке дня у нее: создание министерства одиночества, продвижение регионов и подготовка к визиту в КНДР. Вспоминаем ее самые интересные высказывания.

Ну не люблю я эти гендерные вопросы, сравнения женщин и мужчин в политике.

Высокая должность предполагает, что ты жертвуешь интересами семьи, не можешь делать то, чего хочешь. Ты постоянно находишься под обстрелом тысячи глаз.

Вот как изголодавшийся человек набрасывается на еду, вот так и мы после длительного дефицита во главу угла ставим накопления, когда люди оцениваются не по успеху, которого они добились в жизни, а по тому, на какой марке автомобиля человек ездит.

Когда пришло время служить моему сыну, он пришел и сказал: «…Неужели ты не можешь заплатить, чтобы меня в армию не взяли?» А я сказала: «Нет, ты обязан, ты будешь служить». А он сказал: «Ты не мать, ты — ехидна». (Хотя тот факт, что Сергей Матвиенко был в армии, заслуживает уважения, семью Матвиенко не раз обвиняли в кумовстве — сейчас Сергей занимает должность генерального директора ВТБ-Девелопмент и является долларовым миллиардером — Прим. ред.).

У нас излишне эмоциональное население. Всегда нагнетают ситуацию. Пример со свиным гриппом — скупили маски, теперь они лежат в тумбочках. Весной опасались наводнения — смели с полок резиновые сапоги на три поколения вперед, теперь их нужно посыпать тальком, чтобы не испортились… Потом залежалась гречка — подняли ажиотаж вокруг нее. Все положили ее на полку, теперь там заведутся жучки.

На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека. Я уже предлагала организовать министерство одиночества, главная цель которого бороться с одиночеством пожилых людей. (Это заявление прозвучало после того, как 17 января 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении министра по вопросам одиночества — Прим. ред.).

Человек может быть успешен тогда, когда он счастлив в жизни, когда у него есть семья, когда у него есть дом и он чувствует себя полноценным.

Совмещать работу и семью, конечно, не просто. Я не отдаю столько семье, сколько бы мне хотелось. Общаюсь со своей внучкой не столько, сколько бы мне хотелось. Приходится жертвовать.

(О принципах, которым хотела бы научить свою внучку): Чтобы она рассчитывала на себя и свои силы. Чтобы с детства знала цену труду. Мне не важно, какую профессию она выберет, я никогда не стану влиять на это. Главное, чтобы она выросла порядочной, честной и доброй.

Я не люблю лесть. Если мне делает комплименты муж или мои друзья, то это я воспринимаю нормально. Но когда мне делают комплименты коллеги, то, увидев мою реакцию, желание делать комплимент второй раз пропадает.

Мужчины-политики со своим брутальным стилем не справились с управлением миром, из-за чего в разных точках мира происходят вооруженные конфликты, насилие и войны. Это, конечно, шутка. Но, как говорят у нас в России, в каждой шутке есть доля правды.

(Об угрозе восстания машин): Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя.

Давайте уточним, откуда, собственно, берутся законы. В восприятии обывателя это нередко выглядит так: вот сидят депутаты, сенаторы и думают, что бы еще такое изобрести, как бы побольше законов сочинить. Этакое стахановское движение… На самом деле повестку законодательной работы Совета Федерации как палаты регионов диктуют именно регионы. И активность сенаторов в этом плане в последние годы существенно выросла. Сенаторы участвуют в судьбе закона еще на стадии его разработки, затем — на стадии нулевого чтения, сопровождают его во всех трех чтениях в Государственной думе . Мы следим за тем, чтобы все проекты, затрагивающие интересы регионов, были своевременно направлены в субъекты Федерации и получили от них отзывы. Нам важно знать, сколько регионов данный закон поддержали, а сколько нет. И поэтому, когда принятый Думой закон поступает в Совет Федерации, он нам хорошо известен, понятен.

(Об отстраненных от Зимней Олимпиады в Южной Корее спортсменах): Не складывается впечатление, что Минспорт горой встал за наших спортсменов. Надо информационно усилить, юридически, направить массово иски во все возможные суды, международные, европейские организации. Займите более бойцовскую позицию».

Эта криптовалюта… она как черт из табакерки выскочила, уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому.

Сейчас Россия «токсичная», наш посол «токсичный» — его погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит по телефону и поздоровается где-то на приеме, то человек попадает в черные списки — вот такая атмосфера (в США) сегодня.

(О выступлении сборной России по футболу): Валидол пила всю неделю. Даже не хочется анализировать причину провала. Надо менять всю систему. Пока не наладим детский футбол — ничего не поменяется.

Я не привыкла комментировать ход следствия, но если это все окажется правдой, иначе как беспредельщиками не могу назвать губернаторов-коррупционеров. Я когда узнала о задержании губернатора Коми, два дня находилась в шоковом состоянии. Сейчас каждый чиновник находится под микроскопом, и как они, зная об этом, решаются на такие дела? Куда эти все коллекции часов денутся? В тюрьме они ему будут не нужны.

Я не могу смотреть ток-шоу, когда вытаскивают какую-то бедную обездоленную молодую женщину, которая неизвестно от кого родила ребенка. Приводят этих парней, делают генетическую экспертизу на телевидении. Зачем под видом рейтингов эту грязь вытаскивать на Первый канал, на всю страну полоскать это белье?

Интернет используют в качестве выгребной ямы, сливая туда разного рода нечистоты. Сегодня любого человека можно практически безнаказанно троллить, доводя до нервного срыва… Нельзя давать трибуну людям озлобленным, душевно больным, нравственно нечистоплотным.

У нас некоторые госкорпорации превратились просто в воровайки.