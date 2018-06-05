«В детстве меня называли гранатометом». Владимир Гранат, каким вы его не знали

Летом 2016-го Владимир Гранат мощно перезапустил карьеру. Из «Спартака-2», куда защитника отправил Дмитрий Аленичев , Гранат уехал в «Ростов» и в первом же сезоне обыграл «Баварию», дошел до 1/8 финала Лиги Европы (где играл с будущим победителем — «МЮ») и лишь благодаря этому сэйву Акинфеева не стал чемпионом.

— Лунев и Дзюба в Австрии рубились в PlayStation, Антон Миранчук читал « Дориана Грея ». Как вы проводите свободное время, пока готовитесь к чемпионату мира?— Однажды были свободные полдня, ездили с ребятами к водопадам. Сначала на автобусе, а потом пешком на гору. Высота — 2600 метров над уровнем моря. Газинский оттуда даже фотку выложил в инстаграм.

А так, общался с семьей по фэйстайму. Посмотрел фильм «Я четвертый». Ничего, но если говорить о любимых, то бесконечно могу пересматривать советские комедии. Еще книжки читал: сейчас фантастику, а до этого «Таинственную историю Билли Миллигана». Зашло на ура. После книжки даже в интернете порылся: почитал настоящую историю, интервью, какие-то заметки. Очень интересная личность.

— Почему у вас нет инстаграма?— Есть, семейный аккаунт. Закрытый. Как-то открыли — начали пакости туда писать. Закрыли обратно — супруга впечатлительная.

— Как часто вы меняете мобильные телефоны?— Где-то раз в два года. Если выходит новая версия, можно и пропустить — это не принципиально. Этот мне супруга подарила. Старый (iPhone7) я бы, наверное, сам не поменял.

— Город в Европе, в котором вы бы хотели пожить?— Вообще, это моя мечта. Правда, супруга вряд ли будет в восторге. Ей и так нелегко с этими переездами: в Ростов, в Казань. Мне-то проще, а она не может всех друзей и родных перевезти в другой город. Но мысли [о Европе] у меня есть. Хочется какой-нибудь небольшой город, чтобы рядом был аэропорт и можно было путешествовать по всей Европе. Страна? Пусть будет Италия. С детства люблю «Милан». Но в самом городе не был — только в Рим и Венецию летал. Очень понравились.

— Любимое блюдо?— Борщ. Но если нахожусь в другой стране или городе, хочется попробовать что-то из местной кухни. Только не скорпионов или жуков! Самое экзотичное блюдо — лягушки. Попробовал их, когда был в Брюсселе.

— Опишите свои идеальные выходные. — Куда-то выбраться с семьей. В парк, например. Мелкий в обед спит — в это время можно зайти в ресторан.

— Что вас больше всего бесит в футболе?— Симуляции, показуха. Когда кто-то падает, корчится от боли и выпрашивает для соперника желтую карточку, а потом встает и спокойно играет дальше. В этом плане больше импонирует хоккей.

— Оливер Кан сказал после финала Лиги чемпионов: «Получая травмы, все футболисты плачут. Когда это стало нормой?»— Полностью согласен. Смотрели «Реал» — «Ливерпуль» на сборе в Австрии всей командой. Когда травмировались Салах, а через минуту Карвахаль, я спросил: «Почему они плачут-то?» Федя Смолов ответил: «Наверное, из-за того, что чемпионат мира пропустят». Если бы со мной что-то случилось, я бы не заплакал. Думаю, это не красит футболиста.

— Стадион с самой мощной атмосферой на которых вы играли?— Лучше всего болеют фанаты «Селтика» и ПСВ. Но если говорить о стадионе, то ничего круче «Краснодара» я не видел. Ощущение, что попадаешь в какое-то мегашоу, спродюссированное голливудской кинокомпанией. Очень круто!

— Три футболиста, против которых сложнее всего играть один в один?— Дуглас Коста . Он нереально быстрый и техничный, его просто невозможно остановить. Еще понравился Гризманн. И, пожалуй, Халк.

— Три лучших защитника мира прямо сейчас?— Давид Алаба Джошуа Киммих . И Серхио Рамос — не понимаю, почему на него все обрушились из-за травмы Салаха. Он же вообще не виноват, там абсолютно игровой момент. Плюс, он все-таки защитник и не должен при виде Салаха разводить руками и говорить: «Мохамед, забивай».

Кстати, в детстве кумирами были не защитники. Всегда нравились Фигу и Зидан.

— Вы и футбол. Как это вообще случилось?— Старшие братья однажды позвали с собой. Был какой-то товарищеский матч — против мужиков. После этого начал заниматься футболом. Повезло, что со старшим братом, который меня на год старше, играли за одну команду.

— Самый крутой игрок, с которым вы менялись футболками?

— Блез Матюиди. Французы — самые отзывчивые в этом плане. Например, из «Атлетико» никто футболками не менялся. Что в Ростове, что в Мадриде все сразу убежали в раздевалку. С бразильцами тоже не удалось.

— Опишите Курбана Бердыева одним словом. — Справедливый.

— Если бы не футбол, кем бы вы стали?— Железнодорожником, наверное. У меня вся семья железнодорожники. Один брат работает мастером на заводе. Второй — машинист. Отец был главным механиком локомотивного депо.

— Любимое увлечение, кроме футбола?— Сейчас все свободное время занимают дети. Мелкому скоро будет два года. Дочке уже 7. Когда она родилась, испытал что-то невероятное. Даже не могу описать словами. Только скажу, что желаю испытать подобные чувства каждому. До сих пор поминутно помню тот день. В пять утра разбудила супруга: «Поехали в роддом». Я ее отвез, а сам поехал в церковь, на Соколе. Отстоял службу, вернулся домой, заснул. А в 10 часов супруга написала: «Поздравляю, ты стал папой».

— Как отмечали?— Спокойно. Загулять на несколько дней — такое мне совсем не импонирует. Можно же спокойно куда-то с семьей сходить, пригласить родственников и вместе поужинать. Я и дни рождения так справляю — только с близкими, в кругу семьи. Наверное, воспитали так.

— Как вас называли в детстве и как сейчас?— В школе мне моя фамилия вообще не нравилась, потому что все называли меня «гранатометом». Сейчас — «грани».

— Лучший друг среди футболистов?— У меня в принципе друзей не очень много, а среди футболистов… Антон Шунин , Федя Смолов, Сослан Джанаев и Федя Кудряшов. Они — самые близкие.

Товарищеский матч Россия — Турция — уже сегодня. Прямая трансляция — в 19:00 на «Первом» и канале «Матч! Футбол 1».

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