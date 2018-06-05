Чем Господь отличается от Бога в Православии

В христианстве существует устоявшееся представление об «именах Божиих», имеющее корни в Священном Писании, и в частности — Ветхом завете, где библеисты насчитывают около ста различных имён Бога.

В древности имени придавалось сакральное значение. В исследовании «Священная тайна церкви», митрополит Илларион Алфеев , рассматривая историю развития учения об именах Божиих, и ссылаясь на мнения богословов (в частности, архимандрита Неофита Осипова, профессора Оскара Кульмана) пишет, что в ветхозаветной традиции имя почиталось не просто «названием» предмета или человека, но абсолютным выражением его сущности. Но, поскольку считается, что Бог в Своей сущности непознаваем, то каждое из имён — лишь попытка выразить некое свойство, присущее Творцу. Самыми распространёнными в Писании являются имена «Бог» и «Господь».

Словом «Бог» было переведено на славянский язык еврейское «Элохим», то есть — божество. В греческом переводе Библии, именуемом Септуагинтой, оно было переведено словом «Теос». «Элохим», грамматически — это «боги», однако, слово употребляется по отношению к единому Творцу и в текстах соседствует с единственным числом других частей речи. Исследователи считают, что таким образом обозначалось величие Божие, а само имя выражало Бога как Создателя и Творца.

У слова «Господь» более сложная история. Согласно Писанию, на горе Синай, помимо заповедей, Бог открыл Моисею и Своё имя. В переводе на русский язык оно звучит как «Я есть сущий/ существующий» (Книга Исход, 3:14). В древнееврейской письменности не обозначались гласные, потому на письме это имя состояло из четырёх согласных букв, которые в латинской транскрипции выглядят как YHWH. Это буквенное сочетание называют тетраграмматон. В иудаизме с ветхозаветных времён оно считалось священным и запрещалось для произношения вслух, исследователи полагают, что оно прочитывается примерно как «Яхве». Иудеями же во время храмовых молитв вместо него обычно употреблялось другое слово — «Адонаи», что и означает «Господь». В греческом языке оно было переведено как «Кириос». Традиционно это имя выражало такие свойства Бога как милосердие и справедливость. В христианской традиции отношение к имени иное, чем в ветхозаветной, а потому какой-либо существенной для жизни христианина сакральной разницы между употреблением понятий «Бог» и «Господь» нет.