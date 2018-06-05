Альберт Тогоев: «Портал» сотрет все выдуманные границы

Творческая лаборатория «Портал» получила президентский грант на облагораживание и развитие арт-пространства. О том, на что ребята собираются потратить средства, о «вирусности» главной идеи «Портала» и ее воплощении в Южной Осетии, рассказал в интервью Альберт Тогоев.

— Расскажи об участии в конкурсе и о том, как вы планируете потратить полученные средства?

— В марте мы подали документы на президентский грант и вот сейчас выиграли порядка миллиона рублей, которые пойдут на оборудование для творческой лаборатории и создания арт-объектов по городу. Мы много трудились и сделали все, как полагается, поэтому победа не стала для нас неожиданностью. Ничего сложного, просто нужно действовать.

— Уже есть планы на ближайшее время?

— Точно будем организовывать ярмарку осетинских мастеров «Hikond», в скором времени надеемся проводить кинопоказы в Портале. Сейчас думаем по поводу того, какие арт-объекты делать, один рисунок уже есть около осетинского театра, в самом парке — получилось интересно.

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— В каком состоянии сейчас здание «Портала»?

— Там нет ничего — совсем. Нет канализации, полов, воды и отопления, стены сыплются и крышу менять нужно. В общем, здание совершенно непригодное для каких-либо действий. Потихоньку его приводим в порядок и до конца месяца хотим уже начать проводить какие-то мероприятия. Мы сами тут каждый день работаем, но для посетителей пока что небезопасно находиться здесь. Ну, а вообще рады любой помощи и рабочим рукам особенно — пространство для работы громадное. Основная идея Портала — из ничего сделать что-то и пока у нас получается. Мы сейчас находимся в романтическом периоде, так сказать. Ну, без этого никак.

— Есть какая-то поддержка от государства?

— Нам дали это здание в безвозмездную аренду на три года и сейчас мы восстанавливаем его на свои средства. Что касается поддержки и какой-то помощи, пока не очень чувствуется, если честно. Иногда можем обратиться за транспортом к администрации.

Вообще, к слову о помощи, помогают тем, кто в ней нуждается, а мы сами, кому хочешь, можем помочь. Понимаешь, тот, кто участвует в этом проекте, должен быть «участным». То есть, когда человек что-то привносит, он привносит все в свою городскую среду — это момент дополнения, а не помощи. Так сказал о себе наш старший друг Аркадий Хадзарагов — он дополняет нас, а не помогает. Рядом всегда братва — неравнодушные друзья, которые помогают трудом или какими-то полезными вещами. Хотелось бы, чтобы и в Южной Осетии тоже пошел подобный процесс.

— Какие у тебя мысли по поводу строительства «Портала» в Южной Осетии?

— В первую очередь, он должен стереть мысль о том, что мы два разных региона. Нам хочется, чтобы посредством искусства и творческих кластеров такие границы стирались, ведь на самом деле они существуют только в головах. Хотелось бы, чтобы творческие люди из Северной Осетии ездили в Южную, оставляли свой след и дополняли городскую среду, а ребята из Южной приезжали сюда.

Вообще, очень многим нравится концепция «Портала», и она применяется в разных местах. Например, в Москве и Питере ребята тоже хотят и пытаются сделать что-то подобное. Это такая вирусная штука — продукт, который создавался в Осетии и разошелся далеко за ее пределы. Это пространство умственной деятельности, а у нас давно не создавалось ничего такого интеллектуального, что могло бы настолько расходиться и заражать всех людей вокруг.