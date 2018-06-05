Буйство разнотравья. Из сотен луговых растений люди знают по имени полтора десятка

Сегодня, 5 июня, Всемирный день окружающей среды. Но хорошо ли мы знакомы с теми, кто нас окружает — например, растениями?

— Увы, нет. Клевер, василек да ромашка — вот, пожалуй, и все обитатели луга, которых без труда назовут современные люди, — рассказывает биолог Борис Павленко. — Между тем, в справочнике «Луговые травянистые растения» описывается около 500 видов растений лугов.

Как правило, люди даже если знают их внешне, не знают их «имен». Еще поэт Александр Яшин очень точно подметил:

А цветы разве знаем, на лугах?

Разве ценим?

Все травой называем,

а подкошены — сеном!

Луг — это огромный многоквартирный дом, живущий по своим законам, в котором одни растения мирно уживаются с соседями, другие — теснят их и подавляют. В нем есть старожилы и случайные жильцы, растения крупные и настолько маленькие, что их легко не заметить, часть из них полезны для человека, поскольку обладают лекарственными свойствами, а часть претендует на звание экзотов. Знакомство с растениями невероятно расширяет кругозор, это огромный мир, войти в который очень просто — нужно всего лишь этого захотеть.

Орхидеи и не только

Клевер, ромашка, пырей и осот встречаются повсюду. Но если присмотреться к луговому разнотравью, вы встретите на нем воистину необычные экземпляры.

Например, очиток едкий и пурпурный — два растения, будто сбежавшие с альпийской горки. Если принесете их в сад, они там отлично приживутся.

А «ночная красавица»? Правильное название растения — любка двулистная. Ее аромат кружит голову, так он силен! А относится это растение к орхидеям! Да, представьте: лесных и луговых орхидей в Подмосковье множество! Это пальчатокоренник (вы легко определите его по листочкам в пятнышко), дремлик болотный и гнездовка обыкновенная.

ЦИФРА

200 семян содержит одна «головка» одуванчика, а один средний кустик этого растения приносит около семи тысяч семян