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Буйство разнотравья. Из сотен луговых растений люди знают по имени полтора десятка
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Буйство разнотравья. Из сотен луговых растений люди знают по имени полтора десятка 

Вечерняя Москва 5 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 5 июня, Всемирный день окружающей среды. Но хорошо ли мы знакомы с теми, кто нас окружает — например, растениями?
— Увы, нет. Клевер, василек да ромашка — вот, пожалуй, и все обитатели луга, которых без труда назовут современные люди, — рассказывает биолог Борис Павленко. — Между тем, в справочнике «Луговые травянистые растения» описывается около 500 видов растений лугов.
Как правило, люди даже если знают их внешне, не знают их «имен». Еще поэт Александр Яшин очень точно подметил:
А цветы разве знаем, на лугах?
Разве ценим?
Все травой называем,
а подкошены — сеном!
Луг — это огромный многоквартирный дом, живущий по своим законам, в котором одни растения мирно уживаются с соседями, другие — теснят их и подавляют. В нем есть старожилы и случайные жильцы, растения крупные и настолько маленькие, что их легко не заметить, часть из них полезны для человека, поскольку обладают лекарственными свойствами, а часть претендует на звание экзотов. Знакомство с растениями невероятно расширяет кругозор, это огромный мир, войти в который очень просто — нужно всего лишь этого захотеть.
Орхидеи и не только
Клевер, ромашка, пырей и осот встречаются повсюду. Но если присмотреться к луговому разнотравью, вы встретите на нем воистину необычные экземпляры.
Например, очиток едкий и пурпурный — два растения, будто сбежавшие с альпийской горки. Если принесете их в сад, они там отлично приживутся.
А «ночная красавица»? Правильное название растения — любка двулистная. Ее аромат кружит голову, так он силен! А относится это растение к орхидеям! Да, представьте: лесных и луговых орхидей в Подмосковье множество! Это пальчатокоренник (вы легко определите его по листочкам в пятнышко), дремлик болотный и гнездовка обыкновенная.
ЦИФРА
200 семян содержит одна «головка» одуванчика, а один средний кустик этого растения приносит около семи тысяч семян
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