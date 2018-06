Когда ты комик, но все считают тебя барменом: парень отжег на свадьбе друга

Американский комик Джей Ти Келли опубликовал в твиттере видео, где его попросили побыть барменом на свадьбе. Он не отказался и показал всем гостям настолько нелепые трюки, что моментально стал популярным.

Дело в том, что Джей Ти впервые попробовал себя в роли бармена, до этого ему никогда не приходилось сталкиваться с подобной ролью. Однако это не помешало ему вести себя уверенно и в своей неповторимой манере смешивать алкогольные напитки.

My friend thought I used to be a bartender so I told him I knew cocktail tricks and bartended for the first time at his wedding yesterday pic.twitter.com/mWSzn0ph4Q

— Horny Boy LLC (@JTsmelly) 2 июня 2018 г.

«Мой друг думал, что я был барменом, так что я сказал ему, что знаю несколько трюков и вчера первый раз в жизни попробовал себя в роли бармена у него на свадьбе».

TBH the couple isn’t even mad I used their beautiful wedding as a bit they were a Texas amount drunk thanks to papa’s heavy pour

— Horny Boy LLC (@JTsmelly) 2 июня 2018 г.

«Честно говоря, пара даже не разозлилась на меня за то, что я использовал их прекрасную свадьбу, чтобы устроить свое шоу. Тем более они напились так, как это принято делать в Техасе».

Спустя некоторое время пост Джея Ти набрал более 50 тыс. репостов и около 200 тыс. лайков. Многие пользователи настолько были восхищены умением комика готовить коктейли, что решили позвать его и на свои свадьбы.

I would love your services at my future wedding. Maybe we can work out a deal. I’ll have my people call your people.

— Maci (@spaceymaci_) 3 июня 2018 г.

«Я бы хотела воспользоваться вашими услугами на своей будущей свадьбе. Может, мы сможем как-то договориться. Мои люди позвонят вашим людям».

@JoeRuedy can we hire him for our wedding

— KELS (@KelseyJean15) 3 июня 2018 г.

«Джо, могли бы мы нанять его для нашей свадьбы?»

Некоторые хотели заказать комика и на другие мероприятия.

Can you do this for my funeral?

— (@blacktrashholes) 4 июня 2018 г.

«Мог бы ты сделать так же на моих похоронах?».

В какой-то момент Джей Ти начал понимать, что быть барменом у него получается работать лучше, чем комедиантом.

I am a better bartender than I am comedian huh — Horny Boy LLC (@JTsmelly) 2 июня 2018 г.

«Хм, выходит, что я успешнее как бармен, чем комик».

В какой-то момент парень настолько воодушевился похвалой и признаниями, что решил сравнить себя с Томом Крузом из фильма «Коктейль», заявив, что он превзошел актера.

Bianca ty for being there for me before I was a professional bartender now u still got my back even after I bested tom cruise at his own game. We all come up together.

— Horny Boy LLC (@JTsmelly) 3 июня 2018 г.

«Я горжусь тобой / Бианка, спасибо, что ты была со мной до того, как я стал профессиональным барменом. Ты и до сих пор поддерживаешь меня, даже после того, как я превзошел Тома Круза в его собственном деле».

Кадр из фильма «Коктейль»