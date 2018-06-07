В США разработали алгоритм для идеальной порции кофе

Исследователи установили, что бодрящее действие напитка наиболее заметно, если его пить по индивидуальному графику. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Journal of Sleep Research.

Алгоритм оценивает недостаток сна пользователя, уровень кофеина в организме и психомоторную бдительность. Программа учитывает, сколько времени человек спал, когда он проснулся и в какое время суток ему необходимо добиться пика бодрости и внимательности. Эксперимент на американских солдатах позволил увеличить показатель бодрости на 64% одной порции кофеина. Не исключено, что разработку будут использовать не только военные, но и рядовые американцы.

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