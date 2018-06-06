Американец о Костроме: торговые ряды — это ранняя версия «IKEA»

В интернете набирает обороты проект американца Энди Фрека. Он много путешествует по России и ведет свой блог «Американец», в котором рассказывает о достопримечательностях городов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Недавно он побывал и в Костромской области. Энди посетил не только областной центр, но и Сусанинский район, где прошел тропой Ивана Сусанина.

Я много раз слышал от знакомых, что Кострома — это «однодневный» город. Оказалось, что это совсем не так! Для того чтобы осмотреть все достопримечательности Костромы, может не хватить и недели! — рассказывает Энди.

Его обзор начался с въезда в наш город у стелы. Энди также побывал у пожарной каланчи и познакомился с псом Бобкой, который стоит на «сковородке». Увидев торговые ряды, Энди сказал, что это ранняя версия «IKEA» . Осмотрел он и памятник Ивану Сусанину.

В народе его называют главным экскурсоводом России. Ну, я немного боюсь, а то завтра, говорят, мы едем в болото. Иван Сусанин, конечно, это целая история. Желаю…ему светлой памяти. Не знаю, что еще сказать, — смеется путешественник.

Энди продемонстрировал подписчикам и свой ретро-номер в гостинице «Волга». Более чем скромная обстановка вызвала у американца «приступ» иронии.

— Предлагается вместе с балконом вот такая штучка (про деревяшку, которая подкладывается между дверью и косяком, чтобы дверь не закрывалась).

— Я считаю, что это гениально, друзья. Это гениально — один смеситель, и туда-сюда (про смеситель в ванной, расположенный так, чтобы доставал и до раковины, и до ванной).

— Мне нравится, принимаешь и сидишь (про габариты ванной).

После этого Энди поднялся в номер люкс и сравнил его условия с теми, в которых живет он.

Кондиционер, утюг, гладильная доска. К сожалению, в этом номере нет сидячей ванной… — перечисляет гость достоинства и «недостатки» номера.

Далее Энди отправился по районам области и снял часть сюжета напротив указателя «Медведки».

Я езжу по российским дорогам. Не московским. И тут есть конезавод. Лошади тут производятся. Предупрежден, значит вооружен.

По приезду в Сусанинский район гость признался, что хотел бы лично познакомиться с Иваном Сусаниным. Энди с удовольствием узнал историю того, как наш земляк спас русского царя и погиб.

Сверху здесь, конечно, все красиво. Но тут немного сурово и… Ну что, что может пойти не так в болоте? — смеется Энди..

В целом наш город американцу очень понравился. Он жалел, что не смог посмотреть все его достопримечательности, потому что нужно было ехать дальше по маршруту.