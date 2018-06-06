Ещё
Американец о Костроме: торговые ряды — это ранняя версия «IKEA»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец о Костроме: торговые ряды — это ранняя версия «IKEA» 

k1news.ru 6 июня 2018
Фото: k1news.ru
В интернете набирает обороты проект американца Энди Фрека. Он много путешествует по России и ведет свой блог «Американец», в котором рассказывает о достопримечательностях городов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Недавно он побывал и в Костромской области. Энди посетил не только областной центр, но и Сусанинский район, где прошел тропой Ивана Сусанина.
Я много раз слышал от знакомых, что Кострома — это «однодневный» город. Оказалось, что это совсем не так! Для того чтобы осмотреть все достопримечательности Костромы, может не хватить и недели! — рассказывает Энди.
Его обзор начался с въезда в наш город у стелы. Энди также побывал у пожарной каланчи и познакомился с псом Бобкой, который стоит на «сковородке». Увидев торговые ряды, Энди сказал, что это ранняя версия «IKEA». Осмотрел он и памятник Ивану Сусанину.
В народе его называют главным экскурсоводом России. Ну, я немного боюсь, а то завтра, говорят, мы едем в болото. Иван Сусанин, конечно, это целая история. Желаю…ему светлой памяти. Не знаю, что еще сказать, — смеется путешественник.
Энди продемонстрировал подписчикам и свой ретро-номер в гостинице «Волга». Более чем скромная обстановка вызвала у американца «приступ» иронии.
— Предлагается вместе с балконом вот такая штучка (про деревяшку, которая подкладывается между дверью и косяком, чтобы дверь не закрывалась).
— Я считаю, что это гениально, друзья. Это гениально — один смеситель, и туда-сюда (про смеситель в ванной, расположенный так, чтобы доставал и до раковины, и до ванной).
— Мне нравится, принимаешь и сидишь (про габариты ванной).
После этого Энди поднялся в номер люкс и сравнил его условия с теми, в которых живет он.
Кондиционер, утюг, гладильная доска. К сожалению, в этом номере нет сидячей ванной… — перечисляет гость достоинства и «недостатки» номера.
Далее Энди отправился по районам области и снял часть сюжета напротив указателя «Медведки».
Я езжу по российским дорогам. Не московским. И тут есть конезавод. Лошади тут производятся. Предупрежден, значит вооружен.
По приезду в Сусанинский район гость признался, что хотел бы лично познакомиться с Иваном Сусаниным. Энди с удовольствием узнал историю того, как наш земляк спас русского царя и погиб.
Сверху здесь, конечно, все красиво. Но тут немного сурово и… Ну что, что может пойти не так в болоте? — смеется Энди..
В целом наш город американцу очень понравился. Он жалел, что не смог посмотреть все его достопримечательности, потому что нужно было ехать дальше по маршруту.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение