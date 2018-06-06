Самарец, выигравший первый в России поединок с правовым чат-ботом: «Роботы заменят 80% юристов»

— Состязание человека с компьютером — формат не новый. Известны случаи, когда машина обыгрывала шахматистов. Как юристу удалось одержать победу?

— В правовой схватке участвовал принципиально другой компьютер, нежели тот, с которым играют шахматисты. Судебный чат-бот основан не на линейных алгоритмах, а на технологии нейросети, которая по своей архитектуре более близка к человеческому разуму. Она основана на технологии big data. В нейросеть загружается огромный объем документов, робот их анализирует, сопоставляет слова, взвешивает, как часто они употребляются рядом, и, исходя из этого, выстраивает свою речь. Главной целью поединка было показать, что искусственный интеллект в юриспруденции имеет право на существование. Что это не просто «говорилка», а робот, который умеет рассуждать на абстрактные юридические темы. И машина показала, что она действительно это может.

— Темой для баттла стал вопрос «Можно ли зарегистрировать строение на земельном участке, который находится в аренде?». Робот должен был доказать, что это возможно, а вы — что подобная регистрация незаконна. Насколько сложным для вас оказалось это испытание?

— Во время поединка робот выслушал меня и смог подобрать аргументы для опровержения. Конечно, сначала это было несколько наивно, по-детски, но ведь надо учитывать, что ему всего два месяца. Если работа над его совершенствованием продлится еще хотя бы три года, я думаю, он станет намного серьезнее. В робота загрузили много знаний, в том числе мои книги по данной теме, — я узнал в его речи абзац из одной моей работы. Поначалу распознаваемость и попадание в ответ у него составляли около 60%. Было заметно, как он использует ненужные работы и ссылки, и это меня даже повеселило. Но когда он стал реагировать на то, что я говорю, и выдвигать контраргументы, стало немного неуютно.

— Вопрос цифровизации экономики сегодня один из самых актуальных для нашей страны. В частности, идут разговоры, что компьютер со временем сможет заменить юристов. По вашему мнению, какую часть работы интеллектуальных профессий сможет выполнять искусственный интеллект? И насколько велика в этом потребность?

— Первоначально правовой бот был разработан для того, чтобы стать таким помощником юриста, который не устает, не болеет, все знает и ничего не забывает. Предполагается, что пока он должен заменить человека в простых юридических спорах — самостоятельно генерировать решения, готовить судебные иски. Думаю, через некоторое время часть функций судей тоже перейдет к искусственному интеллекту. А лет через пятьдесят роботы вполне смогут выполнять 80% всей юридической работы: составление договоров, консультирование, разработка некоторых судебных актов. На самом деле юристы сейчас во многом решают достаточно простые задачи. Например, юрист, работающий в кредитной организации, пишет исковое заявление о возврате задолженности по кредитному договору. Но эта задача легко алгоритмизируется. Конечно, есть сложные дела, но их не очень много — в общей массе споров, которые рассматривают суды, они составляют не более 2-4%. Они без человеческой смекалки и находчивости решаться не смогут. Уголовное право останется в ведении человека — здесь нужно смотреть в глаза предполагаемого преступника, пытаться понять причины его действий. А простые гражданские дела из серии «не заплатил», «не поставил товар» и т. д. — все это способны обеспечить машины. К примеру, недавно я поймал себя на мысли, что меня оштрафовал робот. Я немного превысил скорость, и через три часа пришло уведомление, что нужно заплатить штраф. Нарушение зафиксировал не человек, а камера, подключенная к глобальной сети, искусственный интеллект, который считал мои номера, сформировал pdf-файл и прислал мне. Я убежден, что простые дела, где нет серьезного правового спора, довольно быстро уйдут в компетенцию ЭВМ.

— А есть риск, что машина допустит ошибку?

— Конечно, такая возможность не исключена, но и в случае с человеком она есть. Зато не будет коррупции. Весь вопрос в том, как обеспечить правильный пересмотр решений в случае допущенной человеком или роботом ошибки, контроль человеческого разума за процессом. Например, сейчас в Москве есть такая проблема: если ты долго стоишь в пробке, то камера фиксирует, что автомобиль стоит, решает, что ты неправильно припарковался, и в итоге тебе придет штраф. Это, конечно, юридическая ошибка, но ты можешь ее обжаловать.

— Все-таки искусственный интеллект станет помощником юриста или оставит его без куска хлеба?

— Юристов однозначно станет меньше, профессия сильно ужмется. Пропадет работа для тех, кто занимается составлением договоров, обеспечивает сделки с недвижимостью, ходит в суды с простыми делами. Выживут, наверное, только ученые и те, кто пишет законы. Ведь при всех своих достоинствах робот не способен создавать новое знание, он может работать только с той информацией, которую в него загрузили. Хотя айтишники и говорят, что мы недооцениваем возможность нейросетей к обучению.