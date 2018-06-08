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Японские инженеры создали летающий зонтик
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Японские инженеры создали летающий зонтик 

Вести.Ru 8 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Специалисты японской компании Asahi Power Service разработали беспилотник Free Parasol, выполняющий функции зонта.
"Я решил создать его, поскольку не люблю держать зонтик", — признаётся президент компании Кэндзи Судзуки (Kenji Suzuki), чьи слова приводит ресурс phys.org со ссылкой на агентство AFP.
Робот пригодится в ситуациях, когда неуместно нести зонт в руках или когда нужен несколько больший «защитный купол», чем у стандартного аксессуара.
На сегодняшний день испытания проходит прототип третьего поколения. Он имеет диаметр полтора метра и вес пять килограммов. Правда, полетать на нём, как Мэри Поппинс, не получится: пока заряда батареи хватает лишь на пять минут движения. Однако авторы рассчитывают в короткие сроки увеличить этот показатель в четыре раза, в том числе и за счёт снижения массы дрона.
Робот обозревает окружающий мир с помощью камеры, чтобы отслеживать перемещения своего обладателя и зависать именно над нужной головой. Планируется, что он будет перемещаться вслед за «хозяином», как хорошо вышколенная собака. Сейчас компания решает технологические проблемы, связанные с этой функцией.
Проблема ещё и в том, что на данный момент агрегат способен защитить своего владельца только от солнца, потому что не является водонепроницаемым. Однако в будущем инженеры надеются «научить» его противостоять и дождю.
Судя по сообщениям некоторых СМИ, аппарат должен поступить в продажу уже в следующем году. Его ожидаемая стоимость составляет 275 долларов США. Для зонтика, конечно, дороговато, но для летающего робота, способного удивить всех вокруг, в самый раз.
Дабы избежать юридических сложностей, связанных с регуляцией движения в небесах, производители будут рекомендовать робота к применению лишь на огороженных частных площадках, таких как поля для гольфа.
Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее писали о дронах-дефибрилляторах и беспилотниках, которые смогут перевозить лабораторные образцы.
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