Лариса Вербицкая: «Мы были очень счастливы в коммуналке» 

На канале «Домашний» стартует новый сезон проекта «Москвички», где известные люди рассказывают свои истории переезда в столицу. Одной из героинь стала Лариса Вербицкая, которая в свое время перебралась в Москву из Кишинева. — Лариса, у вас то же, как в песне, «Москва не сразу строилась»? — Начнем с того, что я вполне себя считаю уже москвичкой. Большая часть моей жизни прошла здесь. Как меня принял город? Ну конечно, мне нужно было все начинать заново, привыкать к этим масштабам, к шуму, запаху. Москва совершенно особенная. Но я знаю точно: для того чтобы этот город стал твоим, его нужно полюбить и принять. Потому что переделать его под свой лад или все время сокрушаться, что что-то не так, — это совершенно бессмысленно. — И «Москва слезам не верит» все-таки? Были слезы по каким-то поводам? — Да мне некогда было особо слезы вытирать. Было очень много работы. Нужно было выстраивать и свою личную, семейную жизнь. Все было заново. Сын переехал в Москву совсем маленьким, пошел в первый класс. Нам пришлось жить в коммунальной квартире, что для меня было совершенно новым опытом. Такой полезный, будем говорить, опыт выживания. — В чем польза? — Я поняла, что можно быть счастливой и в таких условиях. Необязательно все сразу — и успех, и счастье. И когда есть привкус того, что ты этого достигаешь сам, преодолеваешь трудности, добиваешься чего-то, тогда все оказывается ценнее и дороже. — До переезда в Москву в каком статусе вы находились в Кишиневе? — Я не люблю слово «звезда». Но я была популярна. Меня узнавали, моя фамилия была уже на слуху. В Кишиневе были друзья, родственники, связи, выстроенные годами. А тут все приходилось налаживать заново. Вербицкая 27 лет вела «Доброе утро» на Первом канале — и это рекорд программы! Фото: Первый канал — Но вы ехали не на пустое место? — Нет, ни в коем случае. Я ехала, зная, что меня ждут на самом главном и самом лучшем телевидении страны. Я прошла прослушивание. И этого было достаточно для того, чтобы мне сказали: «Мы вас будем ждать, приезжайте». Прошло некоторое время. Мне нужно было организовать выписки, прописки, увольнение. Мне дали на все это месяц, но я приехала только через три. — Но вас ждали? — Как выяснилось, да. При этом Игорь Леонидович Кириллов очень удивился: «А что же вы не приехали через месяц?» И возникла такая долгая, страшная пауза. Мне казалось, что просто все рушится. Он увидел, как велико мое переживание, и тут же сказал: «Нет, нет, я пошутил. Мы вас берем, конечно». С прослушиванием, кстати, был курьезный случай. Я тогда впервые приехала в Москву к мужу и оказалась в коммунальной квартире на Беговой. Утром мне нужно было идти на встречу в «Останкино». Это был момент, когда решалась моя судьба. И в этот же день в нашей коммуналке отдала богу душу бабулька. Соседи меня оберегали, никто мне об этом не сообщал, чтобы я не расстроилась. Но когда я уже вышла из комнаты для того, чтобы наконец поехать на телевидение, я просто наткнулась на крышку гроба перед своей комнатой. И уже потом, когда все сложилось как нельзя лучше, я поняла, что покойник — это к удаче. «Соседи приняли и полюбили» — Как вам жилось в коммуналке? — Это был особенный опыт для девочки, которая выросла в тепле и в любви. Но, кстати говоря, соседи меня очень легко приняли. К бытовым же условиям надо было привыкнуть: что есть общая кухня, отдельная конфорка… Нам с мужем пришлось делать ремонт в зонах общего пользования — в ванной, на кухне. В квартире не было горячей воды, мы стали инициаторами ее появления. Но вообще я поняла, что это все очень легко можно пережить, если есть мир в семье и понимание, ради чего вообще все это. Мы были очень счастливы эти семь лет. — Семь лет в коммуналке? — Да. Из одной комнаты мы потом выросли в две. Но из-за этого потеряли надежду улучшить свои жилищные условия — получить отдельную квартиру. Получалось, что квадратных метров у нас достаточно. К счастью, была работа, я вела концерты — и появилась возможность купить кооперативную квартиру. Мы метили на трехкомнатную. И когда дело уже подходило к тому, чтобы наконец въехать в этот дом, нам вдруг говорят: «Вы знаете, трехкомнатная не получится. Уже нет этих квартир. Все раскупили. Есть только четырехкомнатные». А у нас денег — ни копейки больше! Но все как-то решилось: возникли заработки, поездки именно на недостающую сумму. Наша квартира была с окнами на пруды, на 15-м этаже, лифт не работал. Муж с сыном таскали наверх паркет. Теперь, конечно, с улыбкой вспоминаем то время. К нам тогда переехала еще и моя мама из Кишинева. Она и сегодня с нами. Лариса и Александр живут душа в душу уже 33 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ/«КП» — Москва — У ваших родителей ведь была какая-то невероятная история знакомства? — Это правда. Совсем недавно я узнала об этом. Представьте: 1958 год, февраль. В поселок, где моя мама раньше работала по распределению после медицинского училища, приезжает мужчина, кадровый военный. Стоит у калитки дома, спрашивает хозяйку: «Тетя Женя, а где Леночка?» Та говорит: «А ее нет, она уехала». До этого мой будущий отец приезжал в этот поселок в отпуск, они с мамой познакомились на танцплощадке. И вот он возвращается, идет к ней, а Лена уже переехала, потому что практика закончилась, она решила перебраться в более цивилизованный современный город. Он: «Как уехала?! Я ничего не знаю». И тогда ведь ни телефонов, ни социальных сетей. И тут тетя Женя говорит: «Ты знаешь, она письмо присылала. Мол, устроилась, все у нее в порядке». — «А где письмо?» — «Ой, не знаю. Я его выкинула. Посмотри там, где-то в дровах. Может быть, оно еще валяется». Отец отыскал скомканный листок бумаги и узнал родной почерк. Так он, собственно, нашел свою судьбу. Вскоре они поженились, и через 9 месяцев родилась я. Это, конечно, очень трогательно! — Сейчас вы живете в той же квартире, куда переехали из коммуналки? — Нет, мы уже разъехались. У детей свои квартиры. А мы сейчас живем с прекрасным панорамным видом на Москву, Кремль даже виден где-то и звезды на Спасской башне. «Я не спала нормально 27 лет» — У вас уже взрослые дети. Чем они занимаются? — Сын — юрист, дочь окончила Университет дружбы народов, она пиарщица, и у нее свой самостоятельный бизнес. Сотрудничает с компаниями и занимается их продвижением. — Для большинства людей вы до сих пор ассоциируетесь с Первым каналом, хотя больше не ведете «Доброе утро». Эта история уже закончена в вашей жизни? — Я по определению теперь уже навсегда ведущая Первого канала. До сих пор продолжается мой контракт, участвую в съемках, но уже в качестве эксперта, гостя, участника шоу. Я не веду сейчас «Доброе утро», хотя делала это 27 лет. И пусть кто-нибудь повторит мой рекорд (смеется). — С каким чувством вы уходили из своего кабинета? Плакали, собирая вещи? — Ну нет. Я спокойно уходила. Знаете, моя жизнь действительно изменилась. Но она не стала менее интересной. Я вам скажу, что я не спала нормально все эти годы (эфиры «Доброго утра» на восточные орбиты начинаются, когда в Москве ночь. — Ред.). А теперь наконец-то особенно нежно отношусь к моему «доброму утру». Мне очень нравится моя жизнь сегодня. Когда все сложилось, я поняла, что покойник — это к удаче — Скучаете по работе на Первом? — Нет. Я все знаю про эту работу. Очень многое мне приходилось делать впервые на телевидении, сначала на советском, потом — на российском. При мне появлялись новые форматы, новые шоу, телевидение стало круглосуточным. Здорово, что я оставалась востребованной все это время. — Чем вы занимаетесь сейчас? — Я веду тренинги по имиджу и курс телеведущих, консультирую. Это очень интересный опыт. Имиджмейкер сегодня выстраивает весь образ человека, вплоть до манер, мимики, жестов, походки, речи, тембра голоса. Это очень интересная часть моей работы. Есть еще такое понятие, как «семейный имидж». Посмотрите, как много сейчас молодых людей, которые просто не хотят вступать в брак. Они не выдерживают проверки на прочность. — Вы с мужем, кстати, в этом плане образец — 33 года вместе… — И они пролетели как один день! Кажется, что это так много — 33 года. А на самом деле нет. — И все-таки: на чем держится ваш семейный союз? Вы создаете впечатление человека неконфликтного, мягкого, деликатного. Вот в этом весь секрет? — Я вообще Стрелец по гороскопу, а этот знак очень эмоциональный, взрывной. Но, работая на телевидении, я научилась и дипломатии, и мягкости, и умению уходить от конфликта. Конечно, помогает юмор. Или, знаете, я смотрю на людей в возрасте, которые вдруг начинают чуть-чуть хуже слышать. И я пришла к выводу, что они хотят жить спокойно. — Пропуская мимо ушей? — Да. И это хорошо. Если мы в семейной жизни даже при хорошем слухе что-то не заметим, не расслышим или просто уйдем в комнату, а потом вернемся с холодной головой — это будет правильно. Знаете, разбитую чашку не склеишь. И очень ценно пронести, сохранить, не разрушить то, что есть. — А если тебя уже где-то накрутили, то как не принести негатив домой? — Когда я переступаю порог телевидения, уже никто не может испортить мне настроение. Я нацелена только на съемку. Так и дома. У нас уже повелось: первые минут 15 — 20 — 30 никакие горячие темы не обсуждаются. Потом ты остываешь, ужинаешь — и приходит покой. Ты видишь напротив любящие глаза и уже по-другому смотришь на эти проблемы. Мы любим обсуждать дома дела, делиться мнениями, высказывать свою точку зрения. Но мир в семье — это ключевое. Личное дело Лариса Вербицкая родилась 30 ноября 1959 года в Феодосии (Крым). Детство провела в Кишиневе. Окончила Кишиневский государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы. С 1982 года — диктор Кишиневского телевидения. С 1986 года — ведущая на Центральном телевидении. 27 лет вела «Доброе утро» на Первом канале. Вице-президент Лиги профессиональных имиджмейкеров. Участвовала в шоу «Последний герой-3», «Ледниковый период», «Большие гонки» и др. Замужем за телеоператором и режиссером Александром Дудовым. Двое детей — сын Максим и дочь Инна.
«Москвички» Сб., вс. /22.50, Домашний