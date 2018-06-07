Ещё
В Москве появятся «умные счетчики»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве появятся «умные счетчики» 

Open.gov.ru 7 июня 2018
Фото: Open.gov.ru
В столице продолжается тестирование пилотного проекта в сфере ЖКХ под названием «Умные счетчики».
Цель проекта — заменить существующие счетчики на устройства, которые будут автоматически снимать показания и передавать их в единую информационную систему.
Суть проекта состоит в том, чтобы жители устанавливали недорогие устройства, показания счетчиков снимались бы автоматически и передавались сразу же в единую систему. Нужно понимать, что умный счетчик не «подкручивает» количество воды, потому что вы сегодня три раза сходили в душ, а просто передает показания в автоматическом режиме. Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир.
После тестового периода предстоит подписать соглашения с операторами мобильной связи и производителями счетчиков. Для того чтобы счетчик передавал данные, он должен быть подключен к интернету.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение