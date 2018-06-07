В Москве появятся «умные счетчики»

В столице продолжается тестирование пилотного проекта в сфере ЖКХ под названием «Умные счетчики».

Цель проекта — заменить существующие счетчики на устройства, которые будут автоматически снимать показания и передавать их в единую информационную систему.

Суть проекта состоит в том, чтобы жители устанавливали недорогие устройства, показания счетчиков снимались бы автоматически и передавались сразу же в единую систему. Нужно понимать, что умный счетчик не «подкручивает» количество воды, потому что вы сегодня три раза сходили в душ, а просто передает показания в автоматическом режиме. Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир.

После тестового периода предстоит подписать соглашения с операторами мобильной связи и производителями счетчиков. Для того чтобы счетчик передавал данные, он должен быть подключен к интернету.