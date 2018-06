Расовый двойной стандарт

Чернокожий студент Колумбийского университета Коулман Хьюз опубликовал здесь свое эссе, которое начинается со следующих слов:

«Осенью 2016 года меня наняли играть в бэк-ап группе Рианны на «Эм-Ти-Ви Видео Мьюзик Эвордс» («MTV Video Music Awards»). К моему приятному удивлению, позвонили также некоторым из моих друзей. Мы чувствовали, что это будет концерт всей жизни: красивая музыка, праймтайм на ТВ, плюс, если повезет, шанс пообщаться со знаменитостями за кулисами.

Но по мере приближения даты мероприятия я узнал, что один из моих друзей был уволен и заменен. Причина? Он был белым латиноамериканцем, и команда артистов Рианны решила выбрать полностью черную эстетику — помимо постоянного гитариста Рианны на сцене не должно было быть нечерных. Хотя я был расстроен из-за друга, тогда я не считал его увольнение несправедливым — и, может быть, это не так. Является ли неэтичным для художника вмешиваться расовую структуру труппы, задействованной в постановке на расовую тематику? Может да, а, может, и нет. Мое личное предубеждение ставит во главу угла свободу творчества, но, как к обществу, нам еще предстоит окончательно ответить на этот вопрос».

Одна вещь, впрочем, ясна. Если бы получилось наоборот — уволили бы черного музыканта, чтобы добиться исключительно белой эстетики — это попало бы в заголовки на первых полосах. Это однозначно выглядело бы как моральный проступок. Были бы выдвинуты обычные в таких случаях возмущенные подозрения, призывы к тому, чтобы это событие рассматривалось в контексте долгой истории рабства в этой стране и Джима Кроу. И такого рода реакция многими будет рассматриваться как оправданная. Не обошлось бы без публичного осуждения и принесения сердечных извинений. «Эм-Ти-Ви» мог бы даже организовать тренинги по борьбе с предвзятостью.

Хотя кому-то это покажется наивным, но в действительности вполне справедливо задать вопрос, почему черным может сойти с рук поведение, которое не простят белым. Ответ прогрессивного человека на этот вопрос всегда содержит ряд ссылок на историю: черных вывезли со своей родины в цепях, их заставляли работать в качестве рабов на протяжении 250 лет, а затем еще столетие подвергали дискриминации, сегрегации и линчеванию. На фоне такого брутального прошлого многие бы сказали, что просто невежественно жаловаться на то, что современным чернокожим что-то может сойти с рук.

Тем не менее, мы — молодые чернокожие мужчины, родившиеся спустя десятилетия после прекращения того, что по праву можно было назвать «угнетением» — извлекли выгоду из социальных прав, завещанных нам историей, с которой мы знакомы только по учебникам и через фольклор. А мой белый латиноамериканский друг (которому, насколько я знаю, в жизни могло быть тяжелее, чем всем нам) за это заплатил. Лежащая в основе этого логика, согласно которой прошлое используется для оправдания расовых двойных стандартов в настоящем, редко подвергается сомнению. Какое отношение рабство и Джим Кроу имеют к современным темнокожим, которые ничего подобного не испытывают? Все черные поголовно испытают посттравматический синдром из-за расизма, как недавно утверждал удостоенный премий «Грэмми» и «Эмми» художник Дональд Гловер ? Действительно ли страдания предков передаются потомкам? Если да, то как? Из чего конкретно состоят исторические «узы»?

Хьюз продолжает сетовать на двойные стандарты, которые общественность применяет по отношению к известным черным писателям. Например:

Знаменитый журналист Та-Нехиси Коутс приводит еще один пример низких этических стандартов, которого придерживаются чернокожие писатели. В своем бестселлере №1 по версии « Нью-Йорк Таймс » «Между миром и мной» («Between the World and Me») Коутс объяснял, что полицейские и пожарные, которые погибли 11 сентября, «являлись для меня не людьми», а «угрозами природе». Оказалось, дело в том, что друг Коутса был убит чернокожим полицейским несколькими месяцами ранее. В своем недавнем сборнике рассказов он высказался вдвойне безжалостнее: «Когда произошло 11 сентября, я не хотел иметь ничего общего с каким-либо патриотизмом, с широким общенациональным трауром. Во мне не было сострадания к пожарным и я чувствовал нечто, граничащее с ненавистью по отношению к погибшим полицейским». В то же время обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Бари Вайс — молодая еврейка — недавно просто «зажарили» за свой твит следующего содержания: «Иммигранты: они делают свою работу», в котором она похвалила американца во втором поколении, чьи предки были японцами, члена олимпийской сборной по конькобежному спорту Мираи Нагасу. Обвиненная в «указывании на не такого» американского гражданина, Вайс попала под такой огонь критики, что издание «Атлантик», защищая ее, разыграло два не связанных между собой спектакля. То, что «Атлантик» потребовалось энергично защищать Вайс, но, при этом не пришлось и палец о палец ударить, чтобы защитить Коутса, который у них работает, свидетельствует о двойных стандартах в расовых вопросах.

Неоднократно высказанное из уст черного писателя выражение непримиримого презрения в отношении государственных служащих, которые погибли, пытаясь спасти жизни других людей 11 сентября, встречает подобострастное восхваление со стороны левой прессы, а также Национальной книжной премии (National Book Award) и «Макартур Джениус Грант» («MacArthur ‘Genius' Grant»).

Хьюз говорит, что подобного рода двойные стандарты являются обычным явлением в обществе:

"Но мы не делаем исключение для черных. В самом деле, то, о чем Джордж Оруэлл писал в 1945 году, более уместно сегодня: «Практически любой английский интеллектуал был бы оскорблен утверждением, что белая раса превосходит цветные, тогда как противоположное заявление казалось бы ему безупречным, даже если бы он не согласился с ним». Только чернокожий интеллектуал, например, мог в 2017 году написать статью и опубликовать ее в «Нью-Йорк Таймс», утверждая, что черные дети не должны дружить с белыми сверстниками, потому что «история давала цветным людям мало оснований доверять белым». Идентичную фразу с перевернутым содержанием по праву следует отнести к содержанию форумов белых расистов".

Прочтите это целиком. Это очень, очень смело. Хьюз — черный студент университета Лиги плюща, но он не побоялся сказать то, о чем говорить не принято. У этого человека есть мужество.

Кстати, его эссе — не просто из разряда «о чем вижу, от том пою». В нем он обращается к реальным философским и моральным проблемам. Он сфокусирован на чернокожих, но в целом, если вы читаете прессу, вы обнаружите, что имеет место склонность относиться к геям и прочим превозносимым либералами меньшинствам, как к детям — как будто они своего рода символы, а не реальные люди с такими же добродетелями и пороками, как у всех остальных. Например, на своей предыдущей работе я заметил, что некоторые либералы в нашем ньюсруме рассматривали местных мусульман через призму культурной войны между либералами и консерваторами. При этом они не хотели использовать их в том же ключе, когда дело касалось экстремистской риторики. По-видимому, потому, что это могло бы укрепить консерваторов в их собственных предубеждениях.

Другой личный пример: в прошлом году я написал несколько постов о Томми Карри, радикальном черном националисте, который преподает философию в Техасском университете A&M (см. здесь). В своих письменных работах и устных выступлениях Карри отстаивает то, что можно назвать только антибелой ненавистью. Не верьте мне на слово; идите ко мне в блог и прочитайте сами, собственные работы Карри там щедро цитируются с гиперссылками. Белый, который говорил бы так же о любом из расовых меньшинств, никогда бы не стал преподавателем в университете — A&M нанял его, точно зная, кто он такой, потому что он публиковался — либо тут же потерял свое место сразу после того, как его расистские взгляды стали бы достоянием общественности. В одном из блогов я разместил ссылку на подкаст (подписанный «White People Are The Problem»), в котором Карри регулярно был гостем; в данном эпизоде этот профессор философии утверждает, что белые люди не могут быть разумными, потому что они белые.

Представьте себя белым студентом на занятии у этого человека.

Но у фанатиков слева — другие стандарты. «Хроника высшего образования» («The Chronicle of Higher Education») написала длинную статью об опасности чтения моего блога, позиционирующую Карри как пострадавшего, который хотел «инициировать разговор и расе и насилии» — разговор, о котором люди и слышать не хотят. Автор — несомненно, отражая предвзятость своего профессионального класса — не мог понять, почему людей действительно может оскорбить неприкрытый расизм письменных и устных выступлений Томми Карри. Это как раз и есть проявление двойных стандартов, которое осуждает Коулман Хьюз. Это выгодно для таких радикалов, как Карри, Коутс и другие. Но справедливое общество должно придерживаться единого для всех уровня дискурса и морали. Это один из аспектов Просвещения, что я очень хочу защищать. Это правильно не только с моральной точки зрения, но и с практической. Соблюдение этого принципа — единственный способ сохранить мир в плюралистической стране.

АПДЕЙТ: Эй, либеральные читатели — если вы собираетесь прокомментировать написанное здесь, сосредоточьтесь на том, что на самом деле говорит автор. Я устал принимать шаблонные неаргументированные замечания и больше не буду этого делать.