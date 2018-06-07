Ещё
Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест: кто вы из героев романа "Мастер и Маргарита"
Тест: кто вы из героев романа "Мастер и Маргарита"

Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Ко Дню России Сбербанк предлагает каждому поздравить близких, друзей и коллег с праздником на разных языках нашей страны.
«Рәсәй кƟне белән!», «Ород уласай удэрƟƟр!», «Урысыем и мафэкiэ тыкъышъуфэгушiо!» — так, например, звучит «С Днем России!» на татарском, бурятском и адыгейском языках. Всего в социальном проекте Сбербанка используются 30 языков: абазинский, аварский, адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, идиш, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, карельский, коми, кумыкский, лезгинский, мансийский, марийский, мокшанский, ногайский, осетинский, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, хантыйский, чувашский, эвенский, эрзянский и якутский. На специальном сайте размещена короткая справка о каждом из этих языков и озвученная версия поздравления с Днем России с транскрипцией. Любой желающий может выбрать поздравление на понравившемся языке и поделиться им в социальных сетях с хештегом #этовсеРоссия, а также предложить язык, которого еще нет на сайте.
Идея акции в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России, в которой говорят более чем на 230 языках, но и дать возможность в этих языках попрактиковаться. Это позволит каждому ощутить, насколько Россия больше и шире стереотипных представлений о ней, и привлечет внимание к редким языкам, находящимся под угрозой исчезновения.
АиФ: последние новости
«А как вы там моетесь?» Космонавт отвечает на вопросы детей о ракетах и МКС «Цирк подарил мне жизнь». Легендарный худрук Борис Бирюков оставляет пост
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»9
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР24
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»15
Тест: насколько велик ваш словарный запас107
Из-за чего на Руси мужиков заставляли жениться9
Видео
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:25
Интригующие секреты Диснейленда
Места
09:05
Совершенно секретные проекты СССР
Истории
10:09
Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
Места
10:19
Русские экспедиции, пропавшие бесследно
Истории
10:06
Марсу угрожает страшная катастрофа
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение