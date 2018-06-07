BBDO Moscow объединило эффективность и инновационность в рекламе гаджета-антиперспиранта «Деоника»

Агентство BBDO Moscow одержало победу в тендере компании «Арнест». В качестве стратегического и креативного партнёра креативной команде было необходимо реализовать запуск нового бренда Deonica.

Продукция компании «Арнест» производится с использованием современных технологий, сырья и материалов, — это и легло в основу брифа и реализованной в дальнейшем командой BBDO Moscow креативной концепции «Технологии совершенной защиты».

Чтобы выделить продукт внутри категории, агентство решило обратить внимание аудитории на то, что речь идет не о «просто хорошем безопасном антиперспиранте», а об инновационном гаджете.

В рамках летней кампании была разработана серия ТВ— и digital-роликов, в которых раскрывается слоган «Технологии совершенной защиты». Визуальный ряд отражает ключевые свойства продуктовых линеек Deonica: инновационность, безопасность, эффективность.

«Телефоны, планшеты, умные часы и пылесосы-роботы… Мы буквально окружены устройствами, которые упрощают нам жизнь. Так пришло понимание, что новый дезодорант Deonica — это ещё один совершенный, технологичный и действительно полезный гаджет. При дальнейшей разработке этой идеи мы руководствовались инсайтом о том, что человек не может контролировать всё вокруг себя, но себя — свои мысли и тело — он контролирует», — поделился Ильдар Агапов, руководитель творческой группы BBDO Moscow.

«Агентству удалось максимально органично объединить понятия «эффективный» и «инновационный», визуализировать их с помощью роликов об умных антиперспирантах-гаджетах, которые помогут управлять своими телом и эмоциями. В результате мы избежали типичных для категории клише и подчеркнули непохожесть антиперспирантов нового поколения на традиционные линейки», — отметила ведущий бренд-менеджер Елена Михайлова , представитель компании «Арнест», производитель Deonica.

Кампания будет транслироваться на телеканалах по всей территории России, а также в интернете уже с июня 2018 года.

Состав творческой группы:

«Деоника» (клиент)

Сурнина Ольга — Бренд-директор Михайлова Елена — Ведущий бренд-менеджер

BBDO Moscow (агентство)