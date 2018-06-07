«Оказавшись перед Путиным»: что екатеринбуржцы спросили бы у президента на прямой линии

Перед очередной «Прямой линией» президента мы решили применить старый добрый прием — выйти на улицы и спросить у екатеринбуржцев, какой вопрос они бы задали главе государства, если бы могли. Почти как у главного интервьюера YouTube Юрия Дудя с его «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?».

Думали, посыпятся вопросы о низких зарплатах, дорогом бензине, плохих дорогах, нищих пенсионерах. Ан нет. Оказалось, на заре четвертого срока Путина у наших граждан вопросов к нему почти нет. Каждый второй, к кому мы подходили, говорил, что ему не о чем спросить президента.

Остальных интересуют как раз те самые вещи — дороги, пенсии, медицина, образование. Были и локальные вопросы вроде отмены выборов мэра, и неожиданные — «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» и «Доколе?». А один человек не стал ничего спрашивать, а признался Путину в любви. Правда, он оказался не екатеринбуржцем, а венгром, заглянувшим к нам в город на пути в Сибирь.

А вот расшифровка вопросов для тех, кто не может прямо сейчас посмотреть видео:

— Владимир Владимирович, когда в Екатеринбурге наведут порядок с дорогами? Почему-то плохие дороги очень. А хотелось бы лучше.

— Ничего [бы не спросила]. Не хочу с ним общаться.

— Когда улучшения будут в медицине нашей? Я, например, пришла с головной болью недавно к терапевту, слава богу, меня приняли каким-то чудом, хотя записали через неделю. И она направила к неврологу. Это было начало мая, к неврологу она меня записала на конец июня.

— Я бы спросил, какие у нас дальнейшие меры планируются в экономическом развитии страны. Меня это особо интересует. У нас в последнее время приняты различные программы, допустим, контрсанкции. Каким образом они повлияют на нашу экономику?

— Вы прям как Дудь, да? Ну мне нечего ему сказать. Ну, политический вопрос можно задать — почему гонения на людей, которые протестуют? Почему так — единственный вопрос.

— Когда уже наконец-то перестанут деньги вливаться во всякую развлекаловку для других, когда надо бы что-то уже делать для своих людей? Допустим, тот же чемпионат мира по футболу. Его разбросали по всей России, построили уже кучу стадионов. И в это же вбухано немалое количество денег. Почему не делать такие же стадионы для школ, просто какие-то развлекательные площадки, чтобы детям было чем заняться во дворах, а не ходить там за какие-нибудь гаражи и заниматься непонятно чем?

— Я венгр. Я люблю его. Почему? Он умный, любит Россию, любит человечество. Не хочет плохого никому, я думаю так.

— Я бы у него спросил, наверное, что он сделал для хип-хопа в свои годы. Ну, как бы с него должны спрашивать не мы, на самом деле у нас есть определенное устройство в государстве, в котором четко разграничены функции, кто за что отвечает. Есть госаппарат, который должен с него спрашивать. Есть госаппарат, с которого должен спрашивать он. Никак не мы должны этим заниматься. Если как человека, спросил бы, как у него дела. Какой фильм последний посмотрел, какую музыку слушает.

— Когда он уйдет?

— Когда наша система образования адаптируется под современность?

— Мне кажется, ему можно уже не задавать никаких вопросов. Всё, что могли у него спросить, уже спросили.

— Давайте про пенсии, когда поднимут бабушкам пенсии? Причем нормально так? А то бедные страдают, у моей бабушки пенсия 9 тысяч, ну, плохо живет, серьезно, ей дядя помогает.

— Восстановят ли ЗИЛ в Новоуральске? Почему его разрушили полностью, разграбили, все станки сдали на металлолом? Вот этот вопрос мне очень интересен. Хороший завод, полностью все разграблено, уничтожено.

— Выборы мэра скоро исчезнут как данность в Свердловской области, и, я так понимаю, во многих других регионах. Начиналось это еще во время моей учебы в вузе — с того, что упразднили выборы губернатора, а сейчас идет к тому, что выборы мэров тоже. Ну это вообще полный уход от демократии, это неправильно. Владимир Владимирович, что вы думаете по этому поводу?

— Держитесь, Владимир Владимирович, очень много м****ов, вы должны быть сильным.