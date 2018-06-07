Интересный факт: в железной «избушке» у пединститута уже более 50 лет торгуют мороженым

Когда наступил первый по-настоящему жаркий день лета, то есть вчера, 6 июня, в редакции «Хороших новостей» зашел разговор о мороженщиках, которые день-деньской сидят в металлических будках, отпуская покупателям «эскимо». «В обычных ларьках хоть ноги есть куда вытянуть, а в этих теснота. Как в железном стакане», — посетовал один из наших журналистов, чтобы через мгновение отправиться к этому самому стакану. Стало интересно, а как оно на самом деле? Кто идет на работу в мороженщики? В итоге выяснилось, что во-первых, там работают в основном пенсионеры, а во-вторых, в Челябинске есть точка продажи мороженого, которая работает с 1950-х годов.

Начнем со второго. В пространстве между педагогическим институтом (ныне у него сложнопроизносимая аббревиатура ЮУрГГПУ) и домом радиозавода по проспекту Ленина, 71 стоит железная будка, «загримированная» бод избушку. Мороженым в этом месте, как выяснилось, торгуют уже лет 60, а то и больше. Это и не удивительно: рядом вуз, неподалеку — Алое поле, людей даже в будни в тех краях видимо-невидимо. На одном из архивных фото, сделанном в середине 1950-х годов, отчетливо видна крыша железной будки мороженщика. В пользу версии о стародавнем киоске говорят и местные жители. Продавщица (речь о ней пойдет чуть ниже), рассказала, что мороженое у нее покупала 40-летняя женщина, которая прекрасно помнит эту будку с самого детства. Таким образом, можно предположить, что «избушка» у пединститута, действительно, является одной из самых старых действующих точек Челябинска, где торгуют мороженым.

А теперь, собственно, о профессии. Нашу собеседницу — мороженщицу из «избушки» — зовут Галина Смирнова . Ей 62 года, и в этой будке она работает уже второй сезон. Здесь отметим, что сезон у мороженщиков начинается в мае и длится до октября.

А где вы работали до «избушки»?

— Раньше хлебом торговала: там намаялась, тяжело, да к тому же нервно. Мало того, что расставлять замучаешься, так еще и распродать надо, пока не засохнет.

А здесь есть какие-то сложности?

— Особых нет. Ну, холодильник может сломаться, а тает мороженое моментально. Было такое один раз — в самую жару холодильник накрылся. Думала все потает, испортится, но тогда владелец быстро привез новый.

Выходные-то есть у вас?

— Работаю без выходных с 10 утра до 20.00.

А когда в сезон очень холодно, неужели тоже торгуете?

— Если прямо совсем холодно, тогда да, может быть и выходной. Все равно бесполезно сидеть.

Чем занимаетесь пока покупателей нет? Может, радио слушаете?

— Нет, не хочу радио. Мне больше нравится за людьми наблюдать. К тому же, в телефоне интернет есть: в «Одноклассниках» сижу, с подружками переписываюсь, видео смешные смотрю.

Вот вы за людьми наблюдаете, заметили что-нибудь интересное?

— Тут же университет рядом, нравится смотреть, как студенты одеваются, за молодежной модой следить, так сказать.

И часто к Вам эти студенты забегают? Сколько продаете мороженого за смену?

— В основном студенты и забегают. Ну вот, давайте посчитаем: вчера, например, выручка составила 4000 рублей, это значит, 100 или немного больше брикетов мороженого я продала. Но этого мало. Самое большее, что помню, — выручка — в 10 000 рублей.

Какое мороженое чаще всего берут? Может, что-то особенно любят?

—На этой точке фисташковое берут постоянно. Не знаю, почему именно фисташковое. А еще рожки, стаканчики разбирают.

Сами-то любите мороженое?

— Ох, страсть как люблю! Каждый день съедаю по мороженому, а то и не по одному. Все, наверное, перепробовала. Но больше всего нравится пломбир с кусочками клубники.

А бывали кражи?

Был один случай. Нелепый какой-то. Молодой человек попросил фруктовый лед, я ему протягиваю, а он вместо того, чтобы расплатиться, руку начинает выкручивать, вырывает фруктовый лед и бежать. Я уж не стала кричать, 30 рублей, чего там.

Может, Вам кто-нибудь дарил мороженое?

— И такое случалось. Когда только пришла сюда работать, мимо проходила женщина с собакой, остановилась возле ларька, взяла стаканчик мороженого, дала 100 рублей. «А на сдачу, — говорит, — себе что-нибудь возьмите. У меня сегодня день рождения. В детстве с мамой сюда приходили, теперь уже мамы нет в живых». А даме было за 40. То есть, как минимум, 30 лет назад здесь тоже продавали мороженое!