Как просить взаймы 1,5 млн руб. и что делать, чтобы до этого не дойти — Иван Зубарев

«Оказалось, многие предприниматели в моем окружении живут на 150-300 тыс. руб. в месяц, хоть и штат у них по 50-100 человек. С меня слетели розовые очки, которые я сам на себя надел». Иван Зубарев , глава аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело»:

— Несколько лет назад мы с друзьями отдыхали за границей, и я заметил, что один мой товарищ каждый вечер перед сном что-то судорожно проверяет в телефоне. Выдыхает и только потом спокойно идет спать. Я заинтересовался, что же он с такой тревогой мониторит, оказалось, проверяет счет своей компании. Он объяснил: «Если там меньше 2 млн руб., я не могу уснуть, мне плохо. Начинаю искать причины, почему так произошло, кто из контрагентов не внес оплату. Волнуюсь и готовлюсь к неприятностям».

Тогда на меня это произвело сильное впечатление, даже задело. У меня-то на счете всегда был ноль: деньги списывались автоматом на те или иные нужды — такое практикуется во многих бизнесах. Я задумался: а ведь чувствуешь себя довольно скверно, когда у тебя всегда ноль на счете. Причем оборот-то большой, но «подушки» нет. И я поставил себе цель создать такую «подушку», и на протяжении всего 2017 года на счете компании всегда была пара миллионов. Я чувствовал себе увереннее, иногда давал приятелям-бизнесменам в долг — мог себе позволить, это свидетельствовало о том, что у меня в компании дела идут хорошо.

А перед майскими праздниками возникла проблема: срочно понадобились 1,5 млн руб. Мы как раз купили оборудование, лицензии, и свободных денег не оказалось. Я столкнулся с тем, что нужно было просить взаймы. Думал, ничего сложного в этом нет: в городе масса бизнесменов, многие меня хорошо знают — проблем не возникнет.

Но я с удивлением обнаружил: те ребята, в которых я был уверен на 100%, мне отказали. Я так и не понял для себя, почему. Если говорить прямым текстом, я от этого о-фи-гел.

Всегда жил с установкой, что друзья для того и нужны, чтобы помогать друг другу в сложных ситуациях, сам никогда не отказывал в подобных просьбах. Не знаю, может быть, отказавших мне ребят раньше подводили в таких делах, кидали… А те, с кем у меня не было дружеских отношений и с кем мы даже пересекались редко, наоборот, протянули руку.

Забавно, что одолжить денег мне мешал еще и я сам: приходил на встречу, мы разговаривали полтора часа, и я уходил ни с чем. Не потому, что получил отказ, а потому что не смог попросить. Это оказалось невероятно сложной задачей, я не мог выдавить из себя нужные слова, а потом корил себя: «Ты что, не можешь просто задать вопрос?! Соберись, тряпка!». При этом я выглядел и вел себя как кот, которому на хвост налили кипятка — чувствовал себя очень некомфортно. Думаю, человеку с таким настроем давать в долг не особенно и хочется.

Тогда я попросил совета у одного приятеля, который часто просит одолжить ему денег. Он сказал, что это очень просто: во-первых, ты открываешься перед человеком, говоришь с ним откровенно — и это подкупает. А кроме того, нужно понимать, что ты даешь ему возможность заработать — берешь ведь под процент. Мне этот лайфхак помог и я стал немного сильнее, потому что смог себя преодолеть. Но я так и не сумел до конца вжиться в эту роль и сделал для себя вывод: заботиться о финансовой безопасности нужно не когда «прижало», а когда в бизнесе все хорошо — лучше в спокойное время подумать, к кому обратишься в кризисный момент, продумать стратегию на такой экстренный случай.

Вообще я даже рад, что со мной случился этот кризис. Раньше мы с друзьями-бизнесменами не обсуждали проблемы — у всех же вроде бы все хорошо. Но вот я откровенно пообщался с одним, с другим, с третьим и был шокирован: у многих серьезные сложности, многие вынуждены сокращать штат, переезжать в офисы меньшего размера, искать возможность перекредитоваться. Оказалось, многие предприниматели в моем окружении живут на 150-300 тыс. руб. в месяц, хоть и штат у них по 50-100 человек.

С меня слетели розовые очки, которые я сам на себя надел, и я увидел, что людей, которые по-настоящему хорошо зарабатывают, вокруг меня всего человек пять-шесть.

Меня словно окунули в ледяную прорубь. Я понял, что хочу жить и работать по-другому, выйти на новый, более высокий уровень. Просто представил себя через десять лет при самом оптимистичном развитии событий — росте моего бизнеса на 50% в год, и результат меня не устроил. Я понимаю, что в промежутке между 30 до 40 годами мужчина на пике своих возможностей, и хочу сжечь весь свой порох намного эффективнее. Я могу добиться большего, разумно используя свой потенциал. И сделаю это.

В общем, кризис с 1,5 млн руб. стал для меня драйвером. Я сделал все выводы, понял, в какой точке я сейчас нахожусь, и готов опереться на нее, чтобы двигаться дальше. Я понимаю, что для этого мне придется изменить многое, в том числе и людей из своего окружения — не вычеркнуть их из жизни, а повлиять на них, я чувствую, что мне это по силам. Я способен задать вектор развития себе и окружающим, и они сами захотят меняться, начнут двигаться, развиваться вместе со мной.

А еще я понял, что бизнесменам нужно разговаривать друг с другом о своих проблемах, а не делать хорошую мину при плохой игре.

Пора признаться самим себе и своему окружению: у многих сложности, выживать на рынке все тяжелее, условия для развития непростые, покупательная способность падает, дно совсем рядом. И вместе искать какие-то решения — они обязательно найдутся. Плюс я решил заняться собственной финансовой грамотностью, хотя раньше не видел в этом необходимости. Я обязан был предотвратить кризис с 1,5 млн руб., но — по факту — не смог. Больше такой ситуации я не допущу.