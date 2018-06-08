«Странный русский роман»

Алексей, вы стали призером премии «Нацбест», это — показатель признания?

— Нет, признание я получил где-то на полгода раньше. Но что считать признанием? Слава богу, на улицах не узнают.

Долго ли вам пришлось «писать в стол» до нынешнего признания?

— Если брать решение начать писать крупные вещи и до признания, то получается лет пять. Надо было раньше этим заняться.

Как вы думаете, в чем секрет успеха вашего романа? За счет чего удалось получить признание, ведь очень много писателей пишут просто в стол? Как это происходит?

— Я никак нежели чудом объяснить то, что произошло, не могу. Хотя некое объяснение у меня все-таки есть. Мне, кажется, удалось в романе показать некую интимность. Может быть удалось настолько близко подступить к героям, когда теряется грань между реальным и ирреальным. Вот эта интимность, которая показана, она характерна для всех слоев общества с любым материальным достатком и любыми политическими взглядами. Тут какие-то семейные, бытовые вещи, которые у всех имеются так или иначе. Людей это, видимо, зацепило.

Как вы сами определяете жанр своего произведения?

— Я никак его не могу определить. Странный русский роман.

Говорят, что вся Москва «болеет» «Петровыми» Сальникова ? Почему?

— А вот не представляю. Может они наконец-то увидели подробный город, где вместо того, чтобы описывать Арбатские улочки, другие улочки описываются. Может это людям понравилось, что это некое расширение географии произошло? Может от привычного уже устали.

Писатель Алексей Иванов сказал о вас: «Сегодня писать о современности в формате реализма практически невозможно, и Алексей Сальников, пожалуй, единственный автор, которому это удалось», — это так?

— Спасибо Алексею Иванову за такие слова. Да, там действительно много таких бытовых деталей, которые, возможно, через десять лет приятно вспомнить.

О «Петровых в гриппе» критики говорят: «Самый неожиданный роман года». Как думаете почему?

— Критика — это собственно тоже литературный жанр, это их самовыражение. Они вот так пытаются привлечь внимание, очаровать собственного читателя такими интересными фразами. Возможно, действительно, кого-то зацепило или показалось неожиданным, а возможно, это было просто как художественный прием высказано, как некая реклама.

Вы неоднократно благодарили литературного критика Галину Юзефович за ее рецензию на вашу книгу. Как вы считаете, критики нужны?

— Все-таки критики умеют писать, — это тоже литературный жанр, в нем требуется талант. Я так понимаю, они требуются для ориентирования в мире книг, потому что на самом деле приходя в книжный магазин, ты попадаешь в такой хаос, и выбираешь книги на удачу все-таки по аннотациям. Это тоже, конечно, приятно бывает порой, но если хочется именно то, что тебе близко, видимо, выбираешь определенного критика и просто следуешь его указаниям — хвалебным или отрицательным. Можно даже от противного исходить, но критика, конечно, для этого и нужна. Для ориентирования по сути дела. Я с критиками не сталкивался. Этим занимался журнал, в котором я печатался. В случае с Галиной Юзефович, я так понимаю, получилось так: она долго не хотела читать мой роман, потом все-таки прочитала и была приятно удивлена. Это была все-таки какая-то искренняя эмоция.

Ваш роман впервые был опубликован в журнале «Волга», а затем бесплатно стал доступен в сервисе Bookmate, после чего его выпустило издательство АСТ. Это удача или талант?

— Думаю, это удача. О большом таланте можно говорить только спустя лет тридцать после смерти автора, потому что, посмотрите, сколько советских авторов было на самом деле выпускаемых миллионными тиражами. Кого мы сейчас помним? Несколько человек всего.

Вернемся, к «Петровым..». Это ваш второй роман. Сейчас напечатан ваш первый роман — «Отдел». Новый жанр, как вы сами определили «научная фантастика»…

— Книга довольно близка к быту, скажем так. Это своеобразный прием Стругацкого, когда реальность обрабатываешь. Своеобразный взгляд на современность присутствует в фантастике в любом случае. Ходят слухи, что этот роман не зайдет так как «Петровы» и его уже ругают.

Не опасаетесь, что после оглушительного успеха, книгу будут ругать?

— Да пускай ругают, почему нет? Может зайдет, может нет. Неизвестно на самом деле. Жене моей, например, больше «Отдел» понравился. Многим, кстати, «Отдел» понравился больше, чем «Петровы».

И сейчас вы уже пишете новую книгу, это роман?

— Да, пишу роман. Жанр не знаю какой. Тоже такая смесь всего на свете.

Каким вы видите вашего читателя?

— Что меня больше всего удивляет — абсолютно разный читатель. Ко мне подошла пожилая женщина в Петербурге и очень таким строгим голосом сказала, что «она за свою длинную жизнь пережила несколько моментов, когда действительно хотела зарезать кого-нибудь, поэтому пускай я не считаю Петровых чем-то экстраординарным». Получила автограф и гордо ушла.

Что вы посоветуете делать молодым писателям, чтобы не оказаться писателями, которые пишут в стол?

— Дописывать надо просто свои книжки и рассылать. И заниматься этим упорно. Ну и читать, читать, читать, — все подряд читать. Проверять, насколько это нравится. Это некое упражнение для ума, чтобы писать самому лучше.

Нужно ли участвовать в литературных премиях?

— Мне было бы неловко отказываться от участия.

Писатель должен быть публичным?

— Думаю, писатель никому ничего не должен.

Кто ваш первый критик?

— Жена. Она очень правдивый человек: не будет хвалить, если ей не понравилось.

Готовы ли стать блогером ради хайпа?

— Нет, не буду.

А ради денег?

— Мне в книжку дороже мысли засунуть, чем заработать.

Фото: Кирилл Дедюхин