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Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет?
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Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет? 

Teleprogramma.pro 8 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Ваш питомец скажет вам спасибо
Жаркое лето не всегда в радость нашим домашним питомцам. Особенно это касается собак, ведь у них почти нет потовых желез, а поэтому охлаждать себя они могут только одним способом — высунув язык. Собакам очень сложно защититься от изнуряющего зноя, сухого воздуха и перегрева под действием прямых солнечных лучей.
Поэтому чтобы ваш четвероногий друг не страдал от жары в летний сезон, замените ему привычную лежанку вот на такую охлаждающую подушечку. Начинка такой подушки — гелий, который даже без замораживания всегда остается прохладным. А поверхность делается из прочного пластика, чтобы питомец не смог ее прокусить.
Поможет освежиться вашему питомцу в поездке и в помещении.
Бывают разного размера и подойдут как для мелких, так и для крупных пород собак.
Легко моются и не впитывают грязь.
Цена такого гаджета составляет в среднем 1000 р.
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