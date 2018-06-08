Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет?

Ваш питомец скажет вам спасибо

Жаркое лето не всегда в радость нашим домашним питомцам. Особенно это касается собак, ведь у них почти нет потовых желез, а поэтому охлаждать себя они могут только одним способом — высунув язык. Собакам очень сложно защититься от изнуряющего зноя, сухого воздуха и перегрева под действием прямых солнечных лучей.

Поэтому чтобы ваш четвероногий друг не страдал от жары в летний сезон, замените ему привычную лежанку вот на такую охлаждающую подушечку. Начинка такой подушки — гелий, который даже без замораживания всегда остается прохладным. А поверхность делается из прочного пластика, чтобы питомец не смог ее прокусить.

Поможет освежиться вашему питомцу в поездке и в помещении.

Бывают разного размера и подойдут как для мелких, так и для крупных пород собак.

Легко моются и не впитывают грязь.

Цена такого гаджета составляет в среднем 1000 р.