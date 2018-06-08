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Нидерландец придумал вяжущий велосипед для скучающих пассажиров на вокзале
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Нидерландец придумал вяжущий велосипед для скучающих пассажиров на вокзале 

360tv.ru 8 июня 2018
Житель Нидерландов Джордж Баррат‐Джонс придумал необычную конструкцию. Он создал вяжущий велосипед и поставил его на вокзале. С помощью устройства любой желающий может создать шарф всего за пять минут. Об этом сообщил портал Reddit.
Идея пришла к молодому человеку после наблюдения за людьми, ждущими свой поезд.
«Представьте, в середине зимы вы оказались на вокзале. Вам холодно и скучно. Тут перед вами появляется машина, педали которой вы можете крутить и вместе с этим согреваться», — написал Баррат-Джонс, рассказывая о своем изобретении.
Кроме того, каждый пассажир может связать шарф, который потом заберет себе или кому-то подарит.
Аппарат Джордж создал в Академии дизайна Айдховена (Нидерланды). Сначала он соорудил прядильно-ткацкий станок. Потом Баррат‐Джонс работал над механизмами, чтобы соединить станок с велосипедом. После этого получившуюся конструкцию молодой человек водрузил на специальную платформу, которую поставили на вокзале.
Тем временем студенты из Дельфтского технического университета в Нидерландах изобрели прототип сверхскоростной капсулы Hyperloop. Молодые люди создали это устройство для конкурса компании Илона Маска SpaceX. Также до финала дошли 20 команд. Свои работы они покажут 22 июля 2018 года.
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