Нидерландец придумал вяжущий велосипед для скучающих пассажиров на вокзале

Житель Нидерландов Джордж Баррат‐Джонс придумал необычную конструкцию. Он создал вяжущий велосипед и поставил его на вокзале. С помощью устройства любой желающий может создать шарф всего за пять минут. Об этом сообщил портал Reddit.

Идея пришла к молодому человеку после наблюдения за людьми, ждущими свой поезд.

«Представьте, в середине зимы вы оказались на вокзале. Вам холодно и скучно. Тут перед вами появляется машина, педали которой вы можете крутить и вместе с этим согреваться», — написал Баррат-Джонс, рассказывая о своем изобретении.

Кроме того, каждый пассажир может связать шарф, который потом заберет себе или кому-то подарит.

Аппарат Джордж создал в Академии дизайна Айдховена (Нидерланды). Сначала он соорудил прядильно-ткацкий станок. Потом Баррат‐Джонс работал над механизмами, чтобы соединить станок с велосипедом. После этого получившуюся конструкцию молодой человек водрузил на специальную платформу, которую поставили на вокзале.