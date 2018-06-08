Цитаты и секреты одного романа, секреты одного вдохновения: Татьяна Тронина

Книги живут своей жизнью, превращаясь в разные формы и жанры в конечном итоге — цифровые, аудио, не за горами тот день, когда книгу можно будет съесть на завтрак и вслед за главной героиней фильма 31 июня спросить: «Это что, были четыре тома „Войны и мира“?» Неплохо для ленивых и томящихся видом много-много буковичек на одной страничке.

Писатели тоже живут в своих комнатах. У кого-то в комнате много выходов к читателю, у кого-то только один, у кого-то пока выхода нет, но ведь есть окно!

Фото: коллаж — О. Лисковая. Источник: eksmo.ru "… Она толкнула дверь, вошла в полутемное помещение, полное публики. Огляделась, заметила Глеба — тот сидел за столиком возле окна…"

(Свидание под дождем, Москва 2016, издательство Эксмо)

У Вас больше 40 романов издано на сегодняшний день. Каким был Ваш выход к читателю, это дверь или скорее окно?

Скорее окно, я выпускала себя в пространство, как залетевшую в комнату пчелу. Написала роман, пришла к издателю, в голове уже был свой проект — целая серия романов. Издатель должен знать, что сможет работать с автором, у которого есть идеи. Что они увидятся не один раз. У каждого писателя есть свой читатель, своя группа читателей… в общем, писатель в наше время кроме вдохновения, должен понимать, для какого издательства он больше подойдет, чтобы этот роман длился долго. Писатель — это спринтер, или серфер, поймавший свою волну.

Как правильно Вас представить? Как Вы вообще сами себя представляете как писателя?

По мне — чем проще, тем лучше и понятней. Я писатель, поскольку занимаюсь созданием художественных текстов. Если требуются уточнения, говорю — я автор мелодрам, или сентиментальных романов. То есть, указываю на жанр, в котором работаю.

Хорошо. Итак — Татьяна Тронина, писатель, автор сентиментальных романов, среди которых замечательные: «Страсти по Адели », «Та кто приходит незваной», «Свидание под дождем», «Огненный Марс», «Гнездо ласточки», «Злюка». Следовало бы добавить, писатель, который знает, как писать, чтобы книжка оказалась в руках читателя.

Фото: из архива Татьяны Трониной

Как думаете, что такое творчество для писателя? Создание альтернативной реальности. Очень важно иметь для романа свой мир.

Что такое писать для души и для заказа? Есть ли момент, когда творчество остается за «кадром» новой книги и ремесло выходит на первое место? Вот кстати, что такое ремесло писателя? Мне кажется, каждый начинающий писатель должен понять про себя — в каком жанре он собирается работать. Что ему ближе — мелодрама, комедия, фантастика… Либо — «серьезная литература». А что, это тоже одна из разновидностей жанра, со своей целевой аудиторией. И в этой классификации ничего плохого нет. Это просто указание на нужный зал и нужную полку в книжном магазине, реальном или виртуальном. В этом и есть заказ, по сути — когда соотносишь свои возможности с предпочтениями читателей и особенностями издательского дела. Мне кажется, в любой профессии приходится отвечать на эти вопросы — кто я, зачем я.

Ремесло надо знать обязательно. Вообще, творчество — это вдохновение плюс ремесло. Ремесло — это про то, как правильно складывать слова, как не писать лишнее, и как обязательно написать — нужное. Вот, например, с годами «придумывается» на автомате, вдохновение начинает посещать тебя не как капризная дева, а как активный соратник. Я стараюсь ему помогать — освобождаю место для нового. Написала и забыла. Нужно уметь отпускать написанное — это тоже часть ремесла.

В этой связи я хочу уточнить у Вас, что такое формульная литература? И как понять свой жанр? То есть писатель для этого должен каким-то образом «познать самого себя», чтобы не перепутать жанры и формы, не сделать роковой ошибки?

"… — О да… засмеялась она. Ты знаешь, где меня искать.

— Я приду, — повторил он настойчиво …"

(Свидание под дождем, Москва 2016, издательство Эксмо) Мне кажется, главное в самоопределении — это отсутствие иллюзий, и способность посмотреть в зеркало, прямо себе в глаза. Способность оценить свои возможности. Это понимание окружающего мира, тех законов, по которым он живет и развивается. И это в хорошем смысле смелость — когда не укладываешь себя в прокрустово ложе формул, а изобретаешь нечто свое. На стыке жанров, например… Я убеждена, что нельзя читать пособия для сценаристов и писателей. Нужно все придумать, нужно быть новатором, иначе получится нечто среднее, чего уже и так много. В каждом жанре есть возможность новаторства, даже в той, которую называют легкой.

Есть ли серьезные вопросы в легкой литературе?

А вопросы везде одни и те же. Форма их подачи только разная. И детские простенькие сказки, и детективы, и мистика, и фантастика, и классика — все об одном и том же. О том, как стать счастливым.

Назовите своих кумиров или авторов, близких по духу и повлиявших на Вас?

Это были Бунин и Довлатов. Они очень на меня повлияли изначально, а потом, с годами, я отошла от них, и стала с ними спорить. Но спор — это тоже определенного вида влияние.

Как Вы думаете, что сегодня хочет держать в руках читатель? О чем нужно писать? Кто побеждает в этой книжной гонке?

Мне кажется — побеждают новаторы, те, кто озарен своей идеей, оригинальной и яркой. Писатель должен быть наглым в хорошем смысле, как говорил мой учитель Сергей Есин , не цепляться за все эти не могу… не вытяну… нужно просто делать — такие побеждают.

Как увидеть начинающему писателю своих героев? Откуда вообще они берутся в Ваших книгах? Да они сами как-то возникают, из каких-то мелочей, обрывков, слов, красок… Любой образ — это рождение, а не конструкция, иначе в результате получается робот. Я пишу роман как будто вижу фильм. Не пишу с себя или со своих знакомых, мне интереснее придумывать. Писать нужно не про себя, не про других, а про идеи и проблемы, которые тебя волнуют — под них подбирать героев, и как ни странно меньше думать, иначе получится публицистика, а роман — это творческое движение, поток волн. Но иногда придумывается герой и он рождает конфликт.

Фото: Арина Депланьи

Есть ли у Вас роман мечты, идеальный роман, к которому Вы стремитесь? Мне кажется, каждый роман надо писать именно с таким настроем, не откладывая свою мечту на потом.

"… Они стоят так долго, замерев, эти двое из будущего, словно не в силах разомкнуть объятья, а за окном …"

(Свидание под дождем, Москва 2016, издательство Эксмо)