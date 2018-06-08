Тюменский сенатор о Мооре: для своего времени он работал в чем-то эффективнее, чем я в свои годы 

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ, бывший мэр Тюмени Степан Киричук в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» сравнил условия работы в руководстве муниципальных органов власти в 90-е и сейчас. Он пришел к выводу, что Александру Моору в должности главы администрации работалось значительно сложнее.
«Когда я работал, было намного больше свободы. Во-первых, были прямые выборы главы, которые позволяли более четко выражать муниципальную позицию. Хорошо это было или плохо — время рассудит, — поделился сенатор. — Во-вторых, такого прессинга со стороны контрольно-надзорных органов, какой сейчас есть по отношению к муниципалам, тогда не было. Проблемы нецелевого использования бюджетных средств практически не было. Если не воруешь и эффективно управляешь, контролеры тебе не указывают, куда деньги направлять. Для этого было нужно решение коллективного органа. Сначала это был малый совет, президиум, городской совет, наконец, дума. Если решение было утверждено, то все — никаких вопросов. Сейчас это уже не так. Если увидели яму на дороге, и прокуратура дала предписание, а ты говоришь, что денег нет, при этом надзорный орган увидит, что ты деньги выделил на издание какого-нибудь детского альбома, то получишь по полной программе».
По мнению Киричука, Александру Моору работать было значительно труднее с точки зрения выполнения пожеланий и запросов граждан.
«При этом я не вспомню ни одной острой или скандальной ситуации, где бы он не вышел с аргументами, подтверждающими его правоту. Это говорит об открытости, мудрости, способности убеждать. Так что, думаю, для своего времени он работал в чем-то эффективнее, чем я в свои годы. Считаю, он справился», — подытожил представитель Совета Федерации.
Напомним, Александр Моор, руководивший администрацией Тюмени с 2011 года, в мае назначен врио губернатора Тюменской области. Киричук возглавлял мэрию с 1993 по 2005 год.
Фото: сайт администрации Тюменской области