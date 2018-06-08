Тюменский сенатор о Мооре: для своего времени он работал в чем-то эффективнее, чем я в свои годы

«Когда я работал, было намного больше свободы. Во-первых, были прямые выборы главы, которые позволяли более четко выражать муниципальную позицию. Хорошо это было или плохо — время рассудит, — поделился сенатор. — Во-вторых, такого прессинга со стороны контрольно-надзорных органов, какой сейчас есть по отношению к муниципалам, тогда не было. Проблемы нецелевого использования бюджетных средств практически не было. Если не воруешь и эффективно управляешь, контролеры тебе не указывают, куда деньги направлять. Для этого было нужно решение коллективного органа. Сначала это был малый совет, президиум, городской совет, наконец, дума . Если решение было утверждено, то все — никаких вопросов. Сейчас это уже не так. Если увидели яму на дороге, и прокуратура дала предписание, а ты говоришь, что денег нет, при этом надзорный орган увидит, что ты деньги выделил на издание какого-нибудь детского альбома, то получишь по полной программе».

По мнению Киричука, Александру Моору работать было значительно труднее с точки зрения выполнения пожеланий и запросов граждан.

«При этом я не вспомню ни одной острой или скандальной ситуации, где бы он не вышел с аргументами, подтверждающими его правоту. Это говорит об открытости, мудрости, способности убеждать. Так что, думаю, для своего времени он работал в чем-то эффективнее, чем я в свои годы. Считаю, он справился», — подытожил представитель Совета Федерации.

Напомним, Александр Моор, руководивший администрацией Тюмени с 2011 года, в мае назначен врио губернатора Тюменской области. Киричук возглавлял мэрию с 1993 по 2005 год.

Фото: сайт администрации Тюменской области