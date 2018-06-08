Сергей Бадюк, «Точка отрыва»: «Если у вас сын, наш канал — ваш лучший друг!»

Сергей Бадюк — спортсмен, актер, телеведущий, общественный деятель, бывший разведчик. С декабря 2017 года он занял пост руководителя телеканала «Точка отрыва».

Канал «Точка отрыва» был запущен прошлым летом и изначально был ориентирован на экстрим. Когда Сергей пришел на канал и стал отвечать за маркетинг, производство и стратегию развития, у «Точки отрыва» появилась новая концепция.

В видеоинтервью Sostav Сергей Бадюк подробно рассказал о новом канале с мужским характером, о социальных и коммерческих целях нишевого телевидения, а также поделился своими профессиональными и творческими планами.

Опорная аудитория всех телеканалов — это, как правило, женщины. Но «Точка отрыва» — пока исключительно мужской. Какова…

Опубликовано Sostav.ru: реклама и маркетинг в России 8 июня 2018 г.

Сергей, какая задача стояла перед вами, когда вы пришли на совсем еще молодой канал?

Изначально «Точка отрыва» — канал сугубо экстремальных видов спорта. Передо мной стояла задача, если можно так выразиться, переформатировать канал, расширить его тематику. Мы с моей командой предложили сделать его чисто мужским каналом с достаточно широкой линейкой мужских программ и оставить экстрим, потому что на экстриме строится часть жизни современного мужчины. В общем, надо чтобы канал покрывал все темы, которые интересуют мужчин в возрасте от 15 лет и до бесконечности, потому что сейчас возрастные рамки расширились: если раньше в 50−60 лет человек считался старым, сейчас в этом возрасте мужчина только начинает новую жизнь.

В одном из последних интервью известному журналу вы сказали, цитирую: «в бизнес-среде началось повальное увлечение спортом». Получается, стереотип о том, что бизнесмен занят и у него нет времени на себя, умер?

Умерли те бизнесмены, у которых не было времени на себя.

Я шучу, конечно. Безусловно, 90-е годы ушли, и люди начинают жить полноценной жизнью. Путешествия, активные виды спорта, физкультура. Многие бизнесмены занимаются гонками, летают на самолетах! Жизнь перевернулась, стала более насыщенной, спрессованной. И естественно, те колоссальные нагрузки, которым человек подвергается в бизнесе, без крепкого здоровья просто не потянуть. Поэтому основная масса людей в бизнесе заботятся о своем здоровье, нанимают персональных тренеров, строят специально для себя спортзалы. А время алкоголя и прочих увеселительных мероприятий уже ушло.

Президент в своем указе тоже всем настоятельно рекомендовал увеличить количество «зожников». Как вы будете способствовать этому на канале?

Я очень рад, конечно, что есть такой указ президента — пусть, родина должна об этом заботиться. Просто я сам достаточно давно этим занимаюсь: более 10 лет каждую субботу рядом со своим домом я провожу открытые тренировки. За последние 10 лет я построил и открыл 62 спортивных площадки за собственные средства и на деньги моих близких друзей. Ни на одну площадку мы не получили финансирования от государства, да и не стремились к этому, честно вам скажу. Находились люди, которые всегда помогали.

Буквально перед интервью с вами я договорился, так как давно обещал, поставить площадку в городе Сочи, который я очень люблю. И вроде бы все получается, я надеюсь, что скоро будет 63-я площадка.

А количество «зожников» как увеличишь? Одними указами оно не увеличивается.

Указами можно выделить денег на строительство площадок, в Москве, слава богу, их очень много, но в регионах — практически нет. Москва сейчас в этом плане невозможно радует. Буквально на днях тренировался в одном из парков и увидел рекламу, что для возрастных москвичей сейчас начали проводить совершено бесплатные тренировки по йоге по тайцзи — значит, город выделяет финансирование, и тут надо поаплодировать мэрии. Молодцы! Всей России надо брать пример. А нам остается показывать личный пример.

Канал для нас, в первую очередь, это коммерческий проект. Я уверен, в нем огромный коммерческий потенциал, потому что та активная среда, те мужчины и женщины, которые будут нас смотреть — это успешные люди. Они хорошо зарабатывают, интересно живут, и в сфере их интересов очень много вещей. Но помимо коммерческой составляющей, естественно, мы будем нести большую социальную миссию: это пропаганда ЗОЖ, нормальных традиционных ценностей. Помимо зарабатывания денег мы думаем и о том, что мы несем людям.

Давайте про вашу аудиторию. Ядро — мужчины, но 25% — все-таки женщины. Как вы себе объясняете? Все-таки мужской канал.

Недавно презентовал наш канал на одной из выставок, где основная аудитория — это представители кабельных сетей. И в зале, в том числе, сидели женщины. Одна девушка лет 30 встала и спросила: «А зачем мне этот канал?» Я ответил: «Знаете, у нас в России по статистике каждая третья мама воспитывает ребенка сама. Без отца.

Если у вас в семье растет мальчик, то наш канал — ваш лучший друг.

Потому что мы мальчику задаем правильные ориентиры: он смотрит на настоящих героев: на пожарных, на военных, на спортсменов, на бизнесменов, на врачей — на тех людей, которые составляют основу нашего общества. Это настоящие мужчины в полном смысле этого слова: состоявшиеся, сильные, здоровые, красивые.

Если у вас дома воспитывается девочка, то ей тоже надо включать наш канал, чтобы она понимала, за кого нужно выходить замуж. Наш канал — лучший друг любой семьи!

У меня дома большинство каналов под запретом.

Слава богу, старшие дети достаточно уже подросли и сами не смотрят это (не буду перечислять, чтобы не обидеть коллег), но то, что делает большинство федеральных каналов, показывать нельзя. Понимаете? Категорически.

Соглашусь.

Поэтому помимо того, что мы ставим амбициозные коммерческие цели, мы очень в ладу со своей совестью. Мы показываем то, что воспитывает. Мало того, наш канал — это масса необходимой информации: если мы рассказываем о спорте, мы даем какие-то ценные советы, чтобы человек посмотрел программу и взял себе на заметку что-то полезное. Или показываем мужчину 60−70-ти лет, который прекрасно выглядит, и это пример и мотивация заняться спортом.

В моей программе „Практика с Бадюком“ мы снимаем звезд — людей, которые очень заняты. Недавно снимали Эдгарда Запашного. У него два перелета в день, две тренировки, одна из них с тиграми.

Меня загнали в клетку, я, если честно, сильно боялся, замерз просто от страха! 12 тигров было в клетке.

И там он дает ценные советы, как при этом графике можно выживать — маленькие секреты, которые для нашего зрителя очень важны. Мы даем ту информацию, которая где-то там откладывается, и потом он ее использует.

Все-таки я задам этот вопрос: а что-то для женской аудитории планируется отдельное?

Для девочек естественно планируется. Мы очень скрупулезно подходим к проработке линейки. Нет смысла абы как снимать — здесь очень сложный вопрос с ведущей. Мы долго обсуждали это и с акционерами, и с руководством холдинга и принципиально пошли по следующему пути: категорически не будет у нас проходных ведущих, то есть ведущих, которые сами не понимают, о чем рассказывают.

Выходит человек, рассказывает про военную технику, он в армии-то не служил, путается в терминах. Такие ведущие дезинформируют зрителя. Некоторые из таких ведущих начинают строить из себя супер-ниндзя: форму надел военную, и всё — ему кажется, что он ниндзя.

У нас каждый ведущий — это звезда в своем направлении.

Если у нас врач, то это доктор Ермилов — уролог и андролог. Он расскажет те вещи, которые мужчины в принципе не обсуждают. Не будет мужик тыкаться по каналам и искать передачу типа „Мой доктор“.

Если мы рассказываем про тактическую медицину, то у нас это делает лучший врач, который служил в центре спецназначения „Вымпел“, был на боевых операциях, и на сегодня объективно признан лучшим в стране специалистом по тактической медицине.

Если мы снимаем о спорте, то у нас звезды мирового уровня. Алексей Воевода — олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. Даже программу о культуре у нас ведет звезда мирового джаза — Вадим Эйленкриг. Честно вам скажу: далеко не каждый федеральный канал может похвастаться такими ведущими.

Я работал на других каналах, и меня всегда тревожила ситуация, когда в редакции спортивного канала спортом занимались на самом деле полтора человека. Это называется — отсутствие компетенции. Не может человек, не занимавшийся профессионально спортом, вести спортивную программу. У нас такой подход, и будем стараться делать только так: у нас есть и будут только компетентные ведущие, за каждым из них уже стоит армия поклонников, каждый звезда — в своей нише.

Возвращаясь к вопросу о девочках и женском контенте. Очень сложно подобрать ведущую, потому что специалистом она может быть сильным, но при этом будет теряться на камеру. Нам нужно стопроцентное попадание. Как только увижу, сразу будет программа для девочек, я вам обещаю.

Телеканала пока нет в интернете. Когда планируете появиться в диджитал?

Сейчас ни одно начинание невозможно без интернета, особенно в сфере медиа. Один из наших ближайших шагов — это работа в интернет-пространстве. У нас будет несколько версий канала: одна для интернета, вторая для платных просмотров и, естественно, телевизионная версия. Думаю, к осени что-то появится, потому что люди работают, не остывая — у нас очень много своего производства. Это занимает чудовищное количество времени и сил.

Кстати, какой процент от всех программ производите сами?

Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но вот 150 часов примерно мы планируем произвести.

И это не сторонние продакшны?

Нет-нет, мы будем многое производить сами, и у нас будет совместное производство с некоторыми спортивными федерациями. Например, силовой экстрим. Но чтобы давать тот уровень съемки, который мы считаем достойным нашего зрителя, мы все-таки будем опираться на собственные силы.

Коллектив „Точки отрыва“ уже сложился, со многими ребятами мы давно работаем, и это профессионалы. Получить такую картинку от стороннего продакшна очень сложно, а мы знаем, чего мы хотим на выходе. Конечно, если это не закупной Red bull (экстремальные соревнования — прим. Sostav). Но я думаю, что и закупной контент тоже будет радовать нашего зрителя.

Теперь давайте про рекламодателей. Какие уже пришли на ваш канал за этот год?

Я не буду называть имена, но у нас в процессе переговоров три очень крупных рекламодателя. Ну, во-первых, не я их веду, но я в курсе этих переговоров, и как только подпишется, вы сразу увидите это в наших программах. Еще раз скажу, что мы — очень рекламоёмкий канал.

Все, что связано с миром современного мужчины: оружие, снаряжение, за исключением каких-то ювелирных изделий для женщин. Но я думаю, что если нас будут смотреть красивые девушки, а нас будут смотреть, то и это тоже можно рекламировать!

Реклама ювелирных украшений — это же возможность узнать, что подарить своей даме!

Вот кстати, подсказали! То есть я думаю, что у нас в этом плане проблем не будет.

Какие задачи перед вами сейчас стоят на канале? Планы?

Самая главная задача — донести наш сигнал до зрителя, то есть дать максимальный охват за этот год по России. Признаюсь честно, что у нас прошли очень удачные переговоры с самыми крупными представителями кабельных сетей, с некоторыми уже все подписано, с некоторыми — в процессе. Задача через год: чтобы каждый российский мужчина при желании мог увидеть на экране наш канал, меня и мою команду.

Ну, такие нормальные планы для генерального директора!

Нормальные да, за год мы это сделаем. Мы понимаем, как это делать совместно с интернетом, мы понимаем, какие PR-акции необходимы, и главное — понимаем свою ЦА. Я очень много езжу по стране, так что я чувствую этих людей и знаю, что потребность в таком канале есть, и была уже очень давно.

Мы не политический канал — у нас табу на политику, на религию. Мы ориентированы на русскоязычную аудиторию — это 300 миллионов человек. Это необязательно россияне: Украина, Беларусь, Прибалтика, Казахстан — весь бывший СССР.

Вопрос отвлеченный: российский кинематограф или Голливуд? Вот вы сейчас параллельно везде снимаетесь, поэтому ответьте!

Да, недавно я снялся со Стивеном Сигалом . Честно скажу, не вижу я себя там (в Голливуде — прим. Sostav). Ну что я там могу играть? Я могу играть там или плохого русского или хорошего русского, стрелять и отвинчивать головы. Очень мало наших актеров там состоялось.

Я люблю наших режиссеров, я люблю наше кино и нашего зрителя. Сейчас прекрасный фильм вышел с моим участием — „Гоголь. Вий“.

Кузнец Вакула!

Да, это фантастически! Я надеюсь, что будет продолжение, уже пишется сценарий. Есть у нас хорошее кино. Есть много хороших картин, в которых довелось сняться, так что…

Понятно, что если позовут в США — это интересный опыт, у меня уже есть две картины, в которых я снялся там. Но так, чтоб я сказал: „Я сейчас все брошу и поеду покорять Голливуд!“ — нет, мне хорошо в России.

А в Сирию вы едете зачем? Ответите на этот вопрос?

Как военный корреспондент, я работаю в Сирии.

Удачи вам!

Спасибо!