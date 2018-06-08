«Связной» объединится с «Евросетью» и откроет новые магазины

Объединенная сеть магазинов будет работать под одним брендом — «Связной», все салоны связи полностью перейдут под вывеску «Связного» в течение года. Помимо этого, планируется полное изменение формата магазинов и расширение предлагаемого ассортимента товаров. Так, в магазинах можно будет купить, например, умные кроссовки или приобрести подписку на фитнес-тренировку. Для удобства все гаджеты и услуги разделят на категории вроде «Развлечения», «Дом», «Спорт», «Здоровье» и так далее.

Следует отметить, что в Москве уже работают несколько магазинов «Связной» нового формата — они были открыты в декабре прошлого года. Там можно найти устройства для умного дома, шлемы виртуальной реальности и другие подобные товары. Для создания новой концепции были разработаны подробные карты поведения клиентов.

По сути «Связной» станет крупнейшей площадкой, где можно будет приобрести не только мобильные устройства, но и различные гаджеты из сегмента высоких технологий. Общая сеть торговых точек сейчас насчитывает более 5 тысяч магазинов по всей России.