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«Связной» объединится с «Евросетью» и откроет новые магазины
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«Связной» объединится с «Евросетью» и откроет новые магазины 

Apple Insider 8 июня 2018
Фото: Apple Insider
Официальный реселлер Apple — компания «Связной», объявила о ребрендинге, отказе от бренда «Евросеть» и открытии магазинов нового формата. Об этом представители «Связного» сообщили редакции AppleInsider.ru.
Объединенная сеть магазинов будет работать под одним брендом — «Связной», все салоны связи полностью перейдут под вывеску «Связного» в течение года. Помимо этого, планируется полное изменение формата магазинов и расширение предлагаемого ассортимента товаров. Так, в магазинах можно будет купить, например, умные кроссовки или приобрести подписку на фитнес-тренировку. Для удобства все гаджеты и услуги разделят на категории вроде «Развлечения», «Дом», «Спорт», «Здоровье» и так далее.
Следует отметить, что в Москве уже работают несколько магазинов «Связной» нового формата — они были открыты в декабре прошлого года. Там можно найти устройства для умного дома, шлемы виртуальной реальности и другие подобные товары. Для создания новой концепции были разработаны подробные карты поведения клиентов.
По сути «Связной» станет крупнейшей площадкой, где можно будет приобрести не только мобильные устройства, но и различные гаджеты из сегмента высоких технологий. Общая сеть торговых точек сейчас насчитывает более 5 тысяч магазинов по всей России.
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