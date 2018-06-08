Менеджер кейтеринговой компании рассказал о попытке Слуцкого организовать день рождения жены в Майендорфе

Бывший сотрудник Potel et Chabot catering, занимающейся подготовкой и проведением банкетов, рассказал, что депутат Леонид Слуцкий назначил ему встречу на Охотном ряду.

«Приезжаем в Думу . Была пятница, и даже сейлзам можно было ходить в casual. Слуцкий меня встретил фразой «А что ты в джинсах, ты же работаешь в солидной компании?» Ладно. Начинаем беседу. День рождения жены. Снят под это замок Майендорф. «Ты понимаешь уровень? Ты понимаешь, кто я? Давай скидку!» Я тогда мог дать скидку только 10%, на это уже было согласие от генерального. Слуцкий говорит: «Ты не понял кто я? Я могу тебе такие контракты привести! »Газпром” “Транснефть” ! А может просто по себестоимости?” Нет, говорю».

Замок Майендорф расположен в подмосковной Барвихе. Официальный сайт президента РФ называет этот объект «резиденция Барвиха». В ней проводятся официальные встречи главы государства с иностранными гостями и российскими чиновниками. Представитель кейтеринговой компании сообщил, что в итоге они не взялись за заказ Слуцкого, так как в ходе переговоров в их адрес стали звучать угрозы. При этом менеджер отметил, что предоплату депутат вносил наличными.

«Мы посмотрели замок. Утвердили меню и пошло дело к предоплате. Через помощника забираю наличные от стоянки у Думы. За три дня до банкета Слуцкий звонит и говорит: «Я на вашем сайте видел официантов в мундирах аля XIX век, хочу так же». Я звоню гендиру. Отвечает — доплата. Сейчас мундиры в Питере на банкете, мы можем арендовать, пусть заплатит. В ответ по телефону я услышал отборный мат и обещание обанкротить компанию. Была долгая битва с ним. Как есть — хамло. Когда я прислал ему смету, он говорит: «Откуда у меня такие деньги? Я же депутат! Давай скидку или себестоимость!» Предоплату я вернул за минусом закупки продуктов».