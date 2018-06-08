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Менеджер кейтеринговой компании рассказал о попытке Слуцкого организовать день рождения жены в Майендорфе
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Менеджер кейтеринговой компании рассказал о попытке Слуцкого организовать день рождения жены в Майендорфе 

Говорит Москва 8 июня 2018
Фото: Говорит Москва
Бывший сотрудник Potel et Chabot catering, занимающейся подготовкой и проведением банкетов, рассказал, что депутат Леонид Слуцкий назначил ему встречу на Охотном ряду.
«Приезжаем в Думу. Была пятница, и даже сейлзам можно было ходить в casual. Слуцкий меня встретил фразой «А что ты в джинсах, ты же работаешь в солидной компании?» Ладно. Начинаем беседу. День рождения жены. Снят под это замок Майендорф. «Ты понимаешь уровень? Ты понимаешь, кто я? Давай скидку!» Я тогда мог дать скидку только 10%, на это уже было согласие от генерального. Слуцкий говорит: «Ты не понял кто я? Я могу тебе такие контракты привести! »Газпром”! “Транснефть”! А может просто по себестоимости?” Нет, говорю».
Замок Майендорф расположен в подмосковной Барвихе. Официальный сайт президента РФ называет этот объект «резиденция Барвиха». В ней проводятся официальные встречи главы государства с иностранными гостями и российскими чиновниками. Представитель кейтеринговой компании сообщил, что в итоге они не взялись за заказ Слуцкого, так как в ходе переговоров в их адрес стали звучать угрозы. При этом менеджер отметил, что предоплату депутат вносил наличными.
«Мы посмотрели замок. Утвердили меню и пошло дело к предоплате. Через помощника забираю наличные от стоянки у Думы. За три дня до банкета Слуцкий звонит и говорит: «Я на вашем сайте видел официантов в мундирах аля XIX век, хочу так же». Я звоню гендиру. Отвечает — доплата. Сейчас мундиры в Питере на банкете, мы можем арендовать, пусть заплатит. В ответ по телефону я услышал отборный мат и обещание обанкротить компанию. Была долгая битва с ним. Как есть — хамло. Когда я прислал ему смету, он говорит: «Откуда у меня такие деньги? Я же депутат! Давай скидку или себестоимость!» Предоплату я вернул за минусом закупки продуктов».
Сегодня из публикации ФБК стало известно о том, супруга депутата Слуцкого Лидия Лысакова владеет трёхэтажным пентхаусом в московском жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Авторы расследования утверждают, что стоимость этого объекта не менее 400 млн руб. По официальным данным доход супруги Слуцкого за прошлый год составил 223 тысячи, а сам он заработал около пяти миллионов. Напомним, ранее главу международного думского комитета Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Они направили жалобу в комиссию по депутатской этике. Публично против Слуцкого выступила и зам главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Комиссия ГД по вопросам депутатской этики, которая рассматривала этот вопрос, не нашла нарушения «поведенческих норм» в действиях Слуцкого. После этого ряд СМИ заявили, что приостанавливают работу с Госдумой.
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