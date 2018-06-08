Ещё
Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен 

Деловая газета «Взгляд» 8 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они профессионально рыдают и заламывают руки, они говорят о милосердии, о сострадании, о свободе для узников и несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом.
— Скажите, а Евгений Мефедов…
— Скажите, а Кирилл Вышинский..
— Скажите, а когда Удальцов сидел…
И даже:
— Скажите, а Надежда Савченко?
Мгновенно куда–то деваются узники, милосердие, правозащита, свобода и слезы.
Глаза сухие. Голос самодовольный, интонации самые скучные.
— Это не наше дело.
— Это другая страна.
— Мы об этом не слышали.
— Вам это нужно, вы об этом и думайте.
Так, буквально в одну секунду, спасители заключенных превращаются в зевающих теток в бюрократическом окошке.
Потому что понимать надо.
Сострадание — оно как колбаса, которую кому попало резать не стоит.
Сострадание полагается тем, кто против Путина. Ну хорошо, возьмем шире: тем, кто против русских.
А всякие там, которые лезут без разрешения за нашим политически выверенным нравственным чувством, за нашими ценными слезами и нашей ювелирно избирательной правозащитой, — сидите и не гундите.
Тут, повторяю, понимать надо.
Это только кажется, что люди в Ганди и Льва Толстого играют. Нет, у них «борьба против империализма» и «подписка на голодающих режиссеров Германии».
Очень мило. Но только без нас.
Источник: Блог Дмитрия Ольшанского
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека Мы хотим понравиться иностранцам Парагваец пришел на собственные похороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение