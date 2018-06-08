Россия без героев: почему вместо них нам подсовывают дегенератов

У меня никогда не возникало желания задать вопрос Владимиру Путину . Ни на «Прямой линии», ни где бы то ни было еще. Впрочем, как и любым другим представителям власти. Потому что все беседы с ней тупиковы.

Но после «Прямой линии» 7 июня у меня внезапно появилось это желание. И вопрос мой был бы таков: «Владимир Владимирович, кто герои нынешней России? Есть ли они? А если есть, то почему нам все время подсовывают дегенератов в качестве ролевых моделей?»

Мы привыкли видеть их на дурковатых ток-шоу, в ха-ха-передачах, в сериалах, но они пробрались даже на «Прямую линию». Туда, где люди в отчаянии умоляют президента решить их проблемы. Школу закрывают, диагноз поставили неверный, документы не выдают — чудовищная палитра бед.

И вот на этом фоне — с помпой представленные — появляются блогеры, которые лезут к президенту с идиотскими вопросами о блогинге и закрытии социальных сетей. Блогеры, похожие на хипстеров-порноактеров. И президент им отвечает. А ему и народу подсовывают этих дегенератов как лидеров общественного мнения. Дают им высказываться как бы от всей интернет-аудитории, от молодежи.

Неужели не было более достойных? Кого выдвинул их в первый ряд? Бородатого мажора, рассекающего по Москве на «Феррари» ? Или силиконово-ботексную девицу, привыкшую рассказывать об оральном сексе и чиханье как маленьком оргазме? Девица, еще вчера размышлявшая о порно, задает президенту идиотский вопрос.

Я не верю, что это случайность, и организаторы «Прямой линии» банально не подготовились. Нет, это действо с прописанным до мелочей сценарием. Мы же видели, как, решая проблему, Путин тут же набирал губернатора, а тот бубнил заранее выученный текст. На «Прямой линии» каждое обращение проходит селекционный отбор. Случайные вопросы к президенту не попадают.

Вот и силиконовая девица вместе с мажористым хипстером оказались говорящими декорациями в сомнительном спектакле. Им дали слово, потому что так надо было. Их навязали зрителю. Ровно так же, как навязывают остальных дегенератов, над которыми мы сперва смеялись, после досадно морщились, а в итоге смирились.

Вы же привыкли к тому, что в политических ток-шоу — радиоактивный овощ Ковтун, в развлекательных передачках — карьеристка Диана Шурыгина , главная певицы страны — Оля Бузова, а главный ведущий — Андрей Малахов , по вечерам исследующий белье учительницы, забеременевшей от своего 15-летнего ученика. Мы, собственно, все к этому привыкли. Нас научили к этому привыкать.

Можно сказать, отправив ретроспективный привет Титомиру: ну, так пипл хавает. Оно верно, да. Интеллектуальный уровень населения катастрофичен. Но в чем первопричина? Ведь не только в том, что народ захотел отупеть, но и в том, что его вынудили сделать это, с утра до вечера кормя дурковатыми помоями.

Сначала ты сопротивляешься, когда вместо супа харчо тебе подсовывают картошку фри, но со временем привыкаешь, а после разучиваешься понимать, что есть хорошие блюда в принципе. Они становятся тебе просто не интересны. Ты привыкаешь жить на фастфуде. Так и с интеллектуальной пищей.

Но это, на самом деле, больше, чем просто заговор. Его, собственно, как в романах Умберто Эко , могло и не быть изначально — он появился позднее, сам по себе. Это тот заговор, когда все окружающие становятся его участниками. Они больше не управляют им — наоборот, он управляет ими. И пастыри, ведущие свое стадо к светлому будущему, так же слепы, как и их паства. Дружно они маршируют к бездне, чтобы сброситься вниз, точно в евангельском сюжете, ведомые глупостью, всегда сочетающейся с наглостью и самоуверенностью.

В России сегодня выстроена матрица, которая с утра до вечера показывает нам дегенератов. Они осмелели настолько, что ухитрились баллотироваться в президенты. Еще вчера ты снималась в порнушке с Тимати , а уже сегодня размышляешь о будущем страны, чтобы тебе подарили 4% голосов избирателей.

Скажите, разве это не выстроенный план? Разве это не матрица, которая, словно SkyNet, начала функционировать сама по себе, чтобы поработить человечество? Нас всякий раз убеждали, что «Дом-2» — это несерьезно, что это временно и для определенной аудитории, но данное прокаженное действо идет уже более 10 лет, поставляет «звезд» на ТВ и эстраду, а главное — на нем воспитаны целые поколения. Те, которые в будущем преклонятся перед дегенератами.

Многих сегодня смущает Поклонская или Яровая в Госдуме , но, поверьте, придет время, когда вместо них там будут сидеть бузовы и силиконовые блогерши, принимающие законы в перерывах между размышлениями о презервативах. Это то будущее, которое мы выковываем прямо сегодня, уверенно и настойчиво.

Не устаю цитировать Дитриха Бонхеффера: «Глупость страшнее злобы». Именно так. Главное зло — это безмозглые существа, проникающие в каждую сферу, в каждый дом и упаковывающие его в глупость, точно в войлок. Это важнейший педагогический и вместе с тем смысловой момент, когда ролевыми моделями становятся те, кто личным примером ведет страну и ее жителей к вырождению. Мы задохнемся в том, что Розанов называл «восторжествовавшим просачиванием кабака».

Я уверен, что страна заслуживает своих героев, но и герои формируют страну. Они задают тон, настроения, формируют нацию. Это, в общем-то, банальные вещи. Именно поэтому в любой стране так важен культ героев. Они необходимы как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Герой — это не только легенда из эпоса, но и пример, который мы ежедневно наблюдаем на телеэкране. Поколение, воспитанное на Гагарине, устремлено в космос; поколение, воспитанное на дегенератах, жаждет хайпа и вейпа и ничего больше.

Судя по тому, что происходит в России, мы зациклились на втором. «Прямая линия» с блогерами, размазывающими глупость и силикон по экрану, это лишний раз подтвердила. Возможно, президент хочет, чтобы в России он оставался единственным героем. Но если он по-настоящему жаждет рывка, о котором говорит постоянно, то стране необходимо дать истинных героев, а не сомнительных персонажей, которых в лучшие времена и в свинарник бы не пустили.

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