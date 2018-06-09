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Зайдя в гости к бывшей учительнице, он застал ее за очень странным занятием
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Зайдя в гости к бывшей учительнице, он застал ее за очень странным занятием 

Карельские вести 9 июня 2018
Зашел поздравить с Днем рождения бывшую мою учительницу литературы Нину Матвеевну: над ее предметом я давно и изощренно издеваюсь, поэтому искупить грехи тортиком — это меньшее, что я мог сделать.
Нина Матвеевна сейчас в возрасте, который еще не старость, но уже и не радость — впрочем, держится она бодро, прямо, весело и внешне похожа на балерину в отставке; на затылке пучек седеющих волос, которые она подчеркнуто не красит — учителю не подобает бегать за модой. В общем, кремень-человек.
Вхожу, здороваюсь, вижу — на столе разложены какие-то бумаги.
— Я помешал Вам, Нина Матвевна?
— Нет-нет. Впрочем, да — но это пустяки. Я дописывала письмо подруге.
— Письмо? — удивленно спрашиваю я.
Сто лет уже не видел, чтобы люди писали письма. Ведь есть электронная почта, соцсети, мессенджеры. Эсэмэски, прости господи.
— Вы… не умеете пользоваться компьютером?
— Ах, ну что ты. Конечно, умею. Но — не могу.
И Нина Матвеевна рассказала, как четыре года назад впервые купила комп и завела себе электронную почту
— Сели мы вечером с подругой за компьютеры и стали друг дружке писать. Два часа сидели — и все ни о чем. Никакого удовольствия. Потом, на ночь глядя, я решила перечитать — а что же мы такого понаписали. И ты представляешь, мы — учителя с двумя высшими образованиями! — писали друг другу «ага» и «ха-ха», пропускали запятые, печатали какую-то ерунду из трех слов. Такое ощущение, будто одна девочка-дебилка писала другой девочке-дебилке. Кошмар!
На следующее утро я позвонила своей подруге и говорю: «Знаете что, Леночка? Ну его, этот компьютер. Не для нас, старушек, это придумано. Когда я печатаю на компьютере, то кажусь себе в три раза глупее, чем я есть. Давайте уж мы будем по-прежнему писать».
С тех пор Нина Матвеевна отправляет своей подруге только письма. Она мне, кстати, прочитала вчерашнее сочинение. Начиналось оно так: «Дорогая Елена Викторовна! Как поживаете? У нас, слава Богу, жизнь идет своим чередом… » И я сразу подумал: «Да, мы, поколение соцсетей, настоящие письма друг другу писать разучились».
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