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Екатеринбург через Instagram: ищем себя в профилях екатеринбуржцев, которые снимают street-фото
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Екатеринбург через Instagram: ищем себя в профилях екатеринбуржцев, которые снимают street-фото 

e1.ru 10 июня 2018
Фото: e1.ru
Ещё несколько лет назад казалось странным внезапно остановиться посреди улицы, достать телефон и начать снимать какой-нибудь дом/дверь/киоск/небо. А уж если кто-то пытался сфотографировать прохожих, это вовсе было дикостью. Сейчас каждый второй — уличный фотограф, который не стесняется снимать всё подряд на камеру в своём смартфоне.
Но не у всех получается делать это качественно. Мы порылись по профилям екатеринбуржцев в Instagram и нашли те, в которых действительно классные фотографии города. Рассказываем вам про тех street-фотографов, на которых, по нашему мнению, стоит подписаться, чтобы видеть в ленте красоту Екатеринбурга.
Артём Масляев с ником mariarti.photo выкладывает в свой аккаунт фотографии с улиц города, на которые он смотрит под необычным ракурсом. Здесь очень стильные снимки подворотен, дверей, окон и жилых массивов, неба, рассветов и закатов.
Екатеринбург в профиле Кристины Поляковой светлый, чистый, полный конструктивизма и какого-то особого уюта. Под фотографиями она рассказывает про любимые домики и районы. А ещё периодически здесь встречаются фотографии из путешествий — можно поразглядывать и другие города.
Илья Рихтер под ником odino4estvo_v_seti находит в Екатеринбурге что-то печальное, но при этом прекрасное. В его профиле — игра света и тени, снимки через стекло, последние вечерние трамваи, ночные огни города, одинокие окна. Такая городская меланхолия, в которой есть что-то притягательное.
Евгений Пелевин любит фотографировать городские дворы. В своём Instagram он выкладывает не только снимки Екатеринбурга, но и кадры из области: Сухой Лог, Нижний Тагил, Кировград — везде можно найти что-то интересное и красивое.
Дмитрий Фёдоров с ником yakuda_idu ловит в объектив своего телефона случайных прохожих на улицах Екатеринбурга. Это просто люди, которые спешат по своим делам, едут куда-то на автобусе, встречаются с друзьями и отдыхают на улицах любимого города. Проверьте, может быть, и вы попали в кадр?
Про тематический аккаунт о дверях Екатеринбурга мы уже отдельно рассказывали, но не можем не упомянуть его в нашей подборке. Его владелица Ирина Вахонина выкладывает на страничку самые странные, красивые, интересные двери в магазины, жилые дома, офисные здания. В подборке уже больше сотни снимков, и разглядывать их можно очень долго.
А здесь — весь аккаунт в Instagram посвящён улице Бажова. Его владелица живёт на Бажова и, кажется, действительно любит это место. В профиле — история улицы и её окрестностей, соседи и местные кошки, дворы и необычные граффити.
Пользователь под ником yekat_city в своём профиле признаётся в любви к Екатеринбургу и уверяет, что это у них взаимно. На искусственно состаренных фотографиях и известные места в центре города, и такие подворотни, которые не узнать.
Слава Степанов снимает Екатеринбург с необычного ракурса и находит в привычных улицах что-то такое, чего многие (и даже большинство) не видит. Например, уже много месяцев все наблюдают за строительством и новой жизнью Центрального стадиона, но смотрели ли вы на выносные трибуны с такого ракурса?
В прошлой подборке Instagram-аккаунтов мы рассказывали про крутых тату-мастеров из Екатеринбурга. До этого перечисляли книжных блогеров и фуд-блогеров с Урала, а ещё раньше публиковали аккаунты уральцев, которые не могут жить без спорта, и местных художников, которые рисуют быстрые скетчи.
В следующий раз мы планируем собрать профили екатеринбуржцев, которые делают что-то своими руками. Если вы или ваши знакомые ведёте тематический Instagram, посвящённый собственноручно сделанным украшениям, одежде, мебели, открыткам, тортам или чему-то другому в стиле hand made, то присылайте ссылку на него нам на почту news@corp. e1.ru, по WhatsApp, Viber или Telegram на номер +7 909 704 57 70 или в директ в наш Instagram (@e1.news). Кстати, подписывайтесь — у нас там каждый день красиво и интересно!
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