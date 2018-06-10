В чем разница между матрешками за 20, 200 и 2000 юаней?

Курс рубля обрушился вниз, по расчетам китайского портала пришла пора сорить деньгами, скупая все подряд. Но что действительно стоит купить в России кроме таких товаров повседневного пользования как косметика, сигареты, алкоголь, конфеты и шоколад? Какая вещь сможет отразить специфику страны? Многим на ум тут же придет матрешка.

Матрешка уже стала одним из символов России и самым распространенным сувениром, привозимым оттуда. В туристических местах России в сувенирных магазинах можно увидеть широкий ассортимент прекрасных матрешек. Если присмотреться внимательно и сравнить цены, можно заметить, что разница в стоимости и качестве матрешек может быть не маленькой. Дешевые и плохо сделанные будут стоить 10-20 юаней (100-200 рублей — прим. ред.), а цена за красивые и аккуратные может доходить до 4–5 тысяч юаней, или даже перевалить за отметку в 10 тысяч юаней. В данном случае цена всегда будет соответствовать качеству. Сегодня мы расскажем вам немного о матрешках.

Матрешки

Матрешки появились в России только в 90-е годы XIX века, в эпоху стремительного развития экономики и культуры. Так как общество в те времена было относительно стабильным, у народов, населявших Россию начало просыпаться национальное самосознание, люди стали проявлять больше интереса к развитию культуры и искусства, и развернулось производство товаров в русском стиле.

Под влиянием царивших в обществе настроений, известный российский художник Сергей Малютин, вдохновившись японскими куклами Дарума, набросал эскиз первой матрешки. Ему удалось изобразить яркий образ крестьянской девушки с цветастым платком на голове, в платье из грубой ткани, фартуке и с большим черным петухом в руках.

Назвали эту фигурку «матрешкой» не просто так: Матрена — популярное женское имя в дореволюционной России, так как корень этого имени происходит от слова «матерь», что напоминает людям о семье, в которой царит взаимопонимание, о матери, которая хлопочет по дому, это слово дает представление о рабочем люде в целом. Так кукле и передалось это имя.

Матрешку за десять юаней мы покупаем разве что для галочки, мол «здесь был». Рядом с основными достопримечательностями часто можно увидеть небольшие киоски, торгующие сувенирами, матрешки там обычно дешевые. Турист может подумать, что, купив что-либо на десять юаней, он просто засвидетельствует факт своей поездки, однако суммарный доход у таких лавочек не так уж мал, как кажется.

За 200 юаней (2 тысячи рублей) мы можем купить себе матрешку, сделанную с юмором. Наверняка, идею ее оформления автор посчитал исключительно оригинальной. В результате мы видим нарисованные на матрешках изображения президентов или виды какого-нибудь города, однако и такие матрешки не отличаются аккуратностью исполнения.

Матрешки, цена которых превышает тысячу юаней, представляют собой продукт творческий, сделанный вручную. В магазинах они занимают всегда самые видные места на полках. При этом поражает не только детальность прорисовки узоров, но и их разнообразие. Такие матрешки появились на свет в результате усердных размышлений и усовершенствований, произведенных над ними мастерами своего дела. Расставленные на полке, они выглядят так, словно сошли со страниц русских сказок. Цена за матрешку определяется не только стоимостью затраченных материалов, самой работой и разрисовкой, она определяется творческим мышлением их творцов.

Вы могли заметить, что герои и сюжеты, изображенные на матрешках разнообразны. Все они были взяты из русских сказок. Сейчас я познакомлю вас с некоторыми из таких сюжетов.

Жар-птица

В стародавние времена жил-был царь Выслав Андронович, и было у него три сына: старшего звали Дмитрий, среднего — Василий, а младшего — Иван. Над царским садом часто пролетала Жар-птица, крылья ее были золотистые, а глаза блестели как кристаллы. Каждый вечер она прилетала в сад, садилась на любимые яблони царя Выслава, и клевала золотые яблоки. Царь велел сыновьям поймать Жар-птицу, пообещав за это сделать своим наследником.

С благословения отца, Иван-царевич сел на быстрого скакуна и отправился на поиски Жар-птицы. По дороге он встретил большого серого волка, который съел лошадь Ивана и погнался за ним самим. Догнав выбившегося из сил царевича, волк сказал ему: «Жаль мне тебя, Иван-царевич, ты, видно, устал бежать. Жаль мне тебя, и лошадь я твою съел… Ну да ладно! Садись на меня и скажи, куда мне тебя отвезти и зачем тебе туда нужно?» Итак, с помощью серого волка, Иван-царевич преодолел многие трудности, спас царевну Елену и поймал Жар-птицу.

Царевна-лягушка

В давние времена, жил-был царь и было у него три сына. Когда сыновья подросли, царь решил, что пора им жениться. Он сказал: «Сыновья, возьмите каждый по стреле, выйдите в чисто поле и стреляйте, куда стрела упадет, там и невеста ваша». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выпустили свои стрелы. Стрела старшего сына упала на боярский двор, поняла ее боярская дочь. Стрела среднего брата упала на купеческий двор, подняла ее купеческая дочь. А стрела младшего брата Ивана взвилась в небо и скрылась из глаз. Пошел Иван искать стрелу и пришел на болото. Видит Иван — сидит лягушка и в лапке стрелу держит. На самом деле это была не лягушка, а царевна, которую завистливые люди прокляли за ее ум и красоту. Иван преодолел многие трудности, расколдовал царевну и женился на ней.

V Международный экспортный форум «Сделано в России»

Снегурочка

Жили-были старик со старухой, не было у них ни детей, ни внуков. Однажды в праздник они вышли на улицу и увидели, как детишки играют в снежки и лепят снеговиков. Подобрал старик снежный комочек и сказал: «Вот бы у нас была дочка, такая же беленькая, такая же кругленькая!» Посмотрела старуха на снежный ком, и качнула головой: «Да откуда нам дочку-то взять! Неоткуда!»

Тогда старик принес снежный ком домой, положил его в горшочек, сверху тряпочкой накрыл и поставил на окошко. За окном вышло солнышко, нагрело своим светом тот горшочек и снег в нем начал таять. И вдруг увидели старик со старухой, что в горшочке под тряпочкой маленькая девочка: кожа белая, личико круглое как снежок. И говорит девочка старикам: «Зовут меня Снегурочка, я из весеннего снега скатанная, весенним солнышком согретая да разрумяненная».

Старики нарадоваться не могли какой красавицей и умницей растет Снегурочка. Но вот пришло лето, поспели ягоды. Однажды пошла Снегурочка с подружками в лес по ягоды и заблудилась. Отчаявшаяся выбраться из леса Снегурочка встречала медведя, серого волка и лису, которые предлагали помочь ей найти дорогу домой, но Снегурочка на их хитрость не повелась. Наконец, она увидела знакомую собаку Жучку, которая спасла Снегурочку и привела домой.

В статье было передано только краткое содержание сказок, безусловно в них содержится еще не мало увлекательных подробностей и поворотов сюжета. К тому же через сказки мы можем лучше узнать русскую культуру. Например, что серый волк — не всегда отрицательный персонаж, а собака — самый преданный друг человека, что люди не должны гнаться за красотой внешней, ведь намного важнее красота внутренняя. Все это заставляет нас лишний раз задуматься.

Одним словом, когда мы покупаем в России матрешку, мы покупаем не просто сувенир, не просто вещь в русском стиле, передающую местную атмосферу, мы покупаем частичку русской культуры и мудрости!